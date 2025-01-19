冬天到日本旅遊，最適合來吃熱騰騰的火鍋！日本的火鍋跟台灣主流吃到飽有些不同，日本各地其實隱藏著許多只有當地才能品嘗到的特色鍋物。吃膩常見的壽喜鍋、湯豆腐了嗎？窩客島這次特別挑選5大日本在地特色鍋物，從石狩鍋到鯖魚鍋，再來經典牛腸鍋，如果剛好準備到當地旅行，或你是超級火鍋控，都一定要看這篇！這幾間日本道地風味，快來看看你吃過幾項了吧。



▲日本5大地方限定特色鍋，冬天就是要吃火鍋 / WalkerLand窩客島整理



說到北海道鍋物，最具代表性的鄉土料理「石狩鍋」，孤獨的美食家五郎曾經造訪的「鮨爽醇鳥 ひだか」45年老字號，滿滿的鮭魚膠質，一口下去能暖身也能養顏美容；大家知道鳥取也有特色鍋物嗎？「美酒佳肴ゆらく本店」主打鯖魚涮涮鍋，要做成涮涮鍋的鯖魚可是要夠新鮮，光看色澤就知道涮下去絕對美味啦！去過河口湖的人一定清楚山梨家常料理「餺飥鍋」，滿滿蔬菜健康火鍋，加上南瓜的甜味，還不趕快把「ほうとう不動」列入清單。或許大城市也能找到這些經典鍋物，但果然還是要 到當地品嘗才能感受到真正的道地呀！



▲日本5大地方限定特色鍋，鯖魚鍋 牛腸鍋 想吃哪一鍋 / WalkerLand窩客島整理



沖繩特色鍋物，阿古豬涮涮鍋：かふぅ

部落客 踢賴旅遊 造訪 かふぅ 說：

阿古豬肉最大的特色在於豐富的油花，與高級和牛有異曲同工之妙。每片肉片看起來都油脂均勻，帶來滑順的口感與濃郁的油脂香氣，涮煮後更是誘人無比。



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かふぅ

地址：沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2217-1 大道アパート 2F

電話：098-927-2734

完整介紹由部落客「踢賴旅遊」於窩客島分享：日本沖繩美食必吃！阿古豬涮涮鍋中部恩納村晚餐宵夜火鍋。



▲▼沖繩特色鍋物，阿古豬涮涮鍋：かふぅ / 踢賴旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理



北海道特色鍋物，孤獨美食家石狩鍋：鮨爽醇鳥 ひだか

部落客 小虎食夢網 造訪 鮨爽醇鳥 ひだか 說：

先喝一口以味噌為底的石狩湯，鮭魚的膠質和甜度滿嘴，加上大量的白菜清爽、洋蔥的甜，讓味噌的鹹不至於死膩，真是讓人一口接一口，特別是冬天應該會暖到全身舒坦吧！



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鮨爽醇鳥 ひだか

地址：北海道石狩市花川南9条3-92-6

電話：0133-73-2266

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：日本北海道石狩美食！必吃45年老字號壽司店「鮨爽醇鳥ひだか」握壽司與石狩鍋雙重享受。



▲▼北海道特色鍋物，孤獨美食家石狩鍋：鮨爽醇鳥 ひだか / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



鳥取特色鍋物，米子鯖魚涮涮鍋：美酒佳肴ゆらく本店

部落客 小虎食夢網 造訪 美酒佳肴ゆらく本店 說：

帶皮一起涮（柴魚高湯）的鯖魚軟嫩中帶著一點點微咬勁，沾食柑橘醬汁最為討喜，就連兩位不太吃生魚的妹子都吃到差點搶起來，如果有機會來米子，請務必試試這米子名物。



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美酒佳肴ゆらく本店

地址：鳥取県米子市明治町227番地

電話：0859-21-2606

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：日本【鳥取-米子居酒屋之三】美酒佳肴ゆらく.鳥取鯖魚三大名物「米子鯖魚涮涮鍋」.有青才敢入鍋涮



▲▼鳥取特色鍋物，米子鯖魚涮涮鍋：美酒佳肴ゆらく本店 / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



福岡特色鍋物，老字號牛腸鍋加麵吃到飽：元祖 もつ鍋 楽天地

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 元祖 もつ鍋 楽天地 說：

牛腸鍋的內臟有小腸、大腸和牛胃等，沒有腥味且相當新鮮，搭配獨特的醬油湯底燉煮入味，湯頭還有韭菜和高麗菜的甜味，鮮甜溫潤好吃。



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元祖 もつ鍋 楽天地 博多駅前二丁目店

地址：福岡県福岡市博多区博多駅前2-5-23

電話：050-5570-7684

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：日本只開五小時，在地超過40年老店，想吃要排隊！老字號牛腸鍋竟然還有加麵吃到飽



▲▼福岡老字號牛腸鍋，強棒麵吃到飽：元祖 もつ鍋 楽天地 / 陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



山梨特色鍋物，在地鄉土料理餺飥鍋：ほうとう不動

部落客 豆芽愛分享 造訪 ほうとう不動 說：

不規則、口感又Q彈的麵條，配上以南瓜為主以及許多蔬菜、再加上味噌湯熬煮而成的濃郁湯底，很濃郁但又非常清甜好喝～



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ほうとう不動 河口湖北本店

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町河口707

電話：0555-76-7800

完整介紹由部落客「豆芽愛分享」於窩客島分享：不動茶屋 ほうとう不動 - 河口湖北本店｜山梨縣在地美食「餺飥」 . 蔬菜和味噌熬煮的湯底好濃好好吃



▲▼山梨特色鍋物，在地鄉土料理餺飥鍋，：ほうとう不動 / 豆芽愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理