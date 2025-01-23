台中自然景點7大必去推薦！台中不只有市區的台中歌劇院、草悟道和審計新村，台中還有不少自然景點可以踏青散步、拍美照，過年去台中玩，知名觀光景點、台中自然景點全要知道，這次窩客島整理了7大台中自然景點，有多處台中景觀步道可以觀賞台中市區，也有冬季必拍落羽松大道，放假不知道要去哪，不妨先跟著玩一輪台中景點。



▲台中自然景點推薦7選，台中森林步道 落羽松打卡景點放假就衝 / WalkerLand窩客島整理



台中步道一定要去過大坑登山步道群，其中「九號十號步道」多以木棧階梯步道組成，小孩也能來挑戰，另外「鳳凰山步道」、「新田步道」沿途都有綠蔭遮蔽，登頂處還有觀景平台，可以飽覽台中市景；冬冬天來台中也有落羽松可以拍，像是麗寶樂園後方的「麗寶落羽松大道」、有著湖畔倒影的「太平苗圃落羽松」，都能免費拍出不同風格的美拍打卡照，而「普羅旺斯庭園餐廳」還有白雪木與落羽松相襯的唯美景象，期間限定景點快趁放假抓緊時間朝聖。



▲台中景點7大自然系推薦，幼幼班級景觀步道 隱藏版落羽松秘境 / WalkerLand窩客島整理



台中人氣步道看夕陽：萬里長城登山步道

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 萬里長城登山步道 說：

以大肚山的步道群來說可以說是難度不會很高的步道，尤其假日是人潮最多的步道，沿途景色非常美麗，很適合一家大小周末出門運動的好地方。



萬里長城登山步道

地址： 台中市大肚區

完整介紹由部落客「阿萍阿裕玩樂誌」於窩客島分享：台中市大肚區【台中景點】大肚山萬里長城登山步道|林蔭舒適坡度好走|親子共遊友善步道推薦|



▲▼台中人氣步道看夕陽：萬里長城登山步道 / 阿萍阿裕玩樂誌提供、WalkerLand窩客島整理





人氣台中步道推薦必訪：九號十號步道

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 九號十號步道 說：

大坑10號步道以木棧道較多，剛開始步道看起來雖然陡峭，但長度不長，就一段陡峭、一段平穩，所以走起來還能接受不會太過吃不消。



九號十號步道

地址：台中市北屯區

完整介紹由部落客「阿萍阿裕玩樂誌」於窩客島分享：台中市北屯區【台中北屯景點】大坑九號步道＆大坑十號步道推薦|適合全家大小登山、健走步道|



▲▼人氣必訪台中步道：九號十號步道，木棧階梯步道輕鬆走 /阿萍阿裕玩樂誌 提供、WalkerLand窩客島整理





台中人氣步道180度觀景台：鳳凰山步道

部落客 西莉亞玩樂人生 造訪 鳳凰山步道 說：

鳳凰山步道起頭這一段木階梯步道視覺效果是不是相當震撼啊，西莉亞真的相當推薦這一座步道，雖然一路陡坡向上，緩緩按照自己的步伐慢慢前行，沿途景緻真的值得好好感受啊。



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鳳凰山步道

地址：台中市后里區圳寮路47巷7號

完整介紹由部落客「西莉亞玩樂人生」於窩客島分享：台中后里區｜鳳凰山步道 迷你龍貓隧道 適合親子健行親民步道 還可串聯觀音山步道O型路線 登頂視野好遼闊 附設免費停車場



▲▼台中人氣步道180度觀景台：鳳凰山步道 /西莉亞玩樂人生 提供、WalkerLand窩客島整理





台中幼幼班步道小孩長輩也能來： 新田步道

部落客 省錢旅遊達人 造訪 新田步道 說：

新田步道大約90%都是這種鋪設完善的木棧道,所以沿途走來都還算十分輕鬆，一連串的陡上階梯之後,終於有空可以歇一下喘口氣。



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新田步道

地址：台中市潭子區豐興路二段龍興巷

完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：新田步道｜台中小百岳,500M聚興山適合登山幼幼班



▲▼台中幼幼班步道小孩長輩也能來： 新田步道 /省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理





1公里長台中落羽松免費拍：麗寶落羽松大道

部落客 貪吃猴 造訪 麗寶落羽松大道 說：

麗寶落羽松大道大約長達1.2公里，滿滿一整排的落羽松讓你拍到飽。想拍到無人的空景，推薦可以早上7點就來拍人比較少。



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麗寶落羽松大道

地址：台中市后里區月眉南路

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【台中景點】麗寶落羽松大道｜麗寶樂園免門票落羽松。連綿1公里超美黃綠紅夢幻大道。詳細地址攻略、拍照打卡點 - 貪吃猴的幻想



▲▼1公里長台中落羽松免費拍：麗寶落羽松大道，過年帶小孩去麗寶樂園不能錯過 /貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理





台中隱藏版森林系景點：普羅旺斯庭園餐廳

部落客 Kiwi 造訪 普羅旺斯庭園餐廳說：

森林裡的庭園位在半山腰裡，隱藏著甜蜜的氛圍，我們也趁著花季來訪，落羽松、白雪木一次賞足！每個場景都很好拍，普羅旺斯庭園餐廳也有提供排餐、簡餐、飲品、下午茶，如果不使用餐點入園費是一人50元。



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普羅旺斯庭園餐廳

地址：台中市北屯區東山路二段205-1號

電話：0911-126-257

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：季節限定！白雪木與落羽松交錯的季節拍照最唯美，隱藏在深處的森林系庭園餐廳



▲▼ 台中隱藏版森林系景點：普羅旺斯庭園餐廳，落羽松白雪木美景50元就能進入，不用餐也能拍/Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理





台中免費落羽松倒影秘境：太平苗圃落羽松

部落客 貪吃猴 造訪 太平苗圃落羽松 說：

佔地面積不大，就如眼前這個景象幾乎就是全部，這邊可以算是一個小小的生態公園，可惜來的時間已經稍晚，許多松葉開始在掉落，不過還是能見到幾株松樹轉紅的景色還算不錯。



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太平苗圃落羽松

地址：台中市太平區

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【台中景點】太平苗圃落羽松｜免門票森林秘境，夢幻湖水松林超美！ - 貪吃猴的幻想



▲▼台中免費落羽松倒影秘境：太平苗圃落羽松 /貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理

