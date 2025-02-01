新竹美食9間人氣店帶你吃！過年走春到新竹城隍廟朝聖，除了周邊超人氣的排隊小吃，也要吃新竹在地人氣美食，窩客島這次幫你整你9間人氣必吃的「新竹美食推薦清單」，包括城隍廟周邊排隊美食，新竹在地人氣鍋貼、爆汁湯包等，春節過年來玩新竹，這9間新竹排隊小吃名單先吃。



▲過年走春推薦必吃9大新竹美食，新竹城隍廟排隊小吃要先吃 / WalkerLand窩客島整理



過年來新竹推薦先到城隍廟，周邊有各種美食根本吃不完，其中必吃「廟口鴨香飯」，熟客都點鴨肉飯家荷包蛋，流心蛋液搭上鹹香鴨肉飯太下飯，廟前還有排隊小吃「周家燒麻糬」、「林家芋泥球」、「梅花雞蛋糕」，從遠處就能看到店前誇張的排隊長龍；此外，竹東市場附近的「廣東鍋貼」，更是傍晚一開店就在排隊，外皮煎得金黃酥脆、內餡滿飽，沾醬油、辣醬都很對味；「阿婆大湯圓」則有拳頭大的包餡客家湯圓，超巨大份量吃2顆就很有飽足感。



▲新竹9大人氣美食名單，爆餡芋泥球 排隊鴨肉飯開吃 / WalkerLand窩客島整理



新竹鴨肉飯老店排隊也要吃到：廟口鴨香飯

部落客 Ｍaggie 造訪 廟口鴨香飯 說：

鴨肉均勻的舖在飯上，淋上油蔥提味，小黃瓜，看似平凡無奇，簡單卻能吃出食物的美味，半熟荷包蛋淋上醬油膏，光看就很美味，老饕級吃法荷包蛋要拌著鴨香飯一起吃，我看每桌都是這樣吃的。



廟口鴨香飯

地址：新竹市北區中山路142號

電話：03-523-1190

完整介紹由部落客「Ｍaggie」於窩客島分享：新竹美食 廟口鴨香飯 近城隍廟 內用有冷氣 不收服務費



▲▼新竹鴨肉飯老店排隊也要吃到：廟口鴨香飯 /Ｍaggie 提供、WalkerLand窩客島整理





新竹城隍廟旁美食牛肉湯免費喝：阿桂羊牛雜

部落客 阿華田 造訪 阿桂羊牛雜 說：

從獨享的炒飯、熱湯到適合大家一起分享的熱炒、湘菜，這裡通通吃得到！值得一提的是點熱炒類就有免費提供白飯，另外內用還有免費牛、羊清湯及麥香紅茶可以享用唷！



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阿桂羊牛雜

地址：新竹市北區北門街63號

電話：03-528-0850

完整介紹由部落客「阿華田」於窩客島分享：新竹城隍廟周邊美食推薦！「阿桂羊牛雜」提供道地正宗湖南口味小吃，各種熱炒、湘菜這裡通通吃得到，重口味與平實價格，特別深受在地人喜愛！ - 阿華田的美食日記



▲▼新竹城隍廟旁美食牛肉湯免費喝：阿桂羊牛雜，開到凌晨2點 /阿華田 提供、WalkerLand窩客島整理





新竹城隍廟巨無霸芋泥球：林家芋泥球

部落客 貪吃猴 造訪 林家芋泥球 說：

芋泥球炸過後形成薄薄酥脆的外層，一口下去裡面全是滿滿的芋泥餡阿，這芋泥控吃到應該會超開心的吧~芋頭味道非常香濃口感很綿密，很適合當點心吃，一整顆吃完還真有一點飽足感阿!



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林家芋泥球

地址：新竹市北區東門街191號城隍廟前

電話：0986-372-733

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【新竹美食】林家芋泥球｜新竹城隍廟銅板美食，巨無霸芋泥球、地瓜球，現包現炸滿滿芋泥餡~ - 貪吃猴的幻想



▲▼新竹城隍廟巨無霸芋泥球：林家芋泥球，芋泥控絕對要吃到 /貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理





拳頭大新竹客家大湯圓超狂：阿婆大湯圓

部落客 mika 造訪 阿婆大湯圓 說：

我們這次就是為了這個來的！每顆湯圓真的超大顆，一顆只要25元，正常人吃兩顆就飽了。直接塞滿整個碗，有女生拳頭大。



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阿婆大湯圓

地址：新竹縣寶山鄉湳坑路一段171號

電話：0925-123-931

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：



▲▼拳頭大新竹客家大湯圓超狂：阿婆大湯圓 /mika 提供、WalkerLand窩客島整理





會爆汁的新竹臭豆腐：金佳脆皮臭豆腐

部落客 ifunny艾方妮 造訪 金佳脆皮臭豆腐 說：

金佳脆皮臭豆腐咬下後，可以感受臭豆腐酥皮的脆口感，而且內部卻柔軟不已，連同泡菜、辣椒一起入口，真的會在口中爆漿！



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金佳脆皮臭豆腐

地址：新竹市北區中山路195號

電話：03-521-3596

完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：新竹美食 | 金佳脆皮臭豆腐 外酥內軟會爆漿 近2000則評論達4.5星好評



▲▼會爆汁的新竹臭豆腐：金佳脆皮臭豆腐，外酥內軟搭泡菜開吃 /ifunny艾方妮 提供、WalkerLand窩客島整理





新竹大鍋貼一開店就在排隊：廣東鍋貼

部落客 踢小米 造訪 廣東鍋貼 說：

每顆又大又飽滿，加上金黃色的外表，光看就流口水了，像這樣煎到有脆皮的口感，對喜歡吃脆皮鍋貼的朋友應該會很喜歡。建議大家可以先吃原味不沾醬，在酥脆的外皮下，有滿滿的餡料，韭菜的味道比較濃香。



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廣東鍋貼

地址：新竹縣竹東鎮東林路68號

電話：0928-502-593

完整介紹由部落客「踢小米」於窩客島分享：新竹縣竹東鎮新竹竹東|開店就排隊到深夜必吃廣東手工脆皮大鍋貼+酸辣湯.發財車鍋貼水餃大顆料多又便宜！(東林路夜市菜單電話營業時間) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣



▲▼新竹大鍋貼一開店就在排隊：廣東鍋貼 /踢小米 提供、WalkerLand窩客島整理





竹東夜市人氣爆汁大湯包：阿英湯包

部落客 貪吃猴 造訪 阿英湯包 說：

蝦仁蒸餃皮Q厚有彈性，裡頭包著肉餡跟蝦仁，吃的到整隻蝦仁，脆彈口感還不錯，搭配蒜蓉醬更好吃，湯包也是非常大顆，一盒6顆，不過感覺湯包皮很厚，一咬開滿多湯汁的，趁熱吃最好吃。



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阿英湯包

地址：新竹縣竹東鎮東林路67號

電話：0989-350-280

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【新竹竹東】阿英湯包｜竹東夜市人氣大湯包、蝦仁蒸餃，東林路夜市小吃 - 貪吃猴的幻想



▲▼竹東夜市人氣爆汁大湯包：阿英湯包 /貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理





新竹城隍廟人氣包餡燒麻糬：周家燒麻糬

部落客 貪吃猴 造訪 周家燒麻糬 說：

燒麻糬都會附上花生粉，可以選擇直接沾馬上吃或是分開放，必竟燒麻糬沾了花生粉放太久會反潮，整個大大影響口感，攤車裡面煮著滿滿的大顆燒麻糬，客人一直排隊，老闆的手從沒停過。



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周家燒麻糬

地址：新竹市北區中山路75號

電話：0927-868-681

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【新竹美食】周家燒麻糬｜城隍廟人氣排隊美食，大顆Q彈包餡麻糬，芝麻花生口味香濃好吃 - 貪吃猴的幻想



▲▼新竹城隍廟人氣包餡燒麻糬：周家燒麻糬 /貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理





新竹城隍廟排隊雞蛋糕：梅花雞蛋糕

部落客 mika 造訪 梅花雞蛋糕 說：

欸，真的外酥脆內軟Q！那內餡的鬆軟還帶彈性真的好愛尤其外面酥脆的口感好加分。這家成功讓不愛雞蛋糕的我，一口氣吃了兩個還意猶未盡！喜歡。



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梅花雞蛋糕

地址：新竹市東區中正路28號

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：外酥內軟Q的美味雞蛋糕就在城隍廟附近！這家梅花雞蛋糕店每個只要8元，超值又好吃，快來品嚐。



▲▼新竹城隍廟排隊雞蛋糕：梅花雞蛋糕 /mika 提供、WalkerLand窩客島整理

