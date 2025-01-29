全台必訪農場大推薦！不論是近距離跟動物互動，到鮮採蕃茄與草莓，還有新年正式開幕的動植物王國，每個都超適合家庭出遊；想要拍照打卡、放鬆身心靈，全部都是新春走春的最佳選擇。窩客島真心推薦「7個全台農場景點」，其中還有全台唯一可以看到澳洲袋鼠的全新農場，快把這篇清單收入你們的家庭旅遊計劃裡吧。



▲全台7大農場景點必訪，首創澳洲袋鼠互動區必去 / WalkerLand窩客島整理



真的要去！「蘭陽動植物王國」全台首創澳洲袋鼠互動區的最新農場，幾乎每個動物都是能近距離互動，環境夠大並還在擴張中，假期就衝，讓小孩開學跟同學炫耀摸過袋鼠！討厭苦瓜、一輩子都不想吃嗎？「宏展農場」顛覆你對苦瓜的印象！和蘋果配種後成為第一個帶有甜度的苦瓜，新鮮現摘現吃，原本就愛苦瓜的朋友一定會更加倍喜歡；最後是擁有絕佳角度看飛機的「淨園農場」，有台版小泰國之稱，園區更是大到一天都逛不完。農場完全是走春的最佳選擇，大人小孩都開心。

▲全台7大農場景點必訪，現採先吃水果農場大集合 / WalkerLand窩客島整理



桃園近距離互動羊駝和笑笑羊：富田花園農場

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 造訪 富田花園農場 說：

佔地寬敞的富田花園農場，在地深根可超過20年，是桃園大溪很不錯的戶外親子景點、約會景點，來這待上一天絕不是問題！



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富田花園農場

地址：桃園市大溪區福安里頭寮一路29巷59號

電話：03-387-2540

完整介紹由部落客「Ann‧榜哥‧生活事務所」於窩客島分享：桃園景點｜大溪景點｜富田花園農場，有呆萌可愛笑笑羊、草泥馬還可體驗騎馬喔



▲▼桃園互動羊駝和笑笑羊，親子旅遊：富田花園農場 / Ann‧榜哥‧生活事務所 提供、WalkerLand窩客島整理



新竹季節限定看曬柿子：金漢杮餅教育農園

部落客 雲大少爺 造訪 金漢杮餅教育農園 說：

陽光下，紅磚三合院廣場內整齊排列的黃澄澄曬柿子盛況，是新埔珍貴的觀光資源，更是各路攝影好手趨之若鶩的取景題材。



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金漢杮餅教育農園

地址：新竹縣新埔鎮旱坑路一段501號

電話：03-589-2680

完整介紹由部落客「雲大少爺」於窩客島分享：



▲▼新竹季節限定看曬柿子，夢幻秋景：金漢杮餅教育農園 / 雲大少爺 提供、WalkerLand窩客島整理



新竹番茄聯合國：金勇番茄農場

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 金勇番茄農場 說：

沒想到這次遇上草莓產季，不僅可自採番茄也能加碼採草莓，來之前可先電洽農場諮詢一下番茄及草莓產量喔！因為團客一車車來採果也是很可觀的哈哈。



金勇番茄農場

地址：新竹縣關西鎮16張2鄰35-1號

電話：03-587-0899

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【新竹縣關西鎮】金勇DIY蕃茄農場｜可採溫室高架草莓及蕃茄｜各色蕃茄拼盤｜蕃茄煉乳冰沙｜草莓杯｜天使白草莓



▲▼新竹番茄聯合國，三十多種番茄：金勇番茄農場 / 珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭全台首創澳洲袋鼠區：蘭陽動植物王國

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 蘭陽動植物王國 說：

居然可以這麼近距離接觸、撫摸袋鼠，真的好棒啊！小朋友第一次摸到袋鼠，直呼袋鼠的毛好軟、好好摸，袋鼠專屬區域的草皮是不能腳踩的，但可以站在石頭上喔。



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蘭陽動植物王國

地址：宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62-14號

電話：0958-507-905

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：蘭陽動植物王國 ❙ 澳洲袋鼠近距離互動、兔豚鼠、水豚森林浴，宜蘭最新農場!



▲▼宜蘭全台首創澳洲袋鼠區，2025正式開幕：蘭陽動植物王國 / 靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義全台最厲害的苦瓜農場：宏展農場

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 宏展農場 說：

將白玉苦瓜與蘋果苦瓜配種，培育出史上第一個帶有甜度的苦瓜，不但外皮光滑，果肉厚實多汁，苦味也相對的低，還帶有淡淡的清甜味，可以說是集苦瓜的優點於一身。



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宏展農場

地址：嘉義縣布袋鎮嘉18鄉道16號

電話：0938-030-976

完整介紹由部落客「是艾思，不是火拳。」於窩客島分享：嘉義布袋 宏展農場：布苦苦瓜顛覆你對苦瓜的印象！



▲▼嘉義全台最厲害的苦瓜農場，清甜苦瓜：宏展農場 / 是艾思，不是火拳。 提供、WalkerLand窩客島整理



台南60元小動物餵好餵滿：樹谷農場

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 樹谷農場 說：

樹谷農場位在台南新市科學園區裡面的小小農場，園區的占地不大，門票的價格為一人60元，有附飼料一份，可另外購買牛奶有分為餵羊或是餵牛的牛奶。



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樹谷農場

地址：台南市新市區中心東路12號

電話：06-589-4800

完整介紹由部落客「Ruby說美食享受旅行」於窩客島分享：【台南親子農場】樹谷農場只需60元，園區許多付費遊樂設施，可在籠外餵食動物，適合國小學齡孩童｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)



▲▼台南60元小動物餵好餵滿，多種動物：樹谷農場 / Ruby說美食享受旅行 提供、WalkerLand窩客島整理



高雄看飛機絕佳視野：淨園農場

部落客 小虎食夢網 造訪 淨園農場 說：

原來高雄藏著這麼一座後花園，因緊臨小港機場之故，20年來仍是高雄最佳近距離欣賞飛機起落的好地方，除了看飛機這裡還有一整片落羽松林、池湖裡鵝鵝戲水，牧場還有馬羊，甚至在水池裡還可以發現動物園的河馬，和十分討喜的金絲長臂猿。



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淨園農場

地址：高雄市小港區明聖街135巷10弄12號

電話：07-793-2223

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【高雄小港】淨園農場全新改版2.0.草原帳棚.湖邊木屋泰式料理夜泰美.看飛機.找河馬.長臂金絲猿.落羽松森林



▲▼高雄看飛機絕佳視野，台版小泰國：淨園農場 / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理