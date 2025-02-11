元宵節來吃元宵湯圓！元宵節逛燈會拍美照外，也要吃碗元宵湯圓才完美，有著象徵闔家團圓的寓意，與一般的手搓湯圓不同，傳統元宵是將餡料放在竹篩上手工搖製成圓形，但因為製程繁瑣販賣店家較少，近年大多數人元宵節都直接吃湯圓代替，窩客島幫你一次蒐羅「9間雙北湯圓」，不管元宵節想要吃元宵、湯圓，還是甜湯圓、鹹湯圓，這9間人氣台北湯圓、新北湯圓先跟著吃一波再說。



▲元宵節推薦台北湯圓、新北湯圓必吃9選，通化夜市冰火湯圓先吃 / WalkerLand窩客島整理



元宵節想吃包餡甜湯圓的話，最推薦位在通化夜市的「御品元冰火湯圓」，熱騰騰的芝麻湯圓直接放在桂花冰上，超特別的冷熱口感是通化夜市必吃人氣店家，平時晚上也常常要排隊才能吃到，另外在公館營業60年以上的「台一牛奶大王」，也有人氣芝麻湯圓，是公館學噌的回憶老店；想吃鹹湯圓則有雙連市場傳承三代的「燕山湯圓」、北投在地人氣的「蕭記大餛飩」以及延三夜市必吃「施家鮮肉湯圓」，各個都是台北老饕的必吃名店。



▲元宵節雙北湯圓9間人氣推薦，傳三代市場鹹湯圓、60年芝麻湯圓老店都有 / WalkerLand窩客島整理



元宵節必吃通化夜市冰火湯圓：御品元冰火湯圓

部落客 猴屁 造訪 御品元冰火湯圓 說：

我的花生湯圓也是五顆，單一口味的話都是五顆，綜合口味好像有六顆，湯圓皮真的很Q，晶瑩剔透的，真的很好吃。



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御品元冰火湯圓

地址：台北市大安區通化街39巷50弄31號

電話：0955-861-816

完整介紹由部落客「猴屁」於窩客島分享：【台北美食】御品元冰火湯圓！通化夜市必吃美食！桂花蜜檸檬汁無限供應！米其林必比登推薦！信義安和美食！ @猴屁的異想世界



▲▼元宵節必吃通化夜市冰火湯圓：御品元冰火湯圓，就在捷運信義安和站附近 /猴屁 提供、WalkerLand窩客島整理





公館學生吃這家芝麻湯圓：台一牛奶大王

部落客 咪醬 造訪 台一牛奶大王 說：

除了我最愛的清湯以外，還有酒釀、花生湯、紅豆湯...等超多口味，冷冷的天來個芝麻湯圓，享受起來還真的是人間一大享受。



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台一牛奶大王

地址：台北市大安區新生南路三段82號

電話：02-2363-4341

完整介紹由部落客「咪醬」於窩客島分享：公館美食。台一牛奶大王 台大旁的超過一甲子冰品/甜點/湯圓老店



▲▼公館學生吃這家芝麻湯圓：台一牛奶大王，已經營業超過60年的甜品老店 /咪醬 提供、WalkerLand窩客島整理





板橋爆量紅豆湯圓在地人都在排隊：裕民街紅豆湯圓

部落客 Mio醬 造訪 裕民街紅豆湯圓 說：

甜而不膩的紅豆湯，粒粒飽滿的紅豆～真材實料🤤！搭配軟Ｑ小湯圓，元宵節～簡單吃湯圓就很幸福啊。



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裕民街紅豆湯圓

地址：新北市板橋區裕民街111巷1號

完整介紹由部落客「Mio醬」於窩客島分享：【裕民街紅豆湯圓】在地人都在排這家！！裕民夜市佛心料爆多紅豆湯圓，一碗只要40元？高CP值冬日暖心甜湯！



▲▼板橋爆量紅豆湯圓在地人都在排隊：裕民街紅豆湯圓，紅豆爆多的紅豆湯圓只要50元 /Mio醬 提供、WalkerLand窩客島整理





板橋人氣甜品店包餡元宵：二水町涼心事業

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 造訪 二水町涼心事業說：

這碗花好月圓慶團圓甜湯好大碗，乍看不知道裏頭居然還有黑珍珠，三種圓類一次吃個夠，腦海浮現大珠小珠落玉盤的畫面，整碗散發著誘人的香甜氣息，湯底清甜，暖意十足。



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二水町涼心事業

地址：新北市板橋區中山路二段85號

電話：02-2957-8557

完整介紹由部落客「省錢王JET吃喝玩樂趣」於窩客島分享：+（板橋冰品）二水町涼心事業～冬天必喝紅豆湯圓、懷舊古早味菜燕、花生湯泡椪餅超對味！



▲▼板橋人氣甜品店包餡元宵：二水町涼心事業，大小湯圓、珍珠、炸湯圓一次吃 /省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理





通化夜市附近人氣湯圓：蘇媽媽湯圓

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 蘇媽媽湯圓 說：

內餡的部分我認為給的肉量不少，至少占了整顆湯圓80%，這個內餡帶點油蔥跟蝦米的香氣，層次算蠻不錯的，真的有吃過內餡就只是一團肉塊的，蘇媽媽的湯圓真的比較好吃。



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蘇媽媽湯圓

地址：台北市大安區通化街39巷19號

電話：02-2708-1771

完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：台北市大安區通化街夜市必吃湯圓，來自南投埔里蘇媽媽湯圓，連郭台銘都指定要吃的湯圓店，很推薦鮮肉湯圓哦



▲▼通化夜市附近人氣湯圓：蘇媽媽湯圓，鹹甜湯圓都有 /D&W黑白雙搭 提供、WalkerLand窩客島整理





傳三代雙連市場鹹湯圓：燕山湯圓

部落客 Ms.Xiao蕭小姐 造訪 燕山湯圓 說：

每一碗總共有六顆白白胖胖的湯圓，光用眼睛看就讓人覺得很可口，而清澈的湯頭是用大骨熬出，味道十分清爽。



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燕山湯圓

地址：台北市中山區民生西路45巷9弄12號

電話：02-2521-6479

完整介紹由部落客「Ms.Xiao蕭小姐」於窩客島分享：【台北】燕山湯圓 - Ms.Xiao蕭小姐



▲▼傳三代雙連市場鹹湯圓：燕山湯圓，台北老饕必吃老字號 /Ms.Xiao蕭小姐 提供、WalkerLand窩客島整理





北投人氣鹹湯圓晚來吃不到：蕭記大餛飩

部落客 好生活 Ning's Life 造訪 蕭記大餛飩 說：

雖然蕭記賣餛飩賣肉圓，但在許多老饕的心目中，鹹湯圓才是主體，尤其是冬天，許多人都是三盒五盒外帶回家。如果不想向隅，建議十點半之前前往，想買生鮮包裝，事前預訂會比較有保障。



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蕭記大餛飩

地址：台北市北投區裕民一路40巷21號

電話：02-2822-4837

完整介紹由部落客「好生活 Ning's Life」於窩客島分享：蕭記大餛飩。石牌人早餐廚房，鹹湯圓才是主體？不到十一點就賣光的限量美味（台北北投）



▲▼北投人氣鹹湯圓晚來吃不到：蕭記大餛飩，石牌人直接外帶3盒回家 /好生活 Ning's Life 提供、WalkerLand窩客島整理





台北必比登推薦延三夜市鹹湯圓老店：施家鮮肉湯圓

部落客 sasa 造訪 施家鮮肉湯圓 說：

他家鮮肉湯圓真的是超級讚，個頭蠻大之外V，咬下後滿滿的鮮肉，要不是有彈牙的外皮，我真誤以為我在吃多汁的肉包。



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施家鮮肉湯圓

地址：台北市大同區延平北路三段58號1 樓

電話：02-2585-7655

完整介紹由部落客「sasa」於窩客島分享：台北市大同區台北 捷運大橋頭 施家鮮肉湯圓~米其林必比登認證的60年平價鮮肉湯圓



▲▼台北必比登推薦延三夜市鹹湯圓老店：施家鮮肉湯圓，60年鹹湯圓老字號靠近捷運大橋頭站 /sasa 提供、WalkerLand窩客島整理





民生社區鹹湯圓在地人吃這家：杜家隨意小吃

部落客 丸美人蔘 造訪 杜家隨意小吃 說：

每一顆裡面的肉餡都算紥實，而且我很愛他們家的皮，超級Q軟，吃了不會太有負擔，我是一個吃湯圓很容易脹氣的人，他們家的我吃了三顆沒事，而且他們豬肉調味的也很不錯，不會有肉腥味。



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杜家隨意小吃

地址：台北市松山區民生東路五段36巷4弄20號

電話：02-2760-9891

完整介紹由部落客「丸美人蔘」於窩客島分享：台北美食/民生社區 杜家隨意小吃 紅燒肉/鮮肉湯圓 推推



▲▼民生社區鹹湯圓在地人吃這家：杜家隨意小吃 /丸美人蔘 提供、WalkerLand窩客島整理

