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Pocky甜甜圈！Krispy Kreme情人節限定Pocky甜甜圈，情人節優惠買一盒送一個。

2025燈會攻略 Krispy Kreme POCKY 甜甜圈 more
2025-02-10 22:03:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：Krispy Kreme
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編輯 張人尹

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情人節吃Pocky甜甜圈！美式甜甜圈Krispy Kreme這次特別攜手Pocky，打造3款春日限定甜點，在甜甜圈上搭配經典的Pocky 餅乾棒，讓粉絲們享受雙重甜蜜吃法，粉嫩造型更適合情人節開吃。在新品上市期間還有「買甜甜圈送Pocky」、「甜甜圈買一盒送一個」等優惠，甜點控準時吃起來。

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▲▼Krispy Kreme情人節新品Pocky甜甜圈，情人節優惠推薦 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理



Krispy Kreme和Pocky這次聯手，結合美式甜甜圈與日系餅乾棒2大元素，推出全新吃法。新品主推「莓櫻蜜戀」以草莓巧克力、Pocky 草莓棒，搭配櫻花卡士達內餡，帶來浪漫春日氛圍。清甜口味「抹香盈柚」將抹茶與柚子結合，搭配Pocky抹茶棒，是大人系吃法。另一款「花映濃巧」則以濃郁乳酪基底，搭配巧克力酥脆餅乾碎花、Pocky牛奶餅乾棒，增添更多口感變化。

▲Krispy Kreme情人節新品Pocky餅乾棒加入甜甜圈 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理

配合新品上市，2月13日起，加入Krispy Kreme官方LINE好友就能領取限定優惠券，憑券購買「甜享禮盒」 就送「原味糖霜甜甜圈 1 顆＋甜甜圈清潔貼 1 枚」，在2/13-2/14買新品還送Pocky 牛奶餅乾棒分享包，讓甜點控在情人節準時開吃。

▲Krispy Kreme情人節Pocky甜甜圈，情人節優惠 LINE優惠推薦 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理

 

Krispy Kreme Pocky甜甜圈

販售期間：2025/2/13 (四) - 4/1 (二) 全門市販售
品項及價格：
莓櫻蜜戀：60元
抹香盈柚：60元
花映濃巧：60元
6 入295 元、12入 475 元
 

Krispy Kreme 情人節優惠活動

活動期間：2/13 (四) - 2/14 (五)
活動內容：買甜享禮盒（需含三入新品） 贈 Pocky 牛奶餅乾棒分享包一包
 

Krispy Kreme LINE好友活動

活動期間：2/13 (四) - 2/19 (三)
活動方式：凡於 2/12 (三) 前加入 Krispy Kreme TW LINE 官方帳號的好友，即可於 2/13 (四) 獲得好友新品券一張，享購買「甜享禮盒」 贈「原味糖霜甜甜圈 1 顆＋甜甜圈清潔貼 1 枚」

▲Krispy Kreme情人節新品Pocky甜甜圈，情人節優惠推薦 / Krispy Kreme提供、WalkerLand窩客島整理

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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