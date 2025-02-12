元宵節吃湯圓是傳統習俗之一，但現在人忙到沒時間煮湯圓，直接買手搖杯「用喝的」更快。元宵節吃湯圓象徵團圓，許多飲料控在元宵節喝「小芋圓」也能在上班、上課的時候享受過節氣氛。這次窩客島推薦你9間「小芋圓飲料」必喝清單，飲料控狂推的小芋圓奶茶、芋泥芋圓奶茶，或是咀嚼係珍珠小芋圓奶茶，今天趁機喝起來。



▲不煮湯圓就喝小芋圓！元宵節9間小芋圓手搖杯推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



7-ELEVEN元宵節必喝推薦 團圓紅豆湯

如果沒時間自己煮湯圓，能直接在小七買一碗！7-11因應元宵節話題，2/5起推出CITY TEA團圓紅豆湯，內含桂冠芝麻小圓子及小紅白湯圓，搭配紅豆湯基底，打造溫暖與團圓的療癒甜湯，讓人隨時隨地都能感受元宵節氣氛。本次新品於2/5-2/18期間，推出限時特價65元，元宵節湯圓一定要喝到。



全文介紹：元宵節小七賣湯圓！7-11團圓紅豆湯開賣，11款卡通元宵節燈籠49元入手。



▲7-11元宵節湯圓新品 小七湯圓開賣 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

全家元宵節必喝推薦 燒燒仙草

天氣驟降就忍不住想吃東西補充熱量，而全家這次貼心的推出抗寒新品和優惠，首推新品暖心又暖胃的「燒燒仙草」，地瓜圓、蜜紅豆有料讓大家半夜也能吃到一杯熱呼呼的燒仙草。「燒燒仙草」嚴選新竹關西天然仙草為原料，搭配經典配料地瓜圓、蜜紅豆增添風味和口感，寒流來襲喝一杯幸福感爆棚。



▲全家新品燒燒仙草，有地瓜圓和蜜紅豆配料超暖胃 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理



CoCo QQ鮮奶茶元宵節限定優惠

為了呼應元宵節吃湯圓，這次CoCo這次揪飲料控一起喝圓滾滾的「QQ鮮奶茶」。在2/12元宵節當天，購買QQ鮮奶茶(L)第二杯只要10元，等於兩杯85元就能喝到。超人氣QQ鮮奶茶使用地瓜圓和小芋圓，搭配香醇鮮奶茶，是咀嚼控的必喝清單。



全文介紹：飲料一杯16元！情人節優惠16元喝，CoCo情人節優惠 元宵節優惠開喝。



▲CoCo元宵節優惠 QQ鮮奶茶第二杯10元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



網友激推小芋圓飲料喝法：小芋圓+珍珠

沒時間煮湯圓，飲料控推薦直接喝小芋圓！許多連鎖手搖杯都提供「芋圓+地瓜圓」的小芋圓配料，五桐號的小芋圓加料就受到許多網友喜愛。此外，飲料控狂推的更是咀嚼口感加倍的「小芋圓+珍珠」喝法，推薦必喝Tea Top「當代雙Q」、comebuy「雙Q奶茶2號」、珍煮丹「芋珍雙Q奶茶」、龍角「珍芋蜂蜜牛奶」，就是讓人珍珠加小芋圓直接喝爆。



▲▼小芋圓飲料推薦必喝，小芋圓+珍珠喝法 / WalkerLand窩客島整理提供



澎派系小芋圓飲料喝法：芋泥+小芋圓

如果想要享受更升級版、口感更豐富的小芋圓喝法，飲料控也推薦「清原」小芋圓搭配芋泥的喝法，包含「芋泥牛奶波波」芋泥加奶綠加小芋圓，或是「芋見泥珍好」小芋圓、珍珠、紅豆、西米露一次喝到飽。而「滿上」更有超狂的「奶茶/原茶四合一」喝法，選好基底茶後可從9種配料種任選4份，還可以複選，如果是小芋圓框直接加好加滿。



▲▼澎派系小芋圓飲料喝法，清原小芋圓、滿上小芋圓 / 圖片來源：清原官網、滿上官網，WalkerLand窩客島整理



超商元宵節飲料推薦

7-ELEVEN：團圓紅豆湯

全家：燒燒仙草



小芋圓手搖杯推薦

CoCo QQ鮮奶茶

售價：M65元、L75元



Tea Top 當代雙Q（小芋圓+珍珠）

售價：L65元、瓶裝85元



comebuy 雙Q奶茶2號（小芋圓+珍珠）

售價：M55元、L60元



珍煮丹 芋珍雙Q奶茶（小芋圓+珍珠）

售價：M55元、L70元



龍角 珍芋蜂蜜牛奶（小芋圓+珍珠）

售價：M50元、L60元



五桐號 五桐奶茶加小芋圓

售價：M60元、L70元



清原 芋見泥珍好（小芋圓+珍珠+椰果）

售價：M75元、L80元



滿上 奶茶/原茶四合一（九種配料選四種）

售價：50元-75元