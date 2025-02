台北信義區迎來專為功能性包款愛好者打造的全新選品店THE BAGGERY,於2月7日正式開幕。這間店鋪專注於提供兼具實用性與時尚感的背包,匯集來自全球的優質品牌,讓消費者無論在通勤、旅行、攝影或戶外活動時,都能找到最適合的包款。



▲台北信義區新開幕!THE BAGGERY打造功能性包款選品店一站式購物體驗 / THE BAGGERY提供、WalkerLand窩客島整理



THE BAGGERY店內蒐羅各式包款,從斜背包、後背包、電腦包到托特包,滿足不同族群的需求。品牌選品涵蓋ALPAKA、BELLROY、WANDRD等國際知名品牌,不僅是專業人士的理想選擇,也能輕鬆融入日常穿搭,兼具機能與時尚魅力。



THE BAGGERY的核心理念在於提供一站式包款選購體驗,讓消費者不再需要在各品牌間來回比較,而能在同一空間內直接試背、感受不同品牌與款式的差異。無論是商務人士需要的高機能電腦包、旅人必備的大容量背包,還是攝影玩家專屬的相機包,這裡都能找到最適合的選擇。



為確保商品品質與市場競爭力,THE BAGGERY成立專業選品團隊,時刻關注國際市場趨勢,嚴選來自世界各地的品牌。店內除了提供各類功能性包款,還有手機殼、皮夾等時尚配件,讓消費者一次購足所有所需單品,提升購物體驗的完整性。



THE BAGGERY創辦人楊泳軒Steve表示:「台灣市場長期缺乏專門針對功能性包款的選品店,消費者時常需要在不同品牌間比較,卻難以一次性體驗多個品牌。我們希望透過THE BAGGERY提供完整的選購服務,幫助消費者找到真正適合自己的包款。」



▲THE BAGGERY的核心理念在於提供一站式包款選購體驗,讓消費者不再需要在各品牌間來回比較,而能在同一空間內直接試背、感受不同品牌與款式的差異 / THE BAGGERY提供、WalkerLand窩客島整理

THE BAGGERY選址於信義區松山文創園區周邊,地理位置優越,結合潮流與創意氛圍,成為都市時尚族群的新據點。店內裝潢採工業風設計,並融入溫潤木質元素,營造舒適的購物環境。此外,特別設置「試背區」與全身鏡,讓消費者能夠清楚評估各款包袋的穿搭效果,提供更加貼心的選購體驗。為慶祝開幕,THE BAGGERY推出限時優惠活動,自2月7日至2月23日期間,凡於實體店或網店購物,可享單筆消費滿3000元折400元、滿5000元折800元的優惠。此外,消費滿3000元還可額外獲得300元折扣券,讓顧客能夠以更優惠的價格入手心儀包款。▲THE BAGGERY推出限時優惠活動,自2月7日至2月23日期間,凡於實體店或網店購物,可享單筆消費滿3000元折400元、滿5000元折800元的優惠 / THE BAGGERY提供、WalkerLand窩客島整理

THE BAGGERY

地址:台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄14號

營業時間:週一至週日 11:00-19:00

官方網站:www.thebaggery.com.tw