台中市西屯區新光三越百貨今日（13日）發生氣爆事故，現場濃煙竄出，消防單位獲報後迅速派遣大批人員前往救援。據了解，事故發生於該商場12樓，共有4名民眾受到衝擊，其中1人無呼吸心跳，已緊急送醫，目前仍在搶救當中。事故發生的確切原因尚待進一步釐清，相關單位已展開調查。
▲台中市西屯區新光三越百貨今日（13日）發生氣爆事故，現場濃煙竄出 / @theguo_0708提供、WalkerLand窩客島整理
根據台中市消防局通報，獲報後立即調派第六大隊、黎明分隊等16個單位，共出動27輛消防車及62名消防人員趕赴現場。消防人員抵達後，立即進行火勢控制及人員搜救作業，並同步協助現場疏散，確保民眾安全。傷者已分批送往醫院救治，其中1人傷勢較重，醫療單位正全力搶救。
對於此次事故，新光三越百貨尚未對外發布詳細聲明。窩客島編輯聯繫該公司公關代表林郁廷時，對方僅回應：「目前正在了解情況，請稍等。」顯示商場方面仍在進行內部處理，尚未對外說明事件發生的具體經過及影響。
目前，相關單位已展開現場勘查，初步研判氣爆可能涉及瓦斯洩漏或可燃氣體積聚引發的爆炸。然而，確切成因仍有待消防與安全檢測單位進行專業鑑定。市政府已指示相關部門對商場安全措施進行檢視，並強調公共場所應定期檢查消防及瓦斯設備，以防範類似事故發生。
消防局提醒民眾，氣爆發生時應迅速遠離現場，避免吸入有毒濃煙，並避免圍觀，以免影響救援行動。當局將持續關注本案發展，並適時對外說明調查結果，確保公共安全。
▲新光三越公關代表林郁廷回應：「目前正在了解情況，請稍等。」顯示商場方面仍在進行內部處理 / @weeklybestmessage
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2/13 13:12 更新
根據台中市消防局統計，截至今日中午，台中新光三越事故已造成8人受傷送醫，其中2人無生命跡象，其中1人送醫後不治，另有1名傷者在一樓被發現時已明顯死亡，未再送醫。
此外，消防局於今日下午近1時許接獲通報，指新光三越內仍有2人受困於電梯內，救援行動仍在持續進行。根據消防單位進一步掌握資訊，該2名受困者為一男一女，於上午自B4層進入電梯後即受困於C1電梯內。消防局已派遣專業人員進行救援，並採取必要措施確保受困者安全。
消防局長孫福佑表示，根據目前掌握的資訊，事故發生於該百貨12樓，當時正進行施工作業，疑似發生瓦斯氣爆。截至目前，傷者共計8人，其中2人無生命跡象，另有1人在救護車抵達現場時已明顯死亡。事故確切發生原因仍待進一步調查釐清，相關單位已展開現場鑑識及安全檢查，以釐清氣爆發生的具體成因，並防範類似事件再次發生。
請各位民眾不要過去圍觀