手搖飲喝膩了,就來點新鮮現榨果汁!台北、新北有不少優質新鮮果汁店,不管是為了健康、還是懶得切水果,一杯別人幫你做好的新鮮果汁,就是日常最療癒的飲料。這次特別推薦雙北七間果汁店,有藏在東區地下室的神級果汁;也有迪化街轉角無名但總是在排隊的金桔檸檬汁;還有三重人從小吃到大的「木瓜牛奶尬炸雞排」組合,每一間都有自己獨有的果汁配方,讓大家日常也能輕鬆補充營養。



▲台北果汁人氣推薦,東區地下街果汁店、大稻埕無名果汁排隊才喝得到 / WalkerLand窩客島整理



▲台北果汁推薦必喝「御心木瓜牛奶」 / WalkerLand窩客島整理

台北果汁必喝推薦:御心木瓜牛奶

部落客 linda カフェ巡リ 造訪 御心木瓜牛奶 說:

我本身超級熱愛牛奶,加上任何水果打成的果汁,但是不得不說芒果跟木瓜,真的打起來就是比例完美、超好喝。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



御心木瓜牛奶

地址:台北市大安區信義路四段265巷25號

電話:02 2325 5667

完整介紹由部落客「」於窩客島分享:御心木瓜牛奶每杯新鮮果汁現打!必喝季節限定「芒果牛奶」、超解暑透明系飲品「檸檬冬瓜」



▲台北果汁推薦必喝「御心木瓜牛奶」 / linda カフェ巡リ 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北果汁推薦必喝「御心木瓜牛奶」奇異橙汁補充維他命 C 的最佳選擇 / linda カフェ巡リ 提供、WalkerLand窩客島整理



藏在台北東區地下室的人氣果汁:HOW & the JUICE

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 造訪 HOW & the JUICE 說:

東區最好喝的現打果汁,新鮮的酪梨加入店家特製的堅果,調成黃金比例的酪梨堅果牛奶,喝起來不會有鐵質的臭味,口感非常濃順好入口,是個營養滿分可以當代餐的絕佳飲品。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



HOW & the JUICE

地址:台北市大安區忠孝東路四段97號B1

電話:02 2771 4145

完整介紹由部落客「省錢王JET吃喝玩樂趣」於窩客島分享:(東區果汁)HOW & the JUICE~頂好廣場超好喝果汁!新鮮水果現切現打~招牌綜合果汁酸甜又順口、酪梨堅果口感超豐富



▲東區頂好廣場必喝果汁推薦「HOW & the JUICE」/ 省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲東區果汁推薦「HOW & the JUICE」招牌綜合果汁/ 省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理

台北迪化街必喝水果:無名金桔檸檬汁

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 說:

菜單就賣柳丁汁、檸檬汁、柳丁檸檬、金桔檸檬汁、柳丁金桔和綜合果汁,搜尋地標迪化街金桔檸檬汁、大稻埕金桔檸檬汁或是無名金桔檸檬汁就能找到。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



大稻埕無名金桔檸檬汁

地址:台北市大同區迪化街一段166號

電話:0922 294 998

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享:這不是水果攤,經過都來喝一杯,堆滿柳丁和檸檬的無名金桔檸檬汁飲料推薦!



▲迪化街無名金桔檸檬汁在地人都愛喝 / 陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大稻埕人氣金桔檸檬汁,可以自行調整比例 / 陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理

台北果汁老店推薦:TA JUICE 達果汁

部落客 花見團子玩耍趣 造訪 說:TA JUICE 達果汁

是在地30年水果老店,店門口水果整齊繽紛擺放,環境乾淨又衛生。「紅蘿蔔蘋果鳳梨」現榨的紅蘿蔔汁再加上蘋果及鳳梨打製而成,入口後紅蘿蔔汁甘甜清爽,蘋果及鳳梨更是錦上添花添加酸甜的風味。



TA JUICE 達果汁

地址:台北市大安區通化街38巷21號

電話:02-2709 0133

完整介紹由部落客「花見團子玩耍趣」於窩客島分享:「TA JUICE 達果汁」信義安和果汁推薦,信義區飲料推薦、信義區水果推薦 (附菜單)



▲台北通化街老字號水果店、有賣現榨新鮮果汁「TA JUICE 達果汁」/ 花見團子玩耍趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北通化街果汁「TA JUICE 達果汁」/ 花見團子玩耍趣 提供、WalkerLand窩客島整理

三重人都在喝果汁:三重牛乳大王

部落客 小佳 造訪 三重牛乳大王 說:

雞排厚實外酥內嫩又多汁,木瓜牛奶濃稠又營養,來三重牛乳大王絕對要點雞排+木瓜牛奶配成一套才是在地吃法,也是不能錯過的三重美食推薦。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



三重牛乳大王

地址:新北市三重區重新路二段73號

電話:02-2989-5718

完整介紹由部落客「小佳」於窩客島分享:新北市三重區三重牛乳大王(附菜單)/現炸雞排配上木瓜牛奶才是在地人吃法/三重美食推薦



▲三重牛乳大王木瓜牛奶配炸雞排神組合/ 小佳 提供、WalkerLand窩客島整理



▲三重牛乳大王木瓜牛奶配炸雞排神組合/ 小佳 提供、WalkerLand窩客島整理

新店特調鮮果茶:漾果茶坊

部落客 呂萱萱愛分享 造訪 漾果茶坊 說:

從櫃台外面就可以清楚看到,鮮果類飲品~都是『新鮮水果』直接現打,真材實料有品質,芭樂蘋安果跟大賣場的蘋果芭樂汁不同哦!因為使用新鮮的水果,喝起來的口感,就真的像在吃蘋果芭樂。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



漾果茶坊

地址:新北市新店區北新路一段215號

電話:02 2911 9200

完整介紹由部落客「呂萱萱愛分享」於窩客島分享:訴求健康無負擔,主打新鮮水果研發的各種飲品,孕婦也可以喝的手搖飲



▲新店新鮮果汁特調鮮果茶「漾果茶坊」/ 呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新店水果茶推薦必喝 / 呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理

中和果汁不加一滴水超濃:果園先生 屏南商行

部落客 兔貝比 造訪 果園先生 屏南商行 說:

果汁都是不加一滴水、不加糖打出來的這一杯鳳梨香蕉,就包含了半顆金鑽鳳梨和1根半的熟成香蕉,你說誇不誇張!也只有選用自家產地及農產直送的食材,才能喝到這樣真材實料的果汁。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



果園先生 屏南商行

地址:新北市中和區復興路57號

電話:02 2915 9729

完整介紹由部落客「兔貝比」於窩客島分享:果園先生 屏南商行 不加糖不加水的濃醇果汁 這裡吃香蕉還免剝皮!



▲中和果汁不加一滴水超濃:果園先生 屏南商行 / 兔貝比 提供、WalkerLand窩客島整理



▲中和「果園先生 屏南商行」推薦必喝還有喝的提拉米蘇,是熟成香蕉和義式咖啡特調的果汁咖啡 / 兔貝比 提供、WalkerLand窩客島整理