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> 美食 > 雙北果汁7間大推！「木瓜牛奶配雞排 地下街隱藏版果汁」每天都排爆，果汁就喝新鮮的。

雙北果汁7間大推！「木瓜牛奶配雞排 地下街隱藏版果汁」每天都排爆，果汁就喝新鮮的。

果汁 台北飲料 中和飲料 新店飲料 more
2025-02-19 08:28:00 文字：編輯 鄭雅之 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

手搖飲喝膩了，就來點新鮮現榨果汁！台北、新北有不少優質新鮮果汁店，不管是為了健康、還是懶得切水果，一杯別人幫你做好的新鮮果汁，就是日常最療癒的飲料。這次特別推薦雙北七間果汁店，有藏在東區地下室的神級果汁；也有迪化街轉角無名但總是在排隊的金桔檸檬汁；還有三重人從小吃到大的「木瓜牛奶尬炸雞排」組合，每一間都有自己獨有的果汁配方，讓大家日常也能輕鬆補充營養。

▲台北果汁人氣推薦，東區地下街果汁店、大稻埕無名果汁排隊才喝得到 / WalkerLand窩客島整理

▲台北果汁推薦必喝「御心木瓜牛奶」 / WalkerLand窩客島整理


 

台北果汁必喝推薦：御心木瓜牛奶

部落客 linda カフェ巡リ 造訪 御心木瓜牛奶 說：
我本身超級熱愛牛奶，加上任何水果打成的果汁，但是不得不說芒果跟木瓜，真的打起來就是比例完美、超好喝。

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御心木瓜牛奶
地址：台北市大安區信義路四段265巷25號
電話：02 2325 5667
完整介紹由部落客「」於窩客島分享：御心木瓜牛奶每杯新鮮果汁現打！必喝季節限定「芒果牛奶」、超解暑透明系飲品「檸檬冬瓜」

▲台北果汁推薦必喝「御心木瓜牛奶」 / linda カフェ巡リ 提供、WalkerLand窩客島整理

▲台北果汁推薦必喝「御心木瓜牛奶」奇異橙汁補充維他命 C 的最佳選擇 / linda カフェ巡リ 提供、WalkerLand窩客島整理
 

藏在台北東區地下室的人氣果汁：HOW & the JUICE

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 造訪 HOW & the JUICE 說：
東區最好喝的現打果汁，新鮮的酪梨加入店家特製的堅果，調成黃金比例的酪梨堅果牛奶，喝起來不會有鐵質的臭味，口感非常濃順好入口，是個營養滿分可以當代餐的絕佳飲品。

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HOW & the JUICE
地址：台北市大安區忠孝東路四段97號B1
電話：02 2771 4145
完整介紹由部落客「省錢王JET吃喝玩樂趣」於窩客島分享：（東區果汁）HOW & the JUICE～頂好廣場超好喝果汁！新鮮水果現切現打～招牌綜合果汁酸甜又順口、酪梨堅果口感超豐富
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▲東區頂好廣場必喝果汁推薦「HOW & the JUICE」/ 省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理
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▲東區果汁推薦「HOW & the JUICE」招牌綜合果汁/ 省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理


 

台北迪化街必喝水果：無名金桔檸檬汁

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪  說：
菜單就賣柳丁汁、檸檬汁、柳丁檸檬、金桔檸檬汁、柳丁金桔和綜合果汁，搜尋地標迪化街金桔檸檬汁、大稻埕金桔檸檬汁或是無名金桔檸檬汁就能找到。

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大稻埕無名金桔檸檬汁
地址：台北市大同區迪化街一段166號
電話：0922 294 998
完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：這不是水果攤，經過都來喝一杯，堆滿柳丁和檸檬的無名金桔檸檬汁飲料推薦！

▲迪化街無名金桔檸檬汁在地人都愛喝 / 陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理

▲大稻埕人氣金桔檸檬汁，可以自行調整比例 / 陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理


 

台北果汁老店推薦：TA JUICE 達果汁

部落客 花見團子玩耍趣 造訪  說：TA JUICE 達果汁
是在地30年水果老店，店門口水果整齊繽紛擺放，環境乾淨又衛生。「紅蘿蔔蘋果鳳梨」現榨的紅蘿蔔汁再加上蘋果及鳳梨打製而成，入口後紅蘿蔔汁甘甜清爽，蘋果及鳳梨更是錦上添花添加酸甜的風味。

TA JUICE 達果汁
地址：台北市大安區通化街38巷21號
電話：02-2709 0133
完整介紹由部落客「花見團子玩耍趣」於窩客島分享：「TA JUICE 達果汁」信義安和果汁推薦，信義區飲料推薦、信義區水果推薦 (附菜單)

▲台北通化街老字號水果店、有賣現榨新鮮果汁「TA JUICE 達果汁」/ 花見團子玩耍趣 提供、WalkerLand窩客島整理

▲台北通化街果汁「TA JUICE 達果汁」/ 花見團子玩耍趣 提供、WalkerLand窩客島整理


 

三重人都在喝果汁：三重牛乳大王

部落客 小佳 造訪 三重牛乳大王 說：
雞排厚實外酥內嫩又多汁，木瓜牛奶濃稠又營養，來三重牛乳大王絕對要點雞排+木瓜牛奶配成一套才是在地吃法，也是不能錯過的三重美食推薦。

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三重牛乳大王
地址：新北市三重區重新路二段73號
電話：02-2989-5718
完整介紹由部落客「小佳」於窩客島分享：新北市三重區三重牛乳大王(附菜單)/現炸雞排配上木瓜牛奶才是在地人吃法/三重美食推薦

▲三重牛乳大王木瓜牛奶配炸雞排神組合/ 小佳 提供、WalkerLand窩客島整理

▲三重牛乳大王木瓜牛奶配炸雞排神組合/ 小佳 提供、WalkerLand窩客島整理


 

新店特調鮮果茶：漾果茶坊

部落客 呂萱萱愛分享 造訪 漾果茶坊 說：
從櫃台外面就可以清楚看到，鮮果類飲品~都是『新鮮水果』直接現打，真材實料有品質，芭樂蘋安果跟大賣場的蘋果芭樂汁不同哦！因為使用新鮮的水果，喝起來的口感，就真的像在吃蘋果芭樂。

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漾果茶坊
地址：新北市新店區北新路一段215號
電話：02 2911 9200
完整介紹由部落客「呂萱萱愛分享」於窩客島分享：訴求健康無負擔，主打新鮮水果研發的各種飲品，孕婦也可以喝的手搖飲

▲新店新鮮果汁特調鮮果茶「漾果茶坊」/ 呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理

▲新店水果茶推薦必喝 / 呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理


 

中和果汁不加一滴水超濃：果園先生 屏南商行

部落客 兔貝比 造訪 果園先生 屏南商行 說：
果汁都是不加一滴水、不加糖打出來的這一杯鳳梨香蕉，就包含了半顆金鑽鳳梨和1根半的熟成香蕉，你說誇不誇張！也只有選用自家產地及農產直送的食材，才能喝到這樣真材實料的果汁。

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果園先生 屏南商行
地址：新北市中和區復興路57號
電話：02 2915 9729
完整介紹由部落客「兔貝比」於窩客島分享：果園先生 屏南商行 不加糖不加水的濃醇果汁 這裡吃香蕉還免剝皮！
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▲中和果汁不加一滴水超濃：果園先生 屏南商行 / 兔貝比 提供、WalkerLand窩客島整理
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▲中和「果園先生 屏南商行」推薦必喝還有喝的提拉米蘇，是熟成香蕉和義式咖啡特調的果汁咖啡 / 兔貝比 提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

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果園先生 屏南商行

phone02-29159729
place新北市中和區復興路44號
4.70 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.88
服務品質
4.88
裝潢氣氛
4.13
CP值
4.38
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漾果茶坊-新店北新總店

phone
place新北市新店區北新路一段215號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
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三重牛乳大王

phone02-2989-5718
place新北市三重區重新路二段73號
4.29 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.64
服務品質
3.64
裝潢氣氛
3.71
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3.86
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TA JUICE 達果汁

phone02-27090133
place台北市大安區通化街38巷21號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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迪化街金桔檸檬汁

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place台北市大同區迪化街一段166號
4.35 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
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服務品質
4.25
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4.08
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4.33
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HOW & the JUICE

phone
place台北市大安區忠孝東路四段97號B125室
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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御心木瓜牛奶

phone 02 -2755 6616
place台北市大安區信義路四段265巷25號
3.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
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