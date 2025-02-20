玩桃園別錯過櫻花季賞櫻！近期多個桃園櫻花已進入盛開期，假日玩桃園景點，不妨來順遊賞櫻、拍美照，窩客島這次蒐羅7大「桃園櫻花觀賞景點」推薦，像是有2000棵不同品種櫻花樹的爆紅賞櫻園區、中壢人才知道的櫻花巷秘境，還有免費就能拍的櫻花公園，每個桃園賞櫻景點都開滿了粉色花海，隨手就能拍出網美照，快趁櫻花季尾聲到桃園全拍過。



▲桃園櫻花景點必拍7選，中壢櫻花公園、櫻花秘境免費先拍 / WalkerLand窩客島整理



▲桃園櫻花景點7大觀賞勝地，2000株櫻花花海必拍 / WalkerLand窩客島整理



桃園櫻花打卡秘境推薦：悠然秘境小屋、聖德路櫻花巷

桃園櫻花觀賞景點首推近年爆夯的「悠然秘境小屋」，種植多達2000株櫻花花海，從八重櫻、富士櫻到吉野櫻都有，各種粉色花海開遍山谷，密集花海隨手拍都能出超美賞櫻美照，是來桃源賞櫻必去的人氣景點之一；而位在中壢的「聖德路櫻花巷」則是在地人才知道的賞櫻秘境，此處的櫻花樹步道較矮，但開得很密集，讓你輕鬆拍出滿滿櫻花背景的打卡照，在桃園市區就能輕鬆賞櫻花。



▲桃園櫻花打卡秘境推薦：悠然秘境小屋 /小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園櫻花打卡秘境推薦：聖德路櫻花巷 /Kellyの"異"世界 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園櫻花公園免費就能拍：角板山行館、莒光公園、中埔二號公園

桃園賞梅景點勝地「角板山行館」，也是櫻花季賞櫻的好去處，來的時機剛好的話，就能一次觀賞梅花、櫻花，從觀景平台還能看到山嵐河景交織的美景；此外也有種植200多顆櫻花樹的中壢「莒光公園」，以及種滿八重櫻的「中埔二號公園」，通通都不用花錢就能拍。



▲桃園櫻花公園免費就能拍：角板山行館 /冠婷｜生活趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園中壢櫻花公園免費就能拍：莒光公園 /饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園櫻花人氣景點每年必拍：禾聯總公司櫻花秘境、長庚養生文化村

超有人氣的桃園賞櫻秘境「禾聯總公司櫻花秘境」，地點就在林口附近，整排粉嫩花海超唯美浪漫，每年櫻花季都吸引許多遊客來打卡朝聖；「長庚養生文化村」除了有林蔭木棧步道，種有落羽松、楓葉、櫻花等觀賞性植物，木棧步道旁都能看到整排櫻花樹的身影，走步道順便賞櫻花、拍美照剛剛好。



▲桃園櫻花人氣景點每年必拍：禾聯總公司櫻花秘境 /魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園櫻花人氣景點每年必拍：Mumu長庚養生文化村 /Mumu 提供、WalkerLand窩客島整理



悠然秘境小屋 位置資訊

地址：桃園市復興區三民路19鄰號

電話：0958-761-027

完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享：悠然秘境小屋。桃園賞櫻新秘境，2000株櫻花海「櫻花炸開」美景驚人！每車只要100元拍到飽！



聖德路櫻花巷 位置資訊

地址：桃園市中壢區聖德路一段

完整介紹由部落客「Kellyの"異"世界」於窩客島分享：|桃園中壢景點 聖德路櫻花巷 隱藏在巷弄之間的櫻花步道 粉嫩嫩富士櫻盛開美到炸翻|



角板山行館 位置資訊

地址：桃園市復興區中正路133-1號

電話：03-382-1678

完整介紹由部落客「冠婷｜生活趣」於窩客島分享：【角板山行館】桃園賞櫻花、梅花秘境推薦，復興鄉親子旅遊景點，免費景點│停車資訊



莒光公園 位置資訊

地址：桃園市中壢區莒光路

電話：03-427-1801

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：桃園市中壢區桃園中壢景點推薦：莒光公園，八重櫻盛放，絕美櫻花海等你來賞



中埔二號公園 位置資訊

地址：桃園市桃園區天台街4號

完整介紹由部落客「大海愛上藍天」於窩客島分享：桃園最新櫻花秘境|中路兒2公園|桃園巿區賞花|平易近人櫻花可近距離拍攝欣賞(2023/2/20最新花況)



禾聯總公司櫻花秘境 位置資訊

地址：桃園市龜山區

完整介紹由部落客「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」於窩客島分享：桃園龜山華亞科技園區，禾聯總公司櫻花秘境（2.2花況） - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行



長庚養生文化村 位置資訊

地址：桃園市龜山區長青路2號

電話：03-319-7200

完整介紹由部落客「Mumu」於窩客島分享：★桃園●龜山＊隱藏版賞櫻景點『長庚養生文化村』，超適合親子的輕鬆木棧道賞八重櫻花海，還有大草皮可以野餐放電唷～