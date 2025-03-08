超商咖啡買一送一、霜淇淋買一送一！在38女王節、38女神節，超商祭出咖啡優惠、霜淇淋優惠邀請姐妹閨蜜們一起享受最爽、最划算的下午茶。這次窩客島整理4大超商38優惠，無論是咖啡買一送一、霜淇淋買一送一、哈根達斯加1元多1件，通通趁機開吃。



▲4大超商38女王節優惠，咖啡買一送一、霜淇淋買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



▲4大超商38女王節優惠，咖啡買一送一、霜淇淋買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

7-ELEVEN 38女王節優惠

38不是婦女節，是女神節！這次7-11自即日起推出「花漾女神節」限定活動，在i預購平台推出指定美妝、保養品下殺2折起優惠，無論是女友、媽媽、姐妹們通通買起來。此外還有線上咖啡優惠380元最多喝9杯，讓粉絲們又有理由寄杯囤起來。



此外，7-11也有加碼優惠，即日起至3/18前的每週五六日，使用icash pay、icash 2.0支付，享霜淇淋第2支半價、思樂冰第二杯半價。在3/16前還有哈根達斯迷你杯任選口味加1元多1件，趁機吃起來。



全文介紹：38女神節咖啡優惠！7-11咖啡寄杯380元喝9杯，女神節預購美妝保養2折開搶。



▲7-11行動隨時取花漾女神節線上咖啡優惠，最多9杯380元 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理



▲7-11女神節加碼優惠，哈根達斯迷你杯加1元多1件 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理



全家 38女王節優惠

快趁買一送一吃全家山丘藍藍莓霜淇淋！苦等一年終於強勢回歸全家的「山丘藍霜淇淋」，於本週開賣就遇到週末限定買一送一優惠，無論是單純酸甜果香的藍莓口味，還是搭上小農牛奶、比利時巧克力，全口味任選都有買一送一。更加碼「喝的霜淇淋」也同步有買一送一優惠，讓大家連續三天到全家吃山丘藍藍莓霜淇淋療癒一下。



活動期間：2025/3/7~3/9

活動內容：全家霜淇淋、全家喝的霜淇淋、WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、天然水 同品項買一送一

全文介紹：本週3大買一送一！星巴克 全家霜淇淋 先喝道飲料買一送一，連4天吃優惠。



▲星巴克買一送一、全家霜淇淋買一送一、先喝道買一送一3大優惠推薦/ WalkerLand窩客島整理



▲全家山丘藍藍莓霜淇淋、喝的霜淇淋買一送一/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

萊爾富 38女王節優惠

萊爾富在3/7-3/9期間，針對38女神節推出限定優惠，指定咖啡飲品、女性用品、機能飲品享買1送1，冰品甜點第2件10元，熟食商品兩件超值特價。其中優惠品項包含Hi cafe蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵冰熱任選買一送一，惜惜康普茶買一送一，還有指定衛生棉買一送一。



活動期間： 2025/3/7-3/9

活動內容：

咖啡飲品買1送1、女性用品買1送1、機能飲品任選買1送1、冰品甜點第2件10元、熟食商品兩件超值特價。



▲萊爾富 38女王節優惠咖啡飲品買1送1 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理



▲萊爾富 38女王節優惠咖啡飲品買1送1，蜂蜜咖啡系列買一送一 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理

OK 38女王節優惠

OKCAFE 38女神節咖啡優惠，精緻享受限時開搶！即日起至3/8，茗京萃聯名飲系列，任選「紫蘇飲/百草甘」暖心價39元，此外OKmall於3/6-3/8期間推出消費滿額加碼送點數活動，只要在OKmall購物再送688點數。



活動期間：即日起至2025/3/8

活動內容：茗京萃聯名飲（紫蘇飲 / 百草甘）暖心價$39元。



▲OK 38女王節優惠，茗京萃聯名飲暖心價$39元 / OK超商提供、WalkerLand窩客島整理