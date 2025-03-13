為帶領旅客踏上深入台灣獨特歷史與美景的旅程，雄獅旅遊安排專業導覽老師引領遊客，探索台灣最具人文底蘊的景點之一頭城車站。旅客將在這裡漫遊百年歷史的十三行街屋，讓人彷彿穿越時光，重溫過去的輝煌時刻。並前往當地重要的信仰中心開漳媽祖廟慶元宮，不僅讓遊客品味歷史的長河，也細細品嚐在地特有美食，讓人沉浸在台灣獨特的人文氛圍中。



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▲ 旅客漫遊在頭城這座小鎮的街道上，感受百年古蹟的獨特魅力/ WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝



連接台灣歷史窗口的頭城車站，不僅是交通樞紐，旅客來到這裡也可以漫遊在這座小鎮的街道上，感受百年古蹟的獨特魅力。特別是十三行街屋，這些保存完好的老街建築見證了台灣早期的商業發展與文化交融。而街道上不時還有手工壁畫，彷彿每一幅畫作都在訴說著過去的時光，這些壁畫呈現的，不僅是過去的情景，更是當地居民對歷史、文化與生活的詮釋。



▲ 走在這些街巷間，旅客不僅能感受到古老建築的歷史韻味，還能體驗到當地藝術家的創意與熱情/ WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝

而在頭城，旅客還可以走訪當地重要的信仰中心—開漳媽祖廟慶元宮，參與誠心的媽祖遶境與拜拜活動，感受媽祖信仰的莊嚴與熱烈，深入了解台灣傳統的信仰文化與民俗習慣。這樣的體驗讓人不僅是觀光，更是走進了台灣的歷史與精神世界。▲ 頭城當地專業導覽老師帶領旅客走訪當地重要的信仰中心—開漳媽祖廟慶元宮/ WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝除了欣賞頭城老街的古色古香，在地美食也不容錯過，位在頭城火車站斜對面，外地人鮮少知道的「古早味發燒粉圓」以樸實的味道加上煮到恰到好處的粉圓，累積一票熟客；另外，頭城車站出站後一旁的涼亭停佇著簡易攤販「阿婆叭噗」，遊客絡繹不絕，紛紛喊著「我要芋頭」、「我要鳳梨」等口味，該店由阿婆丈夫經營逾50年，並將小小事業轉交給阿婆，路過此處，不妨休息一下，吃個透沁涼的冰淇淋，再繼續前往旅途。▲ 「古早味發燒粉圓」是僅有在地人才知曉的美食之一/ WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝▲ 「阿婆叭噗」經營超過50年，簡單的幾種口味仍征服許多遊客味蕾/ WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝除了古早味發燒粉圓、阿婆叭噗之外，在頭城老街還有許多不能錯過的在地特色美食，比如在地人吃了73年的老店頭城老街早餐店 ，其中手擀蔥蛋餅，在部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」品嚐後，表示，外觀與花蓮的炸彈蔥油餅略有不同，花蓮的炸彈蔥油餅較有蓬鬆感，這間的加入粉漿的關係比較扎實，餅皮炸得金黃酥脆。▲雞蛋糕生活美學專題報告推薦頭城老街早餐店 / WalkerLand窩客島整理提供此外，還有阿茂麵攤的古早味黑芝麻麻醬麵，是頭城在地50年的平價老店，部落客「水晶安蹄」品嚐過後表示，麻醬的口感跟味道比較清爽一點，店家自製的麻醬裡還加了黑芝麻，所以醬汁裡看的到黑黑一點一點的，而且麵條也是自製的，口感軟嫩像家常麵，雖說不屬於Q彈型的麵條，不過很好吃且特別。▲部落客「水晶安蹄」推薦阿茂麵攤 / WalkerLand窩客島整理提供

古早味發燒粉圓 餐廳資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮纘祥路78號（財旺神像店）

電話：03-9776912

營業時間：7:30-中午賣完為止



阿婆叭噗 餐廳資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮西一巷26號

營業時間：周一至週日12:00-18:00



頭城老街早餐店 餐廳資訊

電話：03-9776294

地址：宜蘭縣頭城鎮和平東路9號

完整介紹「雞蛋糕生活美學專題報告」食記分享：【宜蘭食記】頭城老街早餐店 - 在地人吃了73年的老店，手擀蔥油餅又酥又香



阿茂麵攤 餐廳資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段145號

電話：0953-823-468

營業時間：0:00-21:30

完整介紹「✡水晶安蹄✡」食記分享： 【宜蘭】阿茂麵攤 頭城五十年 古早味黑芝麻麻醬麵 麵條順口 頭城必吃推薦 - 水晶安蹄 不務正業過生活