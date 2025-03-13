春天玩彰化景點，就要拍花海！有著「花的故鄉」之稱的彰化，春季景點不只有多個黃花風鈴木打卡點，在彰化其他地區還有粉紅花旗木、橘紅色的木棉花道，以及跟人一樣高的蜀葵花花海等，都在每年3、4月進入花期，窩客島這次推薦你春天賞花必拍的「7個彰化花海景點」，近期假日、清明連假出門玩，不妨就來彰化追春季花海。



▲彰化景點7大必拍春季花海，最美花旗木鐵道、全台最長木棉花道都在彰化 / 提供、WalkerLand窩客島整理



▲彰化賞花景點7大推薦，九重葛花牆、田中蜀葵花海比人還要高 / 提供、WalkerLand窩客島整理



春季必拍彰化賞花景點：二水花旗木鐵道、田中九重葛花牆、大肚溪棒壘球場苦楝樹步道

春天到彰化拍花海，推薦先到「二水花旗木鐵道」，全長超過500公尺的花旗木就種在鐵道旁，讓你不用上山，就能拍出粉色花海與鐵道相映的美景，還能順路去二水老街逛逛；彰化超人氣的「田中九重葛花牆」，整排花牆高達2層樓，呈現粉橘、桃紅色、白色，許多網美、遊客都會坐在落花上與花牆合拍；而「大肚溪棒壘球場」則有隱藏版的苦楝樹步道，從遠處看一片雪白的花樹，是彰化當地人賞花、踏青的小秘境。



▲春季必拍彰化賞花景點：二水花旗木鐵道，免上阿里山就能拍粉花鐵道 /省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理



▲春季必拍彰化賞花景點：田中九重葛花牆，高達兩層樓高的花牆，每年都吸引許多網美搶拍 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理



春季賞花必拍彰化木棉花道：埤頭木棉花道、竹塘木棉花道

每年3月開始轉為橘紅色的「埤頭木棉花道」，就種在寬廣的田野鄉間旁，形成兩排高聳的橘紅花海，更是全台最長的木棉花道，想拍最壯觀的木棉花海景象就來這；另外，同樣種在田野旁邊的「竹塘木棉花道」，從不同角度觀賞都十分唯美，也是彰化必拍的木棉花花道。



▲春季賞花必拍彰化木棉花道：埤頭木棉花道，全台最長的木棉花道 / 菓子の幸福週記提供、WalkerLand窩客島整理



▲春季賞花必拍彰化木棉花道：竹塘木棉花道 /小風o 提供、WalkerLand窩客島整理



春季賞花必拍彰化蜀葵花花海：田中窯創意園區、大埔里運動公園

蜀葵花花季才有開放的「田中窯創意園區」，種滿了2萬棵蜀葵花花海，甚至比人還要高，讓人彷彿身在花海迷宮中，園內也有多個手作體驗可以報名，還有機會碰到20多隻野生貓咪，需要注意營業時間只到下午5點，建議早點去，以免撲空喔；每年必拍「大埔里運動公園」目前已經有多數花苞盛開，一旁還有親子遊樂設施，假日帶小孩也不怕無聊，衝彰化免費拍起來。



▲春季賞花必拍彰化蜀葵花花海：田中窯創意園區，園區提供各種手作體驗，還有萌貓出沒 /莎笠，小日子 提供、WalkerLand窩客島整理



▲春季賞花必拍彰化蜀葵花花海：大埔里運動公園 /利歐娜樂生活 Leona Fun Life 提供、WalkerLand窩客島整理



二水花旗木鐵道 位置資訊

地址：彰化縣二水鄉

完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：彰化縣二水鄉彰化二水花旗木鐵道,開花全盛期,含最新火車時刻表和美食介紹



田中九重葛花牆 位置資訊

地址：彰化縣田中鎮150縣道232號

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：彰化田中九重葛廊道｜田中景點梅州街草日金道讓你完全沈浸在花棚裡處處拍不停



大肚溪棒壘球場苦楝樹步道 位置資訊

地址：彰化縣彰化市河濱路631號對面號

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：彰化景點大肚溪棒壘球場苦楝樹步道｜紫色雪花般的美景.親子運動最佳去處



埤頭木棉花道 位置資訊

地址：彰化縣埤頭鄉

電話：04-892-2117

完整介紹由部落客「菓子の幸福週記」於窩客島分享：【彰化景點】埤頭木棉花道 全台最長的木棉花道 美拍打卡地標



竹塘木棉花道 位置資訊

地址：彰化縣竹塘鄉

電話：04-897-2001

完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：【彰化景點】2022竹塘木棉花道│東螺溪‧埤頭木棉花道/二林木棉花道│台南白河‧林初埤火紅木棉花綿延盛開中



田中窯創意園區 位置資訊

地址：彰化縣田中鎮斗中路二段230巷248號

電話：0989-066-337

完整介紹由部落客「莎笠，小日子」於窩客島分享：2025年田中蜀葵花藝術季｜彰化一日遊，賞花捏陶植物拓染擼貓，還有好吃桶子雞及窯烤麵包 - 莎笠，小日子



員林市大埔里運動公園 位置資訊

地址：彰化縣員林市

電話：0933-419-149

完整介紹由部落客「利歐娜樂生活 Leona Fun Life」於窩客島分享：免費入場賞花景點蜀葵花海迷宮-2022員林大埔里運動公園蜀葵花季，2公尺花海迷宮踏青享受陽光好去處