一年一度的信仰盛事大甲媽祖遶境即將在4/4盛大起轎，擁有七十五年歷史的泰山企業再度與大甲鎮瀾宮合作，推出歷年來最多品項的媽祖聯名限定調合油系列。為慶祝品牌成立七十五週年，泰山以誠意滿滿的五款人氣油品，結合信眾最重視的安心與保庇信仰，全新打造大甲媽祖限定版包裝，進一步拓展信仰經濟的影響力，也讓家庭餐桌上的每一滴油品都多了份來自媽祖的祝福。



▲泰山大甲媽限定調合油，再加碼抽金箔媽祖發財金 / 泰山提供、WalkerLand窩客島整理



這一次泰山與大甲媽的聯名商品包括五款不同容量與功能的熱銷調合油，分別是均衡369嚴選調合油二公升，好理調合油二公升，精選蔬菜油三公升，以及不飽和調合油一點五公升與二公升，全面滿足消費者對健康營養與料理靈活度的多元需求。尤其均衡369嚴選調合油更含有豐富的Omega3、Omega6與Omega9，兼顧人體所需的必需脂肪酸與料理品質，成為煎煮炒炸一次搞定的全方位選擇。



▲這一次泰山與大甲媽的聯名商品包括五款不同容量與功能的熱銷調合油 / 泰山提供、WalkerLand窩客島整理

除商品本身具備實用與營養價值外，泰山同步祭出多項活動優惠，搶攻繞境期間最熱門的媽祖聯名商機。只要於指定通路購買聯名商品並符合活動條件，即可獲得泰山特別設計的限量大甲媽主題L型資料夾，共有「Follow媽祖Go平安」、「Follow媽祖Go健康」、「Follow媽祖Go事業」、「Follow媽祖Go學業」四款保庇設計，象徵平安與願望成真，吸引大量信眾蒐藏。▲於指定通路購買聯名商品並符合活動條件，即可獲得泰山特別設計的限量大甲媽主題L型資料夾 / 泰山提供、WalkerLand窩客島整理此外，泰山也將於遶境起轎與回鑾兩大重點時段設立奉茶攤位，四月四日於台中市大甲區中山路一段五九三號下午四點至晚上九點，四月九日則在雲林縣西螺鎮平和南路四十九號上午十一點半至下午四點半舉辦。現場將提供限量泰山純水與仙草蜜茶為信徒解渴，也設有趣味互動與油品展示活動，信眾只需現場追蹤泰山官方粉絲專頁按讚，即可參加抽獎，有機會獲得水晶招財樹、金箔平安福袋吊飾、金箔媽祖發財金等高人氣保庇好禮。▲泰山也將於遶境起轎與回鑾兩大重點時段設立奉茶攤位，四月四日於台中市大甲區中山路一段五九三號下午四點至晚上九點，四月九日則在雲林縣西螺鎮平和南路四十九號上午十一點半至下午四點半舉辦 / 泰山提供、WalkerLand窩客島整理最後，如錯過現場活動的消費者亦可透過線上方式參加發票登錄抽獎，即日起至五月十四日止，凡購買大甲媽限定油品，或選購泰山純芥花油、八寶粥、花生仁湯、紅豆湯與仙草蜜等指定品項，單筆發票滿一百六十八元即可上網登錄參加抽獎。獎項包括限量媽祖金飾、2026鎮瀾宮光明燈、大甲媽壓轎金等信眾最重視的祈福象徵，也有機會抽中價值八百八十八元的大甲媽五瓶平安油組合，真正做到吃得安心也抽得開心。▲泰山 × 大甲媽 2025 線上發票登錄抽獎 / 泰山提供、WalkerLand窩客島整理

泰山 × 大甲媽 2025 聯名商品

商品名稱：大甲媽限定版調合油（共5款），均衡369嚴選調合油（2L）、好理調合油（2L）、精選蔬菜油（3L）、不飽和調合油（1.5L）、不飽和調合油（2L）

其他參與商品：泰山純芥花油、泰山八寶粥、花生仁湯、紅豆湯、仙草蜜



泰山 × 大甲媽 2025 聯名好禮贈送活動

贈品內容：大甲媽限定L型資料夾（共4款），Follow媽祖Go平安、Follow媽祖Go健康、Follow媽祖Go事業、Follow媽祖Go學業

兌換方式：指定通路單筆滿件或滿額即贈



泰山 × 大甲媽 2025 奉茶活動據點與時間

起轎日奉茶攤位

地點：台中市大甲區中山路一段593號

時間：4月4日（五）16:00～21:00

回鑾日奉茶攤位

地點：雲林縣西螺鎮平和南路49號（西螺新天宮前）

時間：4月9日（三）11:30～16:30



泰山 × 大甲媽 2025 現場互動活動

參與方式：現場追蹤泰山粉絲專頁按讚

可抽好禮：水晶招財樹、金箔平安福袋吊飾、金箔媽祖發財金、整組大甲媽聯名平安油5瓶（價值$888元）



泰山 × 大甲媽 2025 線上發票登錄抽獎

活動期間：即日起至5月14日（二）

活動條件：購買指定商品，發票金額滿168元

登錄網址：https://www.taisun.com.tw/lottery-event/

抽獎獎品：限量媽祖金飾、2026年鎮瀾宮光明燈、大甲媽壓轎金

