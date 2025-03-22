隨著2025年大阪萬國博覽會即將在4月13日至10月13日盛大舉行，不僅讓全球目光再次聚焦於日本，也帶動旅人重新規劃關西地區的旅遊版圖。除了大阪市區本身的展會與城市魅力外，鄰近的奈良與神戶同樣蘊含豐富文化與自然風光，值得旅人花時間深入探訪。Booking.com 推薦幾條由大阪出發的近郊路線，讓造訪萬博的旅人不只看展，更能以更悠閒且在地的方式探索日本的文化底蘊與現代風華。



▲「奈良觀光之旅」旅人將能探訪被列為世界遺產的春日大社與東大寺，沉浸於奈良悠久的歷史與文化 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理



從大阪搭乘JR列車出發，約50分鐘即可抵達日本歷史最悠久的古都之一「奈良」。這座城市自奈良時代起即為日本政治與文化中心，如今仍保存大量歷史遺跡與傳統信仰。奈良公園作為代表性的觀光景點，不僅能近距離與溫馴的梅花鹿互動，更擁有兩座世界遺產──春日大社與東大寺。旅人可透過Booking.com預訂深度觀光行程，走入神社之境，體驗古老神道文化的莊嚴與細膩。此外，位於公園內的冰室神社因其特殊的「冰祭」而聞名，每逢夏日，神社前方會擺放巨大冰柱，吸引各地製冰業者前來參拜，這項傳統儀式象徵著對自然力量的感謝與傳統工藝的延續。



▲從大阪搭乘JR列車出發，約50分鐘即可抵達日本歷史最悠久的古都之一「奈良」/ Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理

想更深入感受奈良的歷史時空，推薦入住由Booking.com精選的「Nara Ryokan」，每間客房依照不同時代風格打造，從繩文到昭和，房內的布置與展示品如同一場穿越時代的文化展覽。旅宿溫泉取自奈良吉野的冷礦泉，因泉量稀少且湧出緩慢，被譽為極為珍稀的放鬆體驗來源。這樣的住宿選擇不僅讓旅人感受傳統與現代的交會，也讓身心在靜謐環境中獲得徹底釋放。▲「Nara Ryokan」每間客房以不同的時代為主題，房內裝飾和古物展示讓旅人彷彿穿越時光，感受各個時代的專屬風貌/ Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理▲旅宿溫泉取自奈良吉野的冷礦泉，因泉量稀少且湧出緩慢，被譽為極為珍稀的放鬆體驗來源 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理奈良的魅力不只存在於寺社古蹟之中，還延伸至自然景觀與當地風俗。高圓山為旅人熱門登山路線，登頂後可俯瞰整座奈良市景，春櫻與秋楓更為此地增添浪漫氛圍。每年8月15日舉辦的「大文字送火」是當地極具代表性的傳統祭典，象徵著追悼與和平的祈願。夜幕降臨後，山腰燃起的巨大「大」字火焰在夜空中閃耀，震撼人心，是不可錯過的文化景觀。若想體驗更為細緻的奈良生活風貌，可考慮入住位於猿澤池畔的「SETRE Naramachi」，這裡被譽為「奈良八景」之一，旅宿選用吉野杉製成家具，呈現溫潤樸實的日式空間美學。「匠室」中的傳統茶室全以木榫結構搭建，不使用任何金屬配件，展現日本匠人技藝，讓旅人在靜謐中細細體會傳統建築的奧妙與精神傳承。若希望探索融合現代與傳統的城市風貌，那麼神戶無疑是一個絕佳選擇。從大阪搭乘JR列車僅需約20分鐘，即可抵達這座港灣城市。神戶除了是重要的國際港口，也以摩登與歐風建築吸引大量遊客。而當地最負盛名的景點之一，即是日本三大古湯之一的有馬溫泉。這座擁有超過千年歷史的溫泉鄉，以金湯與銀湯聞名，分別具有高鹽與碳酸泉質，各具養生療效。沿著有馬溫泉街緩步前行，旅人將被兩旁的日式建築、溫泉旅館與特色小店所吸引，彷彿走進一座時光凍結的溫暖小鎮。▲「有馬溫泉陶泉御所坊酒店」曾接待過前任日本首相和知名小說家，客房融合傳統與現代，陳列著珍貴古董，甚至有知名小說家使用過的物品/ Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理若想更深層體驗有馬的風情，Booking.com 推薦入住「有馬溫泉陶泉御所坊酒店」，這間自1191年創立的溫泉旅館，不僅歷史悠久，亦曾接待多位日本前首相與知名文學家。館內收藏珍貴古物，甚至展示作家使用過的器物，空間設計在保有歷史感之餘，亦融入現代舒適性。旅人能在此享受悠閒湯泉，同時品嚐使用兵庫縣在地食材烹製的鄉土料理，完整體會當地飲食文化與生活節奏。▲「有馬溫泉陶泉御所坊酒店」/ Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理而來到神戶，不可錯過的還有城市夜景體驗。登上神戶港塔，旅人可將整座神戶市與港灣盡收眼底。夜幕低垂後，前往摩耶山的掬星台觀賞「千萬美元夜景」，這裡與函館、長崎並列為日本三大夜景，燈火交織的城市景觀令人陶醉。想在港灣夜景中沉浸更久，Booking.com 推薦的「神戶美利堅公園東方大酒店」為旅人提供獨一無二的住宿選擇。旅宿三面臨海，外觀如同巨型郵輪，靈感來自海浪的柔和線條，夜間點亮翡翠藍燈光，與港塔的紅光與海洋博物館的白光交織出夢幻景象。每間客房均設有陽台，旅人可在海風輕拂下欣賞海天一線的美麗景色。最特別的是，旅宿內擁有一座紀念阪神淡路大地震的燈塔，象徵著重生與希望，成為照亮神戶港灣的精神地標。▲神戶港塔以其獨特的鼓狀設計成為「神戶」的地標之一/ Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理

Booking.com推薦奈良活動與體驗

1、探訪奈良世界遺產景點「春日大社」與「東大寺」

2、參與夏季「冰室神社冰祭」傳統儀式

3、登高圓山眺望奈良市全景與四季風光

4、觀賞8月15日「奈良大文字送火」祭典

5、住宿「Nara Ryokan」體驗不同时代主題客房與稀有冷礦泉溫泉

6、入住「SETRE Naramachi」感受猿澤池與興福寺五重塔湖畔美景

7、體驗匠室茶室之日本傳統木作工藝與空間美學



Booking.com推薦神戶活動與體驗

1、搭乘JR前往神戶探索港都風情

2、造訪「有馬溫泉」，體驗金湯與銀湯古湯文化

3、漫步有馬溫泉老街，品嚐道地美食與欣賞日式建築

4、住宿「有馬溫泉陶泉御所坊酒店」欣賞歷史古董與品嚐鄉土料理

5、登「神戶港塔」俯瞰市區與港灣景色

6、搭纜車至摩耶山掬星台欣賞「千萬美元夜景」

7、入住「神戶美利堅公園東方大酒店」，體驗海上郵輪設計與觀賞港灣燈光秀