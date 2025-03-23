毛小孩爸媽真的不能錯過的年度盛會「台北國際寵物用品博覽會」和「台灣貓節」，4月3日到4月6日將在南港展覽館二館熱鬧開展。從韓國時尚寵物品牌首度來台、全台首創的寵物祈福宮廟、AI智慧餵食科技、行為訓練專家現場授課，到兔子與鳥類的跨物種認養專區，亮點一次看不完。這不只是買東西的展覽，更像是一場為毛小孩量身打造的生活提案，從吃、穿、住、健康到信仰，全面翻新飼主與寵物的日常關係。





本次活動為了展現現代飼主對於毛孩的時尚追求，特別邀請多個來自韓國的設計寵物品牌參展，包括「HOZI」、「PUPPY GALLERY」、「PuriPuri」與「FURMOST」等，將帶來從寵物服飾、配件到居家精品的各式潮流單品。當中「HOZI」推出全新設計的胸背牽繩系列，不僅符合毛孩活動舒適度，更以主人與毛孩能共同搭配的風格概念打造，讓彼此在外出時成為最時尚的街頭組合。



另一焦點品牌「PUPPY GALLERY」則主打機能性與外型兼備的寵物用品，包括涼感衣、雨衣、睡墊與玩具等，都充滿設計巧思。越來越多現代家庭將毛孩視為生活的一部分，也更重視毛孩在外型與生活質感上的整體風格，這場展覽可說是寵物時尚愛好者的夢幻選擇。



除了外觀打理與生活品質，本次展會也深度觸及飼主最在意的健康議題，從營養、心理、醫療到老年照護與智慧監控等全方面規劃。現場將有多位專業獸醫與營養師進行諮詢分享，協助飼主為毛孩打造科學化、客製化的健康飲食方案，並搭配AI智慧裝置進行全天候監控。



例如由PETKIT佩奇推出的智能餵食器與攝影裝置，能透過APP遠端操作與即時影像查看，讓飼主即使在外也能隨時了解毛孩的飲食與活動狀況。展會也邀請到貓行為獸醫師林子軒與犬類行為訓練專家熊爸王昱智親自開講，透過專業解析幫助飼主讀懂寵物的情緒與行為密碼，進一步強化人與毛孩之間的情感連結。



此外，展會另一個吸睛亮點則是以傳統文化信仰結合寵物生活的創新概念。由知名品牌草泥貓打造的「寵佑宮」將在現場首次登場，作為全台首座專屬毛孩的祈福宮廟，結合民俗文化與寵物需求，讓飼主可以為毛孩進行祈福儀式、生肖命理解析與購買開運商品。特製的「醫神庇佑護身符」由保生大帝象徵守護，每個細節皆傳達出對毛孩的無限關愛與祝福。此外還有「巨型擲筊挑戰」等趣味體驗活動，讓民眾與毛孩一同參與信仰文化的互動，藉由祈福儀式增添幸福與安心感，傳遞出毛孩也是家庭成員之一的深厚情感。本次展會也不忘落實動物福利與社會責任，持續推廣「領養代替購買」的理念。除了常見的貓狗領養活動，現場特別與「台灣流浪兔保護協會」及「中華民國愛鳥兒救援協會」合作，設立兔子與鳥類的領養專區，讓更多非主流寵物也有機會找到溫暖的新家。透過實際行動提倡認養觀念，不僅能讓動物獲得新生，更讓人類的生活充滿更多愛與陪伴。2025上聯台北國際寵物用品博覽會與台灣貓節集結時尚、美學、信仰、科技與愛心行動，不僅是寵物界年度盛事，更是一場全方位探索寵物生活新風貌的精彩體驗。無論你是寵物新手還是資深飼主，都能在這場活動中找到屬於自己與毛孩的幸福日常。

2025台北國際寵物用品展活動亮點一次看懂

亮點一：韓國人氣寵物設計品牌首次來台，HOZI、PUPPY GALLERY 等潮牌寵物用品現場展出，涼感衣、配件、時尚牽繩一次入手。



亮點二：全台首座毛孩祈福宮廟「寵佑宮」，現場可幫毛孩點光明燈、抽籤占卜、領取醫神護身符，還能體驗巨型擲筊遊戲。



亮點二：AI智慧照護設備搶先試玩，PETKIT 智能餵食器、遠端攝影、APP 操控等科技裝置，讓飼主掌握毛孩動態更輕鬆。



亮點三：行為專家現場開課互動，貓行為獸醫師林子軒與犬類訓練師熊爸王昱智親自開講，破解毛孩日常行為困擾。



亮點四：非貓狗物種認養專區登場，結合「台灣流浪兔保護協會」與「中華民國愛鳥兒救援協會」，擴大認養選擇，更多動物能找到新家。



2025上聯台北國際寵物用品博覽會 暨 2025台灣貓節

活動日期：2025年4月3日（四）至4月6日（日）

開放時間：每日10:00至18:00

展出地點：台北南港展覽館二館（台北市南港區經貿二路2號）

主辦單位：瑞日鏵國際企業有限公司

執行單位：上聯國際展覽有限公司

特別贊助：臺北市政府觀光傳播局

官方網站：https://etp.tw/s/jRl3m