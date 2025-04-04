拌麵控最愛的大師兄銷魂麵舖又出新口味了！大師兄銷魂麵舖這次又來搞事情，4/1 起推出兩款超有層次的新口味，「麻油薑泥麵」與「花椒麻醬麵」，一次滿足麻油控和花椒控的味蕾。這次研發團隊下足功夫，經過上百次試吃才調出最完美比例，就是要讓每一口都夠味夠滿足。開賣再推限時優惠，只要加 10 元就能升級新口味，在 Threads、IG、FB 打卡還能免費吃，熱愛濃厚醬香的人，這波絕對不能錯過。



▲大師兄銷魂麵舖新口味「麻油薑泥麵、花椒麻醬麵」 / 大師兄銷魂麵舖 提供、WalkerLand窩客島整理



無論是麻油控還是花椒愛好者，大師兄這次的新口味都超欠吃。「麻油薑泥麵」嚴選宜蘭契作老薑製成薑泥，搭配細火慢炒的黑麻油，香氣濃郁不嗆，口感溫潤回甘，喜歡濃厚滋味的老饕一定愛。「花椒麻醬麵」則以低溫焙炒芝麻醬結合秘製花椒油，黃金比例調配出麻香層層堆疊的醬汁，入口麻得剛剛好又帶回甘韻味，讓人吃了還想再來一碗。



▲大師兄銷魂麵舖新口味「麻油薑泥麵、花椒麻醬麵」 / 大師兄銷魂麵舖 提供、WalkerLand窩客島整理

大師兄銷魂麵舖 新口味

為了歡慶新口味登場，大師兄推出超值升級優惠！凡點套餐加價 10 元，就能任選「麻油薑泥麵」或「花椒麻醬麵」升級享用。如果想免費升級，只要在 Threads、IG 或 FB 任一平台分享店內照片，並出示貼文或限動，就能直接升級新口味。數量有限，兩款拌麵售完為止，想嚐鮮的趕快衝一波。▲大師兄銷魂麵舖「麻油薑泥麵」、「花椒麻醬麵」 / 大師兄銷魂麵舖 提供、WalkerLand窩客島整理

新口味：麻油薑泥麵、花椒麻醬麵

販售時間：4/1 起，台北 10 間門市限定開賣

升級優惠：

1、點套餐加 10 元，即可升級新口味。

2、Threads、IG、FB 任一平台發文打卡，免費升級新口味（數量有限，售完為止）。





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