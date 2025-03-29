善導寺美食新開店再加一！忠青商行這次推出新品牌「青嬌」膠原麵館，在4/7起正式開幕，以台灣味的「湯」作為主角，招牌雞湯、排骨湯，搭配台味小菜，讓粉絲可以感受到家的溫暖。青嬌膠原麵館於4/7正式開幕，3/29起試營運，每天限量供應，挑戰善導寺站美食新歡。



▲善導寺美食新開店，青嬌膠原麵館4/7插旗善導寺捷運站周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲善導寺美食新開店，青嬌膠原麵館主打湯品為招牌 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

青嬌 膠原麵館 營業資訊

為了滿足超愛喝湯的台灣人靈魂，青嬌膠原麵館以「湯」作為主軸，復刻台灣家庭的經典滋味。首推招牌「黃金燉雞湯」承襲江浙燉湯技法，以母玉米雞為基底，搭配金華火腿與扁尖，經過八小時慢燉，釋放滿滿膠原蛋白與濃郁香氣。另一款「濃芋排骨湯」則以豬骨與大甲芋頭心細火燉煮六小時，打造超濃郁口感，芋頭控一定要喝這碗。▲善導寺美食青嬌膠原麵館，招牌湯品黃金燉雞湯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲善導寺美食青嬌膠原麵館，招牌湯品濃芋排骨湯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝青嬌膠原麵館同步提供飯、麵等主食選擇，粉絲除了可以單點2種湯品之外，也能加購上海菜飯、黑蔥油乾拌麵，同時也提供「黃金燉雞湯麵、濃芋排骨湯麵」直接幫你做成湯麵更療癒。此外，青嬌也精心打造了一系列台式小菜，像是蔥油雞、怪味雞、排骨酥與炸金條等，每道料理都在傳統風味中加入現代巧思，讓粉絲吃到不一樣的驚喜。▲善導寺美食青嬌膠原麵館，主食可搭配菜飯或乾拌麵 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲善導寺美食青嬌膠原麵館，主食可搭配菜飯或乾拌麵、或單點湯麵 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，在店內每日供應10款不同小菜，超過20種輪流變化，有機會吃到蜜蕃茄、蜜芋頭、百香青木瓜等清爽小菜，每盤均一價50元，讓人每次來都有不同變化。青嬌膠原麵館在4/7起正式開幕，3/29-4/6試應運期間每天限量供應150碗，粉絲要嚐鮮要趁早衝。▲善導寺美食青嬌膠原麵館，每日供應10款不同小菜，均一價50元 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲青嬌膠原麵館在4/7起正式開幕，4/6前試營運期間每日限量供應 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地址：台北市中正區濟南路二段9號

開幕日期：2025/04/07，即日起試營運





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