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士林官邸玫瑰園開了！台北賞花秘境搭捷運出發，免費拍到4月底。

台北景點 士林官邸 賞花 玫瑰花 more
2025-04-04 01:08:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：台北市工務局
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台北新生園區玫瑰展正熱鬧展出，士林官邸玫瑰園同樣迎來最美花期，花期自4月初至4月底，滿園玫瑰爭奇鬥豔，與杜鵑花相互輝映，營造出春日限定的繽紛景緻。玫瑰園內種植近百種玫瑰品種，其中「托斯卡尼艷陽下」、「克勞德莫內」等特色玫瑰尤為吸睛。此外，士林官邸公園內的西式庭園、穹頂花海區也綻放著色彩繽紛的花卉，適合漫步賞景、攝影取景。現在正是玫瑰園花開約五成的時刻，賞花愛好者不容錯過。

▲ 士林官邸玫瑰園開了！台北賞花秘境搭捷運出發，免費拍到4月底 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理

▲ 士林官邸玫瑰園超過60年歷史 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理



士林官邸玫瑰園擁有超過60年歷史，最早由蔣宋美齡因喜愛玫瑰而設立，並融入中西園藝美學，至今已成為臺北市的重要賞花景點。園內種植超過二千株玫瑰，涵蓋大花型切花玫瑰、藤蔓玫瑰及灌木玫瑰等多種品種，花色從粉嫩、貴氣紫、熱情紅到罕見的雙色玫瑰應有盡有，彷彿一座活生生的花卉博物館，讓遊客在欣賞美景的同時，也能了解玫瑰品種的多樣性與美學價值。

▲ 士林官邸種植超過二千株玫瑰，涵蓋大花型切花玫瑰、藤蔓玫瑰及灌木玫瑰等多種品種 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理

▲ 士林官邸玫瑰花園目前已有五成開花 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理

玫瑰園內的特色品種更是讓人驚喜連連，例如「托斯卡尼艷陽下」擁有亮麗的金黃至橙紅漸層，就像午後陽光灑落山丘，溫暖又耀眼；以印象派大師命名的「克勞德莫內」，花色宛如畫布上恣意揮灑的筆觸，乳白、粉紅與淺黃色交錯暈染，帶來十足的藝術感；還有充滿法式風情的「烏拉拉」，艷紫粉紅的花朵配上俏皮的名字。此外，「摩納哥公爵」的紅白雙色花瓣，邊緣勾勒出細緻的紅暈，高貴又典雅，令人過目難忘。

▲ 士林官邸玫瑰花園有各種特色玫瑰花品種，等你來賞花 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理

▲ 士林官邸玫瑰花園免費開放入園 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理


除了玫瑰，士林官邸公園內的杜鵑花、銀葉菊、矮牽牛等花卉也正盛開，讓整個園區化身為一幅春日畫卷。沿著步道漫步，花香伴隨微風拂面，每一步都充滿詩意。無論是攝影愛好者、親子家庭，或是單純想來場春日散步的旅人，這裡都能帶來一場絕美的賞花體驗。

▲ 士林官邸還有杜鵑花、銀葉菊、矮牽牛等花卉也正盛開 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理



 

士林官邸 玫瑰花花期

花期：4月初至4月底
地點：士林官邸公園（臺北市士林區福林路60號）
交通：捷運淡水線士林站（2號出口），步行約10分鐘

 

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