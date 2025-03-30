PORTER INTERNATIONAL於2025年正式邁入品牌25週年，為紀念這段陪伴消費者走過無數時光的歷程，特別推出兩款話題新品，包括經典升級的NEW HEAT森林綠系列與週年限定的RENEW雷雕系列，為春季包袋市場注入嶄新亮點。兩大系列不僅承襲品牌一貫的高機能與質感，並且透過配色、工藝與設計細節，展現出更符合現代都會生活的實用與美感。



▲PORTER全新NEW HEAT森林綠與RENEW系列正式發售，25週年限定新品上市 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理



▲NEW HEAT森林綠系列，作為PORTER經典熱銷系列，NEW HEAT自2003年推出以來即深受消費者喜愛 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理

首先登場的是NEW HEAT森林綠系列，作為PORTER經典熱銷系列，NEW HEAT自2003年推出以來即深受消費者喜愛。今年全新推出的森林綠配色，以大自然為靈感，將平靜與力量注入都會日常。森林綠色澤貫穿袋身、內裡到五金配件，搭配象徵品牌經典的MAGLITE手電筒與真皮鑰匙圈，賦予包款獨特的辨識度與細節感。NEW HEAT系列的硬挺面料與俐落剪裁，打造出既耐用又具風格的包款樣貌，適合日常通勤、輕旅行等多元生活情境。系列中包含郵差包與後背包，均具備大容量主袋與多重內層收納設計，筆電層可容納約14吋筆記型電腦，並附有行李插桿織帶，提供現代旅人更便利的使用體驗。▲森林綠色澤貫穿袋身、內裡到五金配件，搭配象徵品牌經典的MAGLITE手電筒與真皮鑰匙圈 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理▲PORTER INTERNATIONAL於2025年正式邁入品牌25週年，為紀念這段陪伴消費者走過無數時光的歷程，特別推出兩款話題新品 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理另一焦點新品則是25週年限定的RENEW系列，特別以GAP經典系列為設計基礎，融入週年專屬雷雕工藝，精緻刻劃出PORTER LOGO線條，象徵品牌與消費者之間交織25年的情感連結。RENEW系列的雷雕細節細膩而富有層次感，搭配內裡專屬25週年織標，賦予包款獨一無二的收藏價值與紀念意義。系列設計強調實用與穿搭彈性，無論搭配街頭風、休閒風或簡約日常造型，皆能自然融入，成為自帶故事感的生活配件。▲25週年限定的RENEW系列，特別以GAP經典系列為設計基礎，融入週年專屬雷雕工藝，精緻刻劃出PORTER LOGO線條，象徵品牌與消費者之間交織25年的情感連結 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理新品上市同時，PORTER也推出25週年限定環保購物袋作為活動贈品。購物袋以仿牛皮紙質感結合卡其色系打造，印有PORTER經典走路人LOGO與25週年標誌，延續品牌對環保理念的重視。消費者凡於活動期間購買，即可獲得紀念購物袋，讓紀念與實用兼備。NEW HEAT森林綠系列與RENEW雷雕系列將於2025年4月1日起於PORTER官網搶先發售，4月3日於全台PORTER INTERNATIONAL門市正式上市。25週年新品不僅重新詮釋經典，更將設計與機能全面升級，無論是通勤、旅行或日常穿搭，皆能成為生活中最可靠的實用夥伴。▲PORTER推出25週年限定環保購物袋作為活動贈品 / PORTER INTERNATIONAL提供、WalkerLand窩客島整理



NEW HEAT後背包 (11796-12186 BACKPACK)

建議售價：$9,150

1、大容量主袋空間，內置夾層豐富- 拉鍊式開闔、拉鍊袋和魔鬼氈夾層，高機能配置

2、袋頂設置拉鍊袋​

3、筆記型電腦收納層- 約可容納14吋左右的筆電和A4文件(各款筆電尺寸設計不同，使用上依實際測量為準)

4、行李固定帶- 行李插桿織帶設計，旅行方便攜帶

5、造型織帶- 可隨意吊掛配飾，或做造型使用​

6、專屬配件- MAGLITE手電筒、真皮鑰匙圈

6、顏色：森林綠、黑



NEW HEAT郵差包(11796-23086 MESSENGER BAG)

建議售價：$6,950

1、大容量主袋空間，內置夾層豐富- 魔鬼氈開闔、拉鍊袋和簡易夾層，高機能配置

2、前置拉鍊袋、後置魔鬼氈夾層

3、筆記型電腦收納層- 約可容納14吋左右的筆電和A4文件(各款筆電尺寸設計不同，使用上依實際測量為準)

4、造型織帶- 可隨意吊掛配飾，或做造型使用​

5、專屬配件- MAGLITE手電筒、真皮鑰匙圈

6、顏色：森林綠、黑

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