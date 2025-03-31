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清明節吃潤餅！南機場夜市 吾旺再季 料多皮Q超過癮，台北潤餅必吃。

清明節 潤餅 台北美食 南機場夜市 more
2025-03-31 20:27:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

清明節吃潤餅！台北潤餅必吃「吾旺再季 (原松青潤餅)」地點位在台北知名商圈「南機場夜市」裡面。店家以料多、皮Q、風味獨特著稱，每日限量供應，經常開店不到兩小時便售罄。清明時節，更是人潮滿滿，想吃的民眾可得提早卡位。
▲清明節吃潤餅！台北潤餅必吃「吾旺再季 (原松青潤餅)」位在南機場夜市裡面 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲清明節吃潤餅！台北潤餅必吃「吾旺再季 (原松青潤餅)」位在南機場夜市裡面 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲南機場夜市必吃「吾旺再季 (原松青潤餅)」​​​​​​​推薦菜單：潤餅 $70 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲南機場夜市必吃「吾旺再季 (原松青潤餅)」​​​​​​​推薦菜單：潤餅 $70 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



清明節將至，不少人會選擇以潤餅來應景，而台北人不能錯過這家潤餅店！南機場夜市美食「吾旺再季」原名「松青潤餅」，創立於1988年；雖然去年搬家位置改變，不過潤餅的美味卻絲毫不變，每天下午3點半開賣，特別是清明時節，想吃的朋友可要早點到。
▲南機場夜市美食「吾旺再季」台北人不能錯過這家潤餅店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲南機場夜市美食「吾旺再季」台北人不能錯過這家潤餅店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲南機場夜市必吃「吾旺再季 (原松青潤餅)」​​​​​​​清明節將至，不少人會選擇以潤餅來應景 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲南機場夜市必吃「吾旺再季 (原松青潤餅)」​​​​​​​清明節將至，不少人會選擇以潤餅來應景 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

店裡的潤餅以手工製作的Q彈潤餅皮，包裹滿滿的餡料為招牌，包括紅燒肉、豆干、肉鬆、炸豆皮、素排骨酥、蘿蔔絲、豆芽菜、白菜、香菜等，最後撒上花生粉及海苔粉，層次豐富、口感飽滿。別看只有這一捲，吃起來可相當有飽足感。
▲南機場夜市必吃「吾旺再季 (原松青潤餅)」​​​​​​​以手工製作的Q彈潤餅皮，包裹滿滿的餡料為招牌 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲南機場夜市必吃「吾旺再季 (原松青潤餅)」​​​​​​​以手工製作的Q彈潤餅皮，包裹滿滿的餡料為招牌 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

「吾旺再季」的潤餅無論是食材搭配還是風味平衡，都展現出台灣傳統小吃的魅力，難怪能連年獲得米其林必比登推薦。由於清明節潤餅需求大增，近期銷售速度更快，想吃的朋友務必提早前往，才能順利品嚐這款經典美食，享受春日裡最應景的一道台灣味。
▲南機場夜市必吃「吾旺再季 (原松青潤餅)」​​​​​​​連年獲得米其林必比登推薦，清明節可別錯過這家 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲南機場夜市必吃「吾旺再季 (原松青潤餅)」​​​​​​​連年獲得米其林必比登推薦，清明節可別錯過這家 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

清明節潤餅推薦 南機場夜市 吾旺再季(原松青潤餅)

地址：台北市中正區中華路二段313巷29號1樓
營業時間：15:30–21:30；週一公休

清明節潤餅推薦 南機場夜市 吾旺再季 推薦菜單

推薦菜單：潤餅 $70

吃完南機場夜市 全台也有這些潤餅老店

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吾旺再季

phone09-30 406 677
place台北市中正區中華路二段313巷29號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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