清明連假喝飲料優惠！先喝到這次針對清明連假，推出限定飲料優惠，將最新、最夯的「冬瓜糯烏龍」作為主角，讓飲料控清明連假不管是家族出遊、還是和三五好友相聚，都可以先來先喝道買3杯99元。顛覆印象的新飲料，淡淡穀物香氣的特製茶湯搭上冬瓜茶的香甜，讓飲料控連假出遊人手一杯。



▲先喝道33元開喝！新飲料冬瓜糯烏龍3杯99元，一天限定清明連假喝 / 先喝道 提供、WalkerLand窩客島整理



▲先喝道清明連假優惠「冬瓜糯烏龍」3杯99元優惠/ 先喝道 提供、WalkerLand窩客島整理

清明連假飲料優惠 先喝道

將於4/4清明連假當天，一日快閃限定的先喝道飲料優惠，當天於門市現場點購即可享有「冬瓜糯烏龍」3杯99元優惠，以糯香烏龍為基底，茶湯帶有淡雅穀物香氣，搭配來自台灣百年老廠的純手工冬瓜磚，不含人工色素與香料，入口回甘，香氣溫潤細膩。若是咀嚼控的話，也推薦加價升級加麻粿或蜜香珍珠，更加滿足。▲先喝道「糯烏龍系列飲料」將茶香與糯米香完美融合 / 先喝道 提供、WalkerLand窩客島整理除了限定優惠，這次還同步推出全新「透藝茶袋」，時尚感爆棚，直接升級手搖界的穿搭配件！透明袋身搭配簡約設計，讓你手拎飲料也能潮感滿分。不論是拍照打卡還是日常使用，都能成為吸睛亮點。現在只要加購19元，就能把這款兼具美感與實用性的茶袋帶回家，收藏價值超高。趁著連假來一杯冬瓜糯烏龍，再順手入手這款超美茶袋，讓你的手搖飲也充滿儀式感。▲先喝道19元加購全新「透藝茶袋」 / 先喝道 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：2025年4月4日（五）限定一天

活動內容：冬瓜糯烏龍3杯99元（數量有限 售完為止）

加碼好康：任一飲品＋19元加購「透藝茶袋」。





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