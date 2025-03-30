兒童節與清明節連假即將到來，今年四月的台南準備了一系列春天專屬的親子與休閒活動，從賞花、泡湯、露營到馬戲表演、親子闖關，豐富多樣的玩法，不論是家庭出遊或好友相揪都能玩得盡興。正值春暖花開的好時節，台南的花海、活動與春日氣息一次到位，成為今年連假南下旅遊的熱門選擇。



▲台南住宿買一送一！台南兒童清明連假 螢光花泉季 親子市集全攻略 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理



今年虎頭埤童趣節將於4月3日至6日登場，結合自然景觀與親子體驗，特別推出「自夯桶仔雞」活動，讓遊客親手體驗烤製香氣十足的桶仔雞，完成套餐還能免費參加垂降活動。虎頭埤風景區內同時開放步道健行、獨木舟、SUP等水上體驗，是適合親子與好友一起挑戰的戶外冒險選擇。



生態迷與戶外愛好者則不能錯過2025螢光花泉季，活動從3月29日到4月20日於梅嶺、龜丹溫泉與花海步道同步舉行，串聯起賞螢、賞花與溫泉泡湯的絕佳體驗。夜晚可在梅嶺欣賞點點螢光，白天則能在花海間漫步，還可順遊在地小吃，品嚐著名的梅子雞湯與薑黃雞，享受臺南春天的美好氛圍。



▲生態迷與戶外愛好者則不能錯過2025螢光花泉季 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理

喜歡表演藝術的親子旅客，則能安排前往水交社文化園區參加FOCASA幾米馬戲樂園，活動自3月28日至4月27日，園內打造多個馬戲互動專區，並推出改編自幾米繪本的定目劇「幾米男孩的100次勇敢」，讓大小朋友在帳篷劇場中感受馬戲的魅力。連假期間更加碼限定遊樂設施與表演，喜愛馬戲與創作的旅客不容錯過。蕭壠文化園區則舉辦14倉兒童藝術節，4月3日至6日推出水舞表演、藝術闖關、親子集章、兒童電影院與趣味工作坊，搭配蘋果劇團、The Worthless等劇團演出，讓小朋友在遊戲與劇場中探索藝術。水交社文化園區的「童在一起」市集同樣於連假期間登場，融合親子故事書車、多元手作與創意市集，適合全家放慢腳步，感受親子間的輕鬆時光。▲蕭壠文化園區則舉辦14倉兒童藝術節，4月3日至6日推出水舞表演、藝術闖關、親子集章 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理若想來點不一樣的學習體驗，臺灣歷史博物館推出的「ㄕˊ光童樂bar」，結合古早童玩、海洋文化、手作體驗與綠色市集，打造寓教於樂的環境，12歲以下兒童還能免費入館。台江地景公園旁則舉辦台江童樂會，結合氣墊城堡、童玩闖關與學校才藝表演，讓孩子在遊戲中認識傳統童趣，完成闖關還可獲得限定小禮物。美術迷則可到臺南市美術館參與春日藝術派對，限定於4月4日舉辦，安排繪本故事、肢體遊戲、親子互動劇場等活動，當日12歲以下兒童免費入館，讓孩子們在藝術空間裡留下春日時光的美好回憶。想親近傳統文化與市集氛圍的家庭，可前往隆田CHACHA童樂會，從4月3日至6日安排皮影戲、兒童劇團、小丑氣球秀、DIY體驗與每日限定市集，活動豐富多元。柳營德元埤荷蘭村的童趣節則結合荷蘭主題，推出鬱金香迷宮、童話小鎮彩繪與乳牛之家，還有親子必玩的起司市集運送賽與露營活動，適合安排一場戶外農村小旅行。官田葫蘆埤自然公園則主打結合自然與童趣的兒童節活動，包含古早童玩體驗、街頭藝人與森林探險，園內著名的大象溜滑梯與周邊的保育農場也吸引不少家庭安排順遊。動物迷可選擇前往學甲頑皮世界動物園，連假期間限定舉辦動物遊行嘉年華，能與南美水豚、羊駝、黑腳企鵝等近距離互動，並與嘉年華隊伍一同巡遊，現場還有票價五折起的優惠。除了親子主題，四月也是台南賞花最美的時刻，學甲蜀葵花文化季自3月中展開，大片蜀葵花田搭配鼠尾草、紅藜、油菜花等多層次花海，營造繽紛春日氛圍，假日還有街頭藝人陪伴。西港與南化則以花旗木為主角，打造春日限定的粉色步道，搭配農特產市集與手作體驗，讓賞花行程更加豐富。▲四月也是台南賞花最美的時刻，學甲蜀葵花文化季自3月中展開 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理此外，柳營尖山埤在春暖花開的季節，也推出動物烤畫DIY、水庫實境解謎與森遊綠市集等活動，搭配桃紅陣雨樹花季，園區內粉紅花海恣意綻放。活動期間國小以下兒童免費入園，只要穿著紅色系服飾更享有半票優惠。隨著連假結束，四月下旬還有全國中等學校運動會，以及可愛指數爆表的熱狗盃寵物運動會接連登場。搭配「住一晚送一晚」住宿優惠，春天的臺南可說活動滿檔，從親子同樂、自然賞花、藝術饗宴到生態探索，一次網羅春日最佳玩法。▲南化玉山寶光聖堂花旗木歷史照 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理▲西港金砂里花旗木步道歷史照片 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理

台南2025兒童清明連假活動總整理

虎頭埤童趣節

活動期間：4/3－4/6

活動內容：自夯桶仔雞親子烤雞體驗、免費垂降活動、山林步道健行、獨木舟與SUP水上體驗



2025螢光花泉季

活動期間：3/29－4/20

活動內容：梅嶺賞螢生態體驗、龜丹溫泉泡湯、花泉共舞、螢向幸福、花海漫步、梅子雞湯與薑黃雞等在地美食



FOCASA幾米馬戲樂園

活動期間：3/28－4/27

活動內容：幾米主題馬戲定目劇《幾米男孩的100次勇敢》、馬戲遊樂專區、碰碰舞台、馬戲互動體驗



2025蕭壠14倉兒童藝術節

活動期間：4/3－4/6

活動內容：藝術闖關、親子集章、奇趣工作坊、水舞表演、兒童主題電影院、書展與遊Chill體驗



2025水交社童在一起

活動期間：4/3－4/6

活動內容：親子故事書車、多元市集、街頭藝人演出、文創手作體驗



2025臺史博ㄕˊ光童樂bar

活動期間：4/3－4/6

活動內容：小樹市集、古早味點心、手作體驗、海洋文化遊戲、自由探索空間，12歲以下兒童免票



2025台江童樂會

活動期間：4/3

活動內容：氣墊城堡、童玩闖關遊戲、學校才藝表演、餐車市集、闖關禮物限量發送



2025春日藝術派對

活動期間：4/4

活動內容：繪本故事、親子互動劇場、闖關活動、肢體遊戲工作坊，12歲以下免費入館



2025隆田CHACHA童樂會

活動期間：4/3－4/6

活動內容：皮影戲、兒童劇團表演、扯鈴與溜溜球秀、小丑氣球互動、限量DIY手作、市集



2025童趣節：荷你在一起

活動期間：4/3－4/6

活動內容：鬱金香迷宮冒險、童話小鎮彩繪、乳牛之家體驗、起司市集運送賽、露營趣、陶土創藝坊



2025官田葫蘆埤兒童節活動

活動期間：4/5－4/6

活動內容：古早童玩體驗、街頭藝人表演、限量小禮物贈送、大象溜滑梯、森林保育農場順遊



動物遊行嘉年華

活動期間：4/3－4/6

活動內容：南美水豚、羊駝、企鵝近距離互動、動物主題嘉年華遊行、動物園五折起優惠



春滿．尖山埤

活動期間：3/22－4/20

活動內容：桃紅陣雨樹花季、森遊綠市集、行動攤車、職人體驗、動物烤畫DIY、水庫實境解謎，國小以下兒童免票



學甲蜀葵花文化季

活動期間：3/15－4/27

活動內容：2.6公頃蜀葵花海、假日街頭藝人、賞花市集、層次繽紛的春日花田



西港花旗木

活動期間：3/30－4/30

活動內容：花旗木步道、農特產市集、街頭表演、手作體驗



南化花旗木

活動期間：3/29－4/13

活動內容：寶光花旗春遊趣、黑糖尋蜜節、賞花市集、手作與農產體驗



住一晚送一晚 台南住宿優惠

活動期間：4月至5月

活動內容：台南指定旅宿第二晚免費，名額有限

活動官網：https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/7114/





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