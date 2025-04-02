7間炸雞買一送一！豆府餐飲集團「涓豆腐」領軍7大品牌，在4/3-4/6清明連假期間，推出炸雞買一送一限定優惠，無論是韓式炸雞、或是泰式、越式、中式，有買一送一就要衝。此外，在「豆府鐵粉卡APP」會員簽到，還可以免費領7大品牌炸雞免費吃，炸雞控手刀先衝。



▲清明連假7間炸雞買一送一，涓豆腐領軍7品牌炸雞買一送一 / 豆府餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理



豆府餐飲集團這次「炸雞買一送一」集結7大品牌，分成4間韓式料理、以及3間異國料理，其中涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房在4月3日至4月6日推出「韓式炸雞買一送一」活動。活動期間內，只要單點韓式炸雞並刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，在4月9日即可獲得免費炸雞電子兌換券，兌換期限至5月30日。從經典醬味、蜂蜜蒜味到辣味、洋蔥白醬，各式風味一次滿足，超多遍的韓式炸雞通通吃得到。



▲清明連假7間炸雞買一送一，涓豆腐4間韓式炸雞買一送一 / 豆府餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理

豆府餐飲集團 韓式炸雞買一送一活動

除了4間韓式料理，帕泰家、飛機河粉與阿達師五星麵舖同步推出炸雞買一送一。4月3日至4月6日，消費帕泰家鳥籠芋絲炸雞翅、飛機河粉越南炸雞、五星麵舖椒麻雞腿排，結帳時刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月9日即可獲得同款雞料理電子兌換券，兌換期限至5月30日。▲清明連假7間炸雞買一送一，3間炸雞料理買一送一 / 豆府餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理此外，豆府餐飲集團「豆府鐵粉卡APP」再加碼推出簽到送炸雞優惠，即日起至4月10日，只要開啟APP簽到，每簽到兩天、就送一份免費炸雞兌換券，粉絲可以免費吃到涓豆腐價值358元的韓式炸雞、北村豆腐家價值158元的首爾韓式炸雞年糕，以及韓姜熙的小廚房價值99元的醬味炸雞。▲豆府餐飲集團不只清明連假7間炸雞買一送一，還有APP簽到送炸雞 / 豆府餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理▲豆府鐵粉卡APP連續兩天簽到送一份炸雞，最多免費送7張炸雞優惠券 / 豆府餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理

適用品牌：涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房

活動日期：2025/4/3-2025/4/6

活動方式：活動期間內，凡至涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房等任一品牌用餐，單點一份「韓式炸雞系列」，結帳時刷集團「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月9日當日可獲得免費炸雞電子兌換券一張（電子兌換券使用期限：2025/4/9-2025/5/30）



豆府餐飲集團 三大品牌美味雞料理買一送一

適用品牌：帕泰家、飛機河粉、阿達師五星麵舖

活動日期：2025/4/3-2025/4/6

活動方式：活動期間內，凡至帕泰家、飛機河粉、阿達師五星麵舖等任一品牌用餐，單點一份「美味雞料理」，結帳時刷集團「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月9日當日可獲得免費美味雞料理電子兌換券一張（電子兌換券使用期限：2025/4/9-2025/5/30）



豆府鐵粉卡APP 簽到送炸雞活動

活動期間：2025/3/27-2025/4/9

活動內容：每日開啟豆府鐵粉卡APP完成當日簽到，每完成2日簽到可領取一張指定品牌「炸雞料理免費兌換券」。



詳細活動方式、優惠券內容依各品牌公告為準。



清明連假不只有7間炸雞買一送一 還有更多清明連假優惠必看