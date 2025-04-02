清明連假超商優惠買一送一，要衝！清明節4天連假期間，不論是掃墓或規劃出遊行程，都超需要咖啡優惠揪團喝。這次窩客島整理了4大超商清明連假優惠，7-11霜淇淋買一送一、全家霜淇淋5支188元、萊爾富買一送一、OKmart買二送一，不論喝咖啡、吃冰通通超省。



▲4大超商清明連假優惠，超商咖啡下殺買一送一，還有寄杯優惠買20送20 / WalkerLand窩客島整理提供



▲4大超商清明連假優惠，霜淇淋買一送一、5支188元 / WalkerLand窩客島整理提供

7-11 清明連假優惠買一送一

清明連假優惠攻略！這次7-ELEVEN清明連假優惠自4/2-4/6推出全店消費滿額現折，買250元現折20元，還加碼送OPENPOINT點數。此外還有小確幸咖啡買二送二、霜淇淋買一送一，以及哈根達斯2件79折、3件75折等人氣商品優惠，不管是清明連假掃墓、還是趁兒童節帶小孩出遊，通通要跟上。



全文介紹：7-11清明連假優惠攻略！小七清明節咖啡優惠，美式咖啡半價 冰淇淋紅茶買一送一。



▲7-ELEVEN清明連假優惠攻略，門市咖啡優惠買二送二、買一送一 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



▲7-ELEVEN清明連假優惠攻略，咖啡優惠、霜淇淋優惠、冰品優惠整理 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



全家 清明連假優惠 霜淇淋5支188元

日本每年三、四月迎來春季新茶採收，全家也順勢推出「伊藤園抹茶霜淇淋」，選用100%日本直輸鹿兒島抹茶，濃郁茶香帶微苦回甘。4/2~4/6，會員APP隨買跨店取可享5支188元；4/2~4/29，於實體店舖單筆購買3支霜淇淋，還可獲得「皮克敏水果叉」。此外，伊藤園濃茶與霜淇淋的組合優惠價69元，讓抹茶迷一次買好買滿。



推薦閱讀：全家抹茶季甜點！爆濃伊藤園抹茶霜淇淋5支188元，抹茶甜點一起收。



▲全家抹茶季推出聯名伊藤園抹茶霜淇淋、抹茶甜點 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



▲全家「伊藤園抹茶霜淇淋」4/2~4/6，會員APP隨買跨店取可享5支188元 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

萊爾富 清明連假優惠買一送一

珍奶控喝買一送一！萊爾富Hi cafe超夯「珍珠奶茶」系列強勢回歸，在4/2-4/29期間，買珍珠奶茶全系列可享買1送1優惠，珍奶控趁機開喝。此外萊爾富也為咖啡控推出半價優惠，4/2-4/8特濃咖啡系列買一送一，還有Hi café大杯特濃美式、拿鐵同品項買20送20，最高現省1300元，讓人喝起來超省。



活動內容：

4/2-4/29，買珍珠奶茶全系列可享買1送1，Hi café大杯特濃美式、拿鐵同品項買20送20。

4/2-4/8，特濃美式、特濃拿鐵同品項買一送一。



▲萊爾富清明連假優惠，珍珠奶茶全系列買一送一、杯特濃美式、拿鐵同品項買20送20 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理



▲萊爾富清明連假優惠，特濃美式、特濃拿鐵同品項買一送一 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理

OKmart 清明連假優惠買二送一

OKmart於清明連假推出OKCAFE特大杯咖啡買二送一優惠，在4/2-4/6期間，於OKmart全台門市買「特大杯莊園美式、特大杯莊園拿鐵，都可享有同品項買2送1優惠。如果不能衝門市，OK也推出APP優惠，OKMALL 線上商城推出「買6送3、買20送12」優惠，同時再送300點OK Points，讓咖啡控趁機補貨。



活動期間：4/2-4/6

活動內容：

OKmart全台門市特大杯莊園美式、特大杯莊園拿鐵，同品項買2送1。

OKMALL 線上商城推出「買6送3、買20送12」優惠。



▲OKmart清明連假優惠買二送一 / OKmart提供、WalkerLand窩客島整理



▲OKMALL 線上商城推出買6送3、買20送12 / OKmart提供、WalkerLand窩客島整理

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