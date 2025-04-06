海景控必去這些咖啡廳！北部海岸線藏著許多絕美海景咖啡廳，除了在店內品嚐咖啡、欣賞無敵海景，還能順遊附近的特色景點，像是新北石門、三芝的海邊咖啡廳，可搭配富貴角燈塔、老梅綠石槽等景點；宜蘭頭城的海景咖啡，則能順遊藏酒酒莊、蘭陽博物館，窩客島這次就精選4家北台灣最Chill的海景咖啡廳，趕緊安排一趟輕旅行，Fun鬆一下。



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▲人氣海景咖啡館九號咖啡石城館坐落於峭壁之上，擁有無遮蔽的二樓落地窗視野/九號咖啡石城館提供、WalkerLand窩客島整理



新北石門／純白小屋的草里一號店

坐落於海景第一排的「草里一號店」，以純白色小屋設計，營造出彷彿置身釜山的度假氛圍。其中最受歡迎的座位非二樓露台區莫屬，面朝大海的絕佳視角，已成為來訪旅客必拍的打卡熱點。店內提供多款咖啡與手工甜點，讓人能一邊品嚐美味下午茶，一邊欣賞蔚藍海景，享受悠閒愜意的時光。此外，「草里一號店」 也是寵物友善咖啡廳，假日帶著毛小孩來海邊散步時，不妨順道來這裡坐坐，享受海風與美景的療癒時光。



▲坐落於海景第一排的草里一號店，以純白色小屋設計/草里一號店提供、WalkerLand窩客島整理



新北三芝／復古老宅氛圍的我們在海邊

坐落於三芝淺水灣旁的這間老宅景觀咖啡廳「我們在海邊」，融合了復古氛圍與絕美海景視野，是一處充滿格調的放鬆好去處。店內保留了老宅的懷舊韻味，搭配大面落地窗，讓陽光灑進室內，營造出溫暖而舒適的空間感。來到這裡，不僅能品嚐精緻的咖啡與美味料理，還能一邊欣賞蔚藍海岸，感受大自然帶來的療癒氛圍。此外，咖啡廳的位置鄰近淺水灣海濱步道，用餐後，不妨順道漫步海邊，吹著微鹹的海風，聆聽海浪拍打岸邊的聲音，徹底放鬆身心。



▲坐落於三芝淺水灣旁的我們在海邊老宅景觀咖啡廳，融合了復古氛圍與絕美海景視野/我們在海邊提供、WalkerLand窩客島整理



北海岸順遊景點：老梅綠石槽、富貴角公園燈塔、老梅迷宮

北海岸春日限定美景來了，曾被CNN票選為台灣八大秘境之一的石門區「老梅石槽」，翠綠的海藻依附在石槽上，吸引不少攝影愛好者打卡拍照，目前綠了6成左右，放眼望去，近2公里奇景如「抹茶地毯」，十分療癒。



▲老梅石槽翠綠的海藻依附在石槽上，吸引不少攝影愛好者打卡拍照/交通部觀光署提供、WalkerLand窩客島整理



而座落於富貴角公園內的富貴角燈塔步道，是台灣最北端的燈塔，同時也是日治時期在台灣興建的第一座燈塔。步道規劃完善，沿途設有分支通往老梅迷宮及老梅石槽沙灘，讓旅人可以順道探索更多自然美景。此外，這裡也是著名的懸日美景拍攝地點，夕陽落下的瞬間與燈塔相映成畫，更增添夢幻氛圍，吸引無數攝影愛好者前來捕捉這片動人景色。



▲富貴角燈塔步道是著名的懸日美景拍攝地點/交通部觀光署提供、WalkerLand窩客島整理



另外隱藏在富貴角公園內的老梅迷宮，由紅磚交錯堆砌而成，錯綜複雜的步道蜿蜒延伸，雖然規模不算大，但對小朋友來說仍充滿探險樂趣，而大人們則樂於在這裡取景拍美照，迷宮與北海岸的藍天白雲相映成趣，別具特色。不遠處還有富貴角觀景平台，站上高處可將老梅沙灘的壯闊美景一覽無遺，吹著海風、欣賞無敵海景，絕對是令人放鬆又愜意的旅行體驗。



▲富貴角燈塔步道是著名的懸日美景拍攝地點/新北觀光旅遊網提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭頭城／蔡依林都來過滿山望海

「滿山望海」位於宜蘭縣頭城鎮，這裡正對龜山島，是一家擁有廣闊面海視野的咖啡廳，整個店鋪佔地寬敞，二樓的南洋風露天區仿佛置身異國，更是讓人可以一邊享受海風，一邊品味美食。這裡曾吸引過蔡依林等明星打卡，成為熱門的海景打卡景點。坐在沙發上吹著海風，室內也保持涼爽，讓人完全放鬆，無論是品嚐輕食還是享受飲品，都是賞海景的絕佳場所。若想坐到樓上座位，建議提前15分鐘排隊，尤其是假日，座位總是搶手。



▲滿山望海位於宜蘭縣頭城鎮，這裡正對龜山島，是一家擁有廣闊面海視野的咖啡廳/滿山望海提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭頭城／超熱門打卡點的九號咖啡石城館

如果正在尋找一間可以休憩、享用美食的咖啡廳，2023年新開幕的「九號咖啡石城館」 絕對值得一訪。這間人氣海景咖啡館坐落於峭壁之上，擁有無遮蔽的二樓落地窗視野，能將龜山島與周圍山海美景一覽無遺，成為近期熱門打卡景點。



「九號咖啡石城館」由九號餐旅休閒事業經營，當中以二樓觀景座位區最受歡迎，然而，二樓採預約制，若未提前預訂，現場僅開放一樓內用，且未預約者不得上樓拍照，以確保用餐品質。至於餐點部分，提供炸物拼盤、海陸雙拼沙拉等美食，讓旅人不僅能沉浸在療癒海景之中，也能大快朵頤、補充能量。



▲九號咖啡石城館以二樓觀景座位區最受歡迎/九號咖啡石城館提供、WalkerLand窩客島整理



東北角順遊景點：藏酒酒莊、頭城農場、蘭陽博物館

品嚐完咖啡、欣賞完壯麗海景，接著可以順由宜蘭頭城周遭景點，包括宜蘭知名的觀光酒窖「藏酒酒莊」座落於半山腰，四周被綠意盎然的南洋風庭院環繞，宛如隱世獨立的山間莊園。這裡不僅能透過專人導覽，深入了解酒莊歷史與釀酒文化，還能品嚐獨家無菜單料理，帶來別具特色的餐酒體驗。



酒莊的水源取自雪山山脈的純淨泉水，鄰近大溪漁港並擁有自家菜園，將在地食材與美酒風味巧妙融合，為饕客帶來驚喜滋味。此外，由於環境清幽、空氣清新，使園區成為螢火蟲的理想棲息地。每年3月底至5月初為賞螢季節，遊客來此不僅能細品佳釀，還能親身體驗螢火蟲點點飛舞的夢幻景象。



▲宜蘭知名的觀光酒窖藏酒酒莊座落於半山腰，四周被綠意盎然的南洋風庭院環繞/藏酒酒莊提供、WalkerLand窩客島整理



佔地超過100公頃的頭城農場，擁有豐富的生態資源與壯闊的自然景觀，目前已開發22公頃活動空間，種植各類果樹並設置體驗設施，其餘區域則維持原始森林風貌，讓旅人能夠沉浸於純淨山林，享受與大自然的親密互動。農場提供多樣行程，如一日遊體驗、兩天一夜農村假期，甚至在賞螢季 還有限定的生態導覽，搭配DIY活動、自助吧餐點與傳統古早味料理，無論是親子同遊或團體旅遊都能盡興。



▲頭城農場提供多樣行程，如一日遊體驗、兩天一夜農村假期/頭城農場提供、WalkerLand窩客島整理

除了豐富的自然資源，園區內還藏有各種裝置藝術，如超吸睛的天使之翼彩繪牆與實體翅膀裝置，讓遊客能盡情拍照留念。此外，農場更提供手作披薩體驗，從揉麵團到選擇豐富配料，最後以窯烤方式完成外酥內Q的美味披薩，不僅有趣又能滿足味蕾，讓人玩得開心、吃得滿足。另外，來到位於烏石港舊址旁的蘭陽博物館，結合了濕地景觀和龜山島的壯麗地景，致力於傳承、展示並推廣當地文化，並以親民的方式呈現宜蘭的歷史與人文特色。博物館最具吸引力的特色，便是那座外觀形似鯨魚的建築，大面積的透明玻璃裝置，讓自然光源充滿整個館內，不僅注重環保，還營造出光影交錯、立體感十足的美麗氛圍，讓每位來訪者都忍不住拍照，享受這如夢似幻的景致。▲許多遊客都會拍外觀建築形似鯨魚的蘭陽博物館/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理



草里一號店資訊

地址：台灣新北市石門區阿里荖1號

營業時間：週四至週一 11:30-18:30，週二、三公休

草里一號店官網

我們在海邊資訊

地址：新北市三芝區北勢子12-1號

電話：0972 273 988

營業時間：週五至週三 11:00-18:00，週四公休

我們在海邊官網

滿山望海資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮大坑路211號

電話：03 977 6788

營業時間：週一至週四 11:00-17:30，週五至週日10:00-18:00

滿山望海官網

九號咖啡石城館資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮石城路19號之6

電話：03 969 9569

營業時間：週一至週五 9:30-16:30，週六日 10:00-17:00

九號咖啡石城館官網

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