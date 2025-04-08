奢華巧克力品牌GODIVA將於2025年4月起陸續開設全新概念店「GODIVA Crepe」，並推出嶄新的菜單。第一家分店「GODIVA Crepe 埼玉富士見LaLaport店」將於2025年4月18日開幕，緊接著4月25日則是「GODIVA Crepe 南町田Grandberry Park店」的開幕日。「GODIVA Crepe」將提供簡單的現烤可麗餅，以及由巧克力師傅和甜點師傅精心製作的精緻甜點可麗餅，華麗程度堪比聖代。

GODIVA新概念店「GODIVA Crepe」提供法式風格的可麗餅。GODIVA特別將99%可可溶入北海道奶油中，製成原創的巧克力奶油，並加入日本傳統食材「麴菌」，創造出獨特質感的巧克力和可可麵皮，打造獨一無二的褐色可麗餅。店內提供「巧克力奶油和三盆可麗餅」還有「生巧克力布蕾蛋糕可麗餅」等全8種口味。



▲GODIVA的秘密，是99%可可的巧克力奶油！





巧克力可麗餅

巧克力可麗餅使用了融入99%巧克力的「巧克力奶油」製成的麵皮，加上巧克力碎片和濃郁的巧克力醬，你可以簡單地享受巧克力所打造的極致美味。價格為594日圓。



▲使用融入巧克力奶油的麵皮，加上巧克力碎片和濃郁的巧克力醬。

巧克力奶油和三盆可麗餅

和三盆口味在一般巧克力口味上再搭配和三盆糖，呈現出高雅的甜味。價格為594日圓。



▲和三盆口味在一般巧克力口味上再搭配和三盆糖。





生焦糖可麗餅

生焦糖在巧克力口味的基礎上，再加上包覆了生焦糖的巧克力碎片。口味比起巧克力更加濃郁。價格為594日圓。



▲口味比起巧克力更加濃郁。





牛奶巧克力杏仁可麗餅

在巧克力口味之上，再搭配牛奶巧克力杏仁甘納許，可以說是香氣最濃厚的一個口味。價格一樣是594日圓。



▲搭配牛奶巧克力杏仁甘納許香氣很濃厚。





生巧克力布蕾蛋糕可麗餅

巧克力奶油、巧克力慕斯和巧克力甘納許……所有你想得到的巧克力製品都能在這口味找到，不只如此，頂部甚至是巧克力布蕾和生巧克力，完全滿足巧克力控的所有需求。價格為1,080日圓。



▲你想吃到的巧克力製品都能在這口味裡找得到。

草莓布蕾可麗餅

想追求清爽的話，建議可以選擇草莓口味，除了巧克力以外，還加了草莓布蕾和新鮮草莓，酸甜適中。價格為1,080日圓。



▲加了草莓布蕾和新鮮草莓，酸甜適中也很受歡迎。





栗子可麗餅

一般巧克力口味的可麗餅上額外包裹了栗子慕斯和巧克力醬，持此之外還有精緻的栗子丁，就像是在吃蒙布朗一樣，如果你熱愛蒙布朗，千萬別錯過這口味。價格1,080日圓。



▲巧克力口味的可麗餅上額外包裹了栗子慕斯和巧克力醬。

焦糖杏仁可麗餅

焦糖杏仁可麗餅在巧克力可麗餅上又添加了焦糖杏仁慕斯和甘納許，頂部則有香氣四溢的焦糖杏仁。螞蟻人絕對要嘗試這個頂級口味！價格一樣是1,080日圓。



▲可麗餅頂部撒上大量充滿香氣四溢的焦糖杏仁。





埼玉富士見LaLaport店

開幕日：2025年4月18日

地址：埼玉縣富士見市山室1-1313 LaLaport富士見 1F19611（原GODIVA dessert 富士見店）

營業時間：11：00～20：00（最後點餐19：30），六日及假日11：00～21：00（最後點餐20：00）



南町田Grandberry Park店

開幕日：2025年4月25日（週五）

地址：東京都町田市鶴間三丁目3-1 Grandberry Park Station Court 1樓（原GODIVA dessert 南町田店）

營業時間：10：00～20：00（最後點餐19：30）







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