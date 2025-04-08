甜點控們注意了！日本超人氣咖啡連鎖品牌「Saint Marc cafe」首次與明治「阿波羅巧克力」合作，從4月4日起，將推出四款超吸睛的限定甜點，一起來看看有哪些必吃美食！

巧克力草莓控的天堂

適逢Saint Marc cafe歡慶25週年，而明治「阿波羅巧克力」更是邁入55週年！一個主打手工麵包的咖啡店加上童年回憶中的經典巧克力，一同迸出夢幻新滋味！







粉紅系草莓牛角麵包「プレミアムチョコクロ アポロ」

「頂級巧克力牛角麵包阿波羅巧克力版」絕對是Instagram洗版王！粉嫩的草莓味牛角麵皮，裡面塞滿巧克力和酸甜草莓奶油，還有兩顆阿波羅巧克力藏在裡面！表面還有糖霜及阿波羅巧克力點綴，超級適合拍照！幸運的話還能吃到星星形狀的「幸運星」阿波羅巧克力！



福岡草莓聖代「あまおうスムージーwithアポロ」

使用日本超高人氣的福岡縣「Amaou（あまおう）」草莓製成的冰沙，光是那鮮豔的色澤就讓人受不了！上方再加上冰淇淋及阿波羅巧克力，增添了獨特口感，根本就是少女心噴發的夢幻飲品。







阿波羅直接變身冰沙「アポロスムージー」

如果你是阿波羅的忠實粉絲，「阿波羅聖代」絕對不能錯過！這款飲品將福岡草莓冰沙與香濃巧克力完美融合，喝起來就像是「液態版的阿波羅巧克力」！邊喝邊攪拌，滋味會隨之變化，從第一口到最後都能感受到不同層次的美味！



夢幻阿波羅聖代「アポロパフェ」

嚴選日本超高人氣的福岡縣「Amaou（あまおう）」草莓，再配上層層疊疊的冰淇淋、草莓醬及巧克力醬，視覺和味覺都是滿分！裡面還有整顆冰凍草莓和香濃草莓鮮奶油，每一口都是滿滿草莓香， 絕對是草莓控必點的一款！





店舖資訊





不只草莓和巧克力組合 滿滿的草莓好幸福

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