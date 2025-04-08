都市傳說必喝酒款三得利-196升級推出全新「無糖7%系列」，不僅以無糖設計呼應健康潮流，更將整顆果實的香氣與酸甜層次發揮得淋漓盡致。同時同步推出的「雙重檸檬」與「沖繩檸檬」兩款風味，即日起在全台通路全面上市，成為今夏微醺聚會與下班放鬆時的清涼首選。



▲「沖繩檸檬」則使用產自沖繩的在地果實，帶出溫潤果香與淡淡甘甜餘韻，入口沁涼又帶回味，無論是搭配餐點還是獨酌時刻，都讓人忍不住一口接一口 / 三得利提供、WalkerLand窩客島整理



全新「無糖7%系列」延續品牌最引以為傲的「-196°C瞬凍炸裂製法」，透過Whole整顆處理、Freeze瞬間冷凍、Crush細緻炸裂三大步驟，保留水果最原始的香氣與新鮮層次，再融合黃金比例的酒體設計，使酒款呈現出不同以往的清爽與豐富口感。與過往9%濃度產品相較，7%的酒精濃度更顯輕盈不厚重，同時保有飲酒樂趣與身體負擔之間的完美平衡。無糖設計更讓人在享受風味的同時也能放心暢飲，特別適合炎熱天氣與活躍聚會場合。



而「雙重檸檬」風味主打清新爽快的多層次檸檬香，讓每一口都能感受到鮮果的酸甜與輕盈氣泡感所交織的層次。另一款「沖繩檸檬」則使用產自沖繩的在地果實，帶出溫潤果香與淡淡甘甜餘韻，入口沁涼又帶回味，無論是搭配餐點還是獨酌時刻，都讓人忍不住一口接一口。這兩款新作皆主打「果敢真實」的品飲概念，透過技術與配方的堆疊，為台灣消費者帶來前所未有的日式清爽調酒體驗。



▲「雙重檸檬」風味主打清新爽快的多層次檸檬香，讓每一口都能感受到鮮果的酸甜與輕盈氣泡感所交織的層次 / 三得利提供、WalkerLand窩客島整理

延續這股果感熱潮，三得利更進一步於台北打造期間限定「果敢街區 - 真敢來吧」活動，將日本街區風格搬進信義香堤大道北段，打造三天限定的沉浸式調酒基地。活動將從4月11日起開跑，現場規劃出三大主題體驗區，分別對應產品製程的「整顆果實區」、「急凍瞬間區」、「果敢炸裂區」，不僅能免費試飲新品，更能透過互動體驗了解整個果實如何轉化為瓶中佳釀。完成體驗任務還能獲得驚喜好禮，讓消費者從視覺、味覺到感官一次盡情享受。今年夏天若正在尋找適合朋友聚會、戶外活動或日常微醺時光的罐裝調酒，「三得利 -196 無糖7%系列」以清爽風味、真實果香與輕盈口感三者兼具的優勢，成為果香系調酒愛好者不可錯過的全新選擇。當酒精濃度不再是主角，真正打動味蕾的是每一口水果的真實風味與清新愉悅的飲酒氛圍，讓今年的夏天從開罐開始變得不一樣。▲ / 三得利提供、WalkerLand窩客島整理▲ / 三得利提供、WalkerLand窩客島整理

三得利 -196 果敢街區「真敢來吧」

活動地點：台北市信義區香堤大道北段（信義威秀周邊）

活動日期：2025年4月11日（五）至 4月13日（日）

活動時間：每日開放時間依現場公告為主，建議關注官方社群更新

活動亮點：

試飲體驗區

可搶先免費試飲全新「無糖7%系列」兩款口味：「雙重檸檬」與「沖繩檸檬」



三大主題體驗區互動設施

Whole 整顆果實：真敢來拍照打卡區

Freeze 瞬凍製程：體驗急凍瞬間的果香魅力

Crush 果敢炸裂：沉浸式聲光果實爆發感受



完成互動挑戰可兌換限定贈品

參與現場挑戰互動，完成指定任務即可獲得果敢限定小禮



日系街區氛圍設計

打造潮流日式街頭風格，適合拍照、打卡分享



夏日微醺主題限定活動

以「清爽無糖 × 真實果感 × 果敢體驗」為核心概念打造的品牌沉浸場域





就是喜歡和好朋友一起去餐酒館喝一杯啤酒

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▲三五好友一起喝酒開心生活模擬圖 / ChatGPT AI生成、WalkerLand窩客島整理