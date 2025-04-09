隨著現代人對飲食健康的重視日益提升，「減糖生活」早已不再只是話題，而是逐漸成為多數人日常生活中實際落實的習慣。無論是日常三餐還是酒款的選擇，越來越多消費者開始留意糖分攝取的多寡。尤其在啤酒市場中，「無糖」與「低負擔」不再是少數選項，而是逐漸主導整體趨勢。



▲零糖質啤酒熱潮登台！KIRIN一番搾日本熱銷6億罐零糖質啤酒登台 / KIRIN 一番搾提供、WalkerLand窩客島整理



有別於過去多數人對無糖啤酒的刻板印象，KIRIN 推出的「一番搾 零糖質啤酒」打破了「無糖＝無味」的印象，讓喜歡喝啤酒的消費者也能安心享受零負擔的快樂時光。這款啤酒自2020年在日本推出後，在短短幾年間銷量突破6億罐，這驚人的數字等同於將罐身堆疊起來可達富士山高度的19,000倍。這也意味著，健康飲酒不再只是選項，而是已經成為一種全民共鳴的生活方式。



同時，在這波健康飲酒風潮之下，「一番搾 零糖質啤酒」在日本的年銷售成長率更達10%，證明消費者對於「零糖質但不妥協風味」的接受度越來越高。為了打造這款既健康又不失風味的啤酒，KIRIN 團隊花費長達五年時間研發，並進行超過350次以上的風味測試，只為追求「零糖質但零妥協」的飲用體驗。



▲KIRIN 團隊花費長達五年時間研發，並進行超過350次以上的風味測試，只為追求「零糖質但零妥協」的飲用體驗 / KIRIN 一番搾提供、WalkerLand窩客島整理

產品採用獨家「糖質CUT製法」，將糖分徹底去除卻保留住啤酒該有的醇厚與麥香。此外，更進一步透過「熬煮製法」強化麥香層次，並在發酵時段加入啤酒花，以提高香氣與口感的豐富度，打造出一款能在無糖基礎上仍能展現多層次風味的啤酒，徹底顛覆過去消費者對無糖啤酒的想像與期待。對於希望擁有健康飲食生活卻又捨不得放棄微醺快樂的人來說，「一番搾 零糖質啤酒」提供了恰如其分的選擇。不論是下班後想來一杯放鬆，或是假日與朋友相聚時的小酌乾杯，甚至是在家追劇搭配零食的片刻時光，都能用這款零糖質啤酒來取代高糖飲品，不僅無負擔，更能讓人感受到清爽香氣與細膩口感帶來的療癒感。從日本熱銷到台灣登場，這不僅是一款啤酒的上市，更是一場讓人安心飲酒、享受生活的生活革命。▲產品採用獨家「糖質CUT製法」，將糖分徹底去除卻保留住啤酒該有的醇厚與麥香 / KIRIN 一番搾提供、WalkerLand窩客島整理

一番搾 零糖啤酒

4月起全通路販賣 https://www.kirin.com.tw/toshitsuzero/

一起簡單喝一杯啤酒，讓自己的的生活可以更自在、更快樂

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