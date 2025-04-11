W Tipsy Tea是台北W飯店WOOBAR推出的全新下午茶系列，融合品牌獨有的潮流調酒文化與奢華時尚氛圍，讓人於午後時光中微醺小酌，享受一場專屬味覺與嗅覺的感官饗宴。首季特別與義大利時尚香氛品牌MOSCHINO PARFUM合作，推出以經典香水為靈感的「Bear Bites」主題下午茶。



▲台北W飯店WOOBAR下午茶系列「W Tipsy Tea」，攜手義大利時尚香氛品牌MOSCHINO PARFUM / 台北W飯店提供、WalkerLand窩客島整理



同時，台北W飯店表示，此次跨界合作結合香氛美學與精緻料理，賦予下午茶全新風貌，即日起至2025年6月30日，每日下午2點至5點限時供應，雙人套餐售價2,588元加一成服務費，包含7款鹹甜點、1杯特色調飲與1杯咖啡或茶，並隨餐贈送MOSCHINO 5ml小香2支。



整套茶點由W飯店甜點總監何玉梅與主廚陳昰翰攜手打造，將香氛轉化為可品嘗的風味構圖，設計出5款甜點與2款鹹點。搭配調酒師邱岳聖的3款創意調飲，使用多種由植物萃取而成的苦精，營造層層遞進的味道深度。香氛與調酒的邂逅，讓每一口都充滿驚喜。



▲整套茶點由W飯店甜點總監何玉梅與主廚陳昰翰攜手打造，將香氛轉化為可品嘗的風味構圖，設計出5款甜點與2款鹹點 / 台北W飯店提供、WalkerLand窩客島整理

像是以「珍珠熊女性淡香精」為靈感的「杏仁貝殼、檸檬珍珠」，將檸檬慕斯化作乳白珍珠藏於貝殼造型的杏仁糖片中，搭配抹茶戚風與紅醋栗點綴，仿若一顆來自深海的香氛寶石。調酒「Bear Pearl」則以茉莉香為主題，融合澳洲茶樹、檜木與琴酒為基底，加入葡萄、柚子與七喜，透過檜木苦精與薑汁啤酒層層疊加出花草香氣。以夢幻粉色瓶身著稱的「泡泡熊女性淡香水」，則變成酸甜兼具的「黑醋栗甘納許馬卡龍」，粉嫩蛋白霜包裹黑醋栗果泥與60%巧克力，味道濃郁細膩。果香系調酒「Bear Bubble」則採用水蜜桃為主角，輔以馬鞭草、碧螺春與蔓越莓果香，加入蜂蜜與蛋白製造綿密泡沫，再以大黃根苦精收尾，形成完美酸甜平衡。▲洋溢青春活力的MOSCHINO PARFUM「泡泡熊女性淡香水」 / 台北W飯店提供、WalkerLand窩客島整理同時，呼應「熊芯未泯2女性淡香精」的變化層次，鹹點「紫蘇醋栗燻鮭凍」以透明愛玉模擬香水瓶質地，內含煙燻鮭魚、蘆筍與紫蘇醬油提味，酸香有致。甜點「檸檬起司冰棒慕斯」造型趣味活潑，以奶油乳酪與檸檬皮交織清爽口感。再以「茉莉蘋果柑橘慕斯塔」收尾，融合茉莉花與柑橘內餡，中央包裹蘋果凍、頂層點綴白醋栗，整體風味清新層次豐富。無酒精調飲「Bear Toy」則以花茶與荔枝果泥為主，結合蜂蜜與萊姆汁，細緻展現香氛中味的優雅清新。▲風格多變的MOSCHINO PARFUM「熊芯未泯2女性淡香精」 / 台北W飯店提供、WalkerLand窩客島整理而唯一男性香氛「TOY BOY淡香精」也有呼應設計，鹹點「塞拉諾松露薯塔」使用香煎吐司與松露美乃滋堆疊火腿、酸瓜與炸洋芋，營造香氣飽滿的層次口感。甜點「黑莓柑曼怡巧克力塔」則以巧克力與柑橘酒混合內餡，灌入塔皮再點綴黑莓，整體風味厚實，如同瓶身形象般神祕迷人。WOOBAR白天在木質空間與釉光綠牆的柔和映襯下，展現如森林般的溫柔調性，陽光灑落時特別適合享受輕鬆時光。夜幕低垂後，場域轉換為節奏強烈的時尚酒吧，營火與DJ聲光秀打造專屬台北夜晚節奏，讓微醺氛圍持續發酵。「W Tipsy Tea」不只是一場下午茶饗宴，更是台北城中最具潮流與香氛話題的生活風格提案。▲MOSCHINO PARFUM「TOY BOY淡香精」主要為男性打造 / 台北W飯店提供、WalkerLand窩客島整理

W Tipsy Tea × MOSCHINO Bear Bites

活動期間：即日起至2025年6月30日止

供應時間：每日下午14:00～17:00

地點：台北市信義區忠孝東路五段10號10樓（台北W飯店10樓 WOOBAR）



W Tipsy Tea × MOSCHINO Bear Bites 雙人套餐

精緻鹹甜小點共7款（5款甜點＋2款鹹點）

1杯特色主題調酒

1杯咖啡或茶

附贈MOSCHINO PARFUM 5ml香水小樣2支

套餐價格：每套2,588元＋10%服務費（雙人價）



W Tipsy Tea × MOSCHINO Bear Bites 訂位方式

電話：02-7703-8887

線上預約： https://reurl.cc/QYWWG2

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