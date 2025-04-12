在旅遊需求逐漸回溫的這個初夏，雀客國際不畏通膨壓力，反其道而行，於4月15日正式啟動為期近90天的「初夏狂歡Reelax會員豪華禮遇」活動，以五重豪禮回饋新舊會員，從註冊、入住、揪團到累積消費，每一步都藏著驚喜好康。不只能省下現金，更有機會一舉拿下總統套房免費住宿、日本雙人行、親子票券等高價值獎項，堪稱今夏旅宿優惠界的最強話題。



▲雀客國際祭出Reelax會員近90天限定活動，新舊會員完成註冊訂房，就有機會抽中「日本大阪免費住宿」大獎 / 雀客提供、WalkerLand窩客島整理



這場從4月15日一路延續到6月30日的活動，讓會員可以盡情享受彭湃回饋。新加入Reelax會員者立即可領取200元現金折抵點數，為旅程暖身加速。入住期間不僅享有延遲退房1小時的獨家禮遇，更能自動獲得參加「悠遊一夏．抽渡假福袋禮」的抽獎資格。獎品包含雀客藏居台北陽明山雙泉貴賓券、礁溪麒麟酒店SPA券、永豐棧酒店總統套房住宿券、童媽吉樂園親子年票等限量好禮。每一筆訂房都能提高中獎機率，訂得多，中獎機率就越高，鼓勵旅客提前規劃假期，一次解鎖全夏旅遊計畫。



▲雀客國際Reelax會員專屬限時活動開跑，凡於活動期間註冊並完成升級之新舊會員，就有機會獲得「日本大阪免費住宿」 / 雀客提供、WalkerLand窩客島整理

除了基本優惠之外，Reelax會員制度更設計出一套具升等誘因的回饋機制。會員等級從普卡一路到鑽石卡，皆可依照活動期間的累積消費自動升級。只要達成門檻，就能直接獲得日本「雀客旅館大阪新今宮」的雙人住宿券兩張，為暑假旅行提前卡位，讓大阪之行成為說走就走的輕旅行。揪團參加也有額外驚喜。只要邀請3位好友註冊Reelax平台並成功完成註冊流程，邀請者便可拿到等值500元的現金折抵點數，受邀的好友也能同步獲得200元新手好禮。未來只要好友透過平台訂房，還能為你創造每筆訂單額外2%的現金點數回饋。這樣的設計不只是回饋個人消費，更創造一種用人脈就能加速儲點的共享旅遊樂趣。▲雀客國際推出夏季活動「悠遊一夏．抽渡假福袋禮」，凡活動期間完成訂房並入住，就有機會抽中「礁溪麒麟酒店SPA券」 / 雀客提供、WalkerLand窩客島整理雀客國際以Reelax會員平台為核心，企圖翻轉國內外旅宿體驗，讓更多人從「當會員才能玩得精」變成旅人圈裡的共識。從住宿禮遇到回饋制度，這場初夏優惠攻勢不只是單純的促銷，更是一場將旅遊生活與平台價值深度結合的策略升級。如果你也想趁機旅行、搶優惠、拿好禮，現在就是最好的出發時機。▲雀客國際今夏優惠火力全開，註冊Reelax會員就是爽！活動期間內註冊完成訂房並入住，就有機會免費被招待「雀客藏居台北陽明山雙泉貴賓券」 / 雀客提供、WalkerLand窩客島整理





雀客Reelax 初夏活動優惠

活動期間：2025年4月15日 ～ 2025年6月30日

新會員註冊禮

對象：新加入Reelax平台會員

參加方式：註冊Reelax會員

優惠內容：立即獲得200元現金折抵點數

專屬資訊：https://www.reelax.com.tw/tw/event/reelax0630



住宿禮遇

對象：所有會員

參加方式：於活動期間內訂房並完成入住

優惠內容：

1、延遲退房1小時

2、自動獲得「悠遊一夏．抽渡假福袋禮」抽獎資格

抽獎獎品（限量5組）：

雀客藏居台北陽明山雙泉貴賓券、礁溪麒麟酒店SPA券、永豐棧酒店總統套房住宿券、童媽吉樂園親子年票

每次訂房皆可增加中獎機率



會員升等禮

對象：所有會員（普卡至鑽石卡）

參加方式：於活動期間累積消費達門檻

優惠內容：

1、自動升級會員等級

2、贈送「雀客旅館大阪新今宮」雙人住宿券2張（限量）

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