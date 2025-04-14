三隻卡通熊熊現身台南親子飯店掀起話題熱潮，人氣動畫「熊熊遇見你」正式進駐和逸飯店‧台南西門館，打造期間限定的卡通主題餐廳與親子主題住房專案，結合台南美食、卡通角色與戶外農遊體驗，成為春夏假期最不能錯過的台南親子住宿選擇。從可愛又富創意的熊熊遇見你主題套餐，到沉浸式卡通主題房型，再到台南在地農場合作的挖地瓜體驗，飯店將整體旅程包裝為吃住玩一站滿足的卡通假期，無論是親子出遊、卡通迷朝聖，或是台南一日遊延伸住宿，這波話題活動都是搜尋熱度飆升的焦點。



▲熊熊遇見你台南限定！森林系卡通餐‧和逸飯店熊熊主題住房同步開放預訂 / 和逸飯店‧台南西門館提供、WalkerLand窩客島整理



Cozzi KITCHÉN 親子餐廳化身成森林系卡通派對現場，推出以三隻熊熊角色為靈感的限量主題套餐。主餐以台南經典刈包為基底，烙印熊掌圖案外型超吸睛，夾入酥脆炸魚、清爽生菜與濃郁起司，再搭配瓜瓜園地瓜薯條，將角色間的默契友情化為視覺與味覺的雙重體驗。



甜點同樣驚喜連連，黑白色系的胖達幻化成雙層奶酪，純白色阿極化為滑順奶酪搭配太妃糖慕斯與水果，大大則以經典表情現身於香濃美祿飲中，整套餐點宛如將卡通世界裝進餐盤。每日中午12點至下午17點限量供應，每套售價520元，另需加收10％服務費。



▲Cozzi KITCHÉN 親子餐廳化身成森林系卡通派對現場，推出以三隻熊熊角色為靈感的限量主題套餐 / 和逸飯店‧台南西門館提供、WalkerLand窩客島整理

並且即日起至4月30日前，只要預訂主題套餐即可獲贈限量「熊熊塗鴉禮」，內含色鉛筆與專屬圖畫紙，讓孩子邊吃邊畫，盡情發揮創意。同時，只要於6月30日前將拍攝的主題餐照上傳社群平台並完成指定任務，即可參加「轉轉樂」抽獎活動，中獎率百分百，最大獎更有機會將價值800元的熊熊主題玩偶及限量周邊帶回家。除了療癒的主題餐，和逸飯店也推出「卡通森友會冒險趣」一泊二食住房專案，打造從入住到退房都被卡通明星包圍的專屬假期。專案每晚最低4,400元起，包含豐盛早餐與「熊熊遇見你」主題餐點。若選擇卡通角色主題房型，則每晚最低5,600元起，再加贈超過2,000元價值的卡通頻道獨家禮品，包括造型玩偶、主題購物袋與可愛旅行收納組，讓這趟旅程不只留下回憶，也能把卡通明星一起帶回家。▲和逸飯店也推出「卡通森友會冒險趣」一泊二食住房專案，打造從入住到退房都被卡通明星包圍的專屬假期 / 和逸飯店‧台南西門館提供、WalkerLand窩客島整理親子旅人還能在500坪戶外奇趣操場與卡通頻道專屬室內遊樂區中盡情放電，不論是奔跑、玩耍還是探索，都能找到最純真的童趣時光。即日起開放預訂，AMAZZING CLUB會員再享九五折優惠，讓療癒旅程更划算。特別的是，和逸飯店更與台南在地農場品牌「瓜瓜園」合作，從4月19日至5月11日週末期間推出限定的「挖地瓜體驗」。凡入住旅客或至 Cozzi KITCHÉN 用餐的賓客，皆可領取專屬電子優惠券，憑券可用每人100元的優惠價格參加挖地瓜行程，不僅能體驗農作樂趣，也為旅程增添一段溫暖又實在的親子回憶。▲和逸飯店更與台南在地農場品牌「瓜瓜園」合作，從4月19日至5月11日週末期間推出限定的「挖地瓜體驗」 / 和逸飯店‧台南西門館提供、WalkerLand窩客島整理

和逸飯店‧台南西門館 熊熊遇見你主題套餐

活動期間：即日起至4月30日

活動內容：每日中午12點至下午5點供應限定主題套餐，內容包含熊掌刈包、雙層奶酪、太妃糖慕斯、角色造型美祿飲

餐點售價：每套520元，另加10%服務費

贈送好禮：凡預訂主題餐即贈「熊熊塗鴉禮」，含專屬色鉛筆與圖畫紙

社群活動：6月30日前於社群分享餐點照並完成指定任務，可參加100%中獎「轉轉樂」抽獎，有機會獲得價值800元熊熊周邊商品



和逸飯店‧台南西門館 卡通森友會一泊二食

活動期間：即日起開始預訂

房型選擇：一般舒適客房每晚最低4,400元起

主題房型：卡通主題房每晚最低5,600元起，含價值逾2,000元的專屬贈品（角色玩偶、主題購物袋、旅行3件組）

專案內容：一泊二食，含早餐與熊熊遇見你主題餐點

遊樂設施：可免費使用500坪戶外奇趣操場與卡通頻道室內遊憩空間

會員優惠：AMAZZING CLUB 會員訂房享95折優惠



和逸飯店‧台南西門館 台南地瓜農遊週末體驗

合作品牌：和逸飯店攜手「瓜瓜園地瓜生態故事館」

體驗時間：4月19日至5月11日，週末限定

體驗方式：飯店入住旅客或 Cozzi KITCHÉN 用餐顧客可獲專屬電子優惠券

體驗費用：憑券可享每人100元挖地瓜體驗價

活動亮點：結合親子農作與戶外學習，打造台南春季限定農場遊程

親子旅遊去台南玩一定不能錯過台南的在地小吃