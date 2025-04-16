臺虎啜飲室大安即將迎來十週年，品牌將於2025年4月19日舉辦一場只此一夜的限定派對「Taihu Daan 10th Anniversary 十拿酒穩」，活動結合台北派對熱潮、義式嘉年華氛圍與西西里黑手黨風格，全面升級消費者對啤酒體驗的想像。此次十週年限定啤酒「西西里虎酒黨」強勢登場，搭配三款義式靈感調酒與義大利家常料理，將啜飲室大安變身為台北最受矚目的派對現場，搶攻啤酒控的2025必喝清單。



▲甜美外表卻暗藏狠勁的「流氓寶貝」，將洋甘菊琴酒、薰衣草糖漿、香艾酒與蘋果優格泡沫混合，搭配手指餅乾裝飾 / 臺虎提供、WalkerLand窩客島整理



活動主打全新限定啤酒「西西里虎酒黨」，以西西里午後咖啡為靈感，融合衣索比亞咖啡香、檸檬酸感與龍眼蜜甜味，酒體輕盈中帶出10%酒精濃度的驚喜尾韻，為這場沉浸式派對揭開序幕，讓人一喝就上癮。同時，活動不只帶來酒款驚喜，更推出三款以黑手黨角色為靈感的特製調酒。



▲活動主打全新限定啤酒「西西里虎酒黨」，以西西里午後咖啡為靈感 / 臺虎提供、WalkerLand窩客島整理

其中，甜美外表卻暗藏狠勁的「流氓寶貝」，將洋甘菊琴酒、薰衣草糖漿、香艾酒與蘋果優格泡沫混合，搭配手指餅乾裝飾；「槍與玫瑰」則結合黑牌威士忌、咖啡酒與Espresso，白巧克力冰塊與紅胡椒寫下地下戀曲；「黑手黨帶我走」用苦茶、橙花蜂蜜與四色胡椒描繪出專屬老大的強勢氣場。每一杯調酒不只是味覺的體驗，更像是義式電影中走出的角色，風味與視覺雙重打擊。▲臺虎生啤第二杯半價！Taihu Daan 10th Anniversary 十拿酒穩一日限定 / 臺虎提供、WalkerLand窩客島整理派對餐點同步祭出濃濃義大利家常味，像是經典手工肉醬千層麵、番茄起司肉丸，還有電影《教父》中黑手黨都難以抗拒的甜點卡諾里。這些料理宛如義式家族長桌上的熱情儀式，搭配派對氛圍讓人彷彿置身西西里街頭慶典。此外，臺虎還推出十週年限定設計 T-shirt、主題拍貼機與專屬濾鏡，只要現場參與就能留下難忘回憶。派對時間從中午12點在啜飲室大安開場，Bodega地下酒吧則於傍晚6點開放，兩場域皆可自由進出，並邀來四位 DJ 接力放送氣氛。當日下午2點到5點限定時段更推出臺虎生啤300ml第二杯半價優惠，讓現場歡樂持續升溫。▲電影《教父》中黑手黨都難以抗拒的甜點卡諾里 / 臺虎提供、WalkerLand窩客島整理









Taihu Daan 10th Anniversary 十拿酒穩

活動日期：2025年4月19日（六）

活動時間：

啜飲室大安 12:00～00:30

Bodega 地下酒吧 18:00～02:00

活動地點：啜飲室大安（台北市大安區）與 Bodega 地下酒吧，兩場域可自由進出



限定內容與商品

限定啤酒「西西里虎酒黨」當日現場販售

三款義式靈感調酒：流氓寶貝、槍與玫瑰、黑手黨帶我走

義式家常料理：肉醬千層麵、番茄起司肉丸、西西里卡諾里甜點

十週年限定設計 T-shirt

主題拍貼機與專屬社群濾鏡，限時開放



活動亮點與優惠

1、當日下午 14:00 至 17:00，臺虎生啤 300ml 第二杯半價

2、四位 DJ 輪番演出，現場營造義式地下派對氛圍

3、不定時舉辦 Flip Cup 酒精挑戰賽

4、限定酒款與週邊數量有限，售完為止



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