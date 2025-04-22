台灣壽司郎有辻利抹茶，日本壽司郎有森半抹茶！於即日起推出「抹茶糰子」、「抹茶卡達拉娜」等多款抹茶甜點；同時，日本壽司郎還有「黃金週優惠」鮭魚壽司、鮪魚大腹僅120円，最低單貫86円 (約19元)，堪稱超值佛心價，這次絕對為即將到來的黃金週假期掀起一波美食熱潮。



▲台灣壽司郎有辻利抹茶，日本壽司郎有森半抹茶 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理



▲日本壽司郎「黃金週優惠」鮭魚壽司、鮪魚大腹僅120円，最低單貫86円 (約19元) / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理

日本壽司郎 黃金週優惠

先從日本壽司郎「黃金週優惠」說起！將於4/23至5月中下旬登場，於日本全國壽司郎門市推出優惠，包含「鮪魚大腹」與「大切鮭魚」每貫僅售120日圓。此外，還有多款限定壽司同樣以120日圓超值登場，包括「山盛沙拉軍艦」、「鮑魚壽司」、「花枝三貫組合」；以上皆為限時供應，售完為止。▲日本壽司郎「黃金週優惠」將於4/23至5月中下旬登場 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理接著，日本壽司郎「森半抹茶甜點」同步登場！攜手京都宇治百年茶鋪「森半」，嚴選宇治一番茶與二番茶，打造「老舖茶鋪的抹茶卡達拉娜」、「抹茶糰子盛合」與「繽紛抹茶聖代」等甜點，每個都讓抹茶控愛不釋手。其中，「抹茶卡達拉娜」以香濃宇治抹茶結合滑順卡達拉娜，風味濃厚而細膩，預計限量販售65萬份，售完即止。▲日本壽司郎「森半抹茶甜點」攜手京都宇治百年茶鋪登場 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理「抹茶糰子盛合」則一次滿足三重享受，集抹茶糰子、大學芋與香草冰淇淋於一盤；而「繽紛抹茶聖代」則以抹茶冰淇淋與抹茶蜜為主角，加入寒天、紅豆與鮮奶油，層次豐富。不過要注意，此系列甜點皆不適用於外帶專門店「壽司郎 To Go」與「京樽・壽司郎」。最近準備去日本的朋友，可別錯過這場百年茶香的抹茶盛宴吧。▲日本壽司郎 x 森半抹茶甜點：抹茶卡達拉娜 270円 (預計65萬份，售完即止)、抹茶糰子盛合 280円、繽紛抹茶聖代 350円 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：4/23至5/11

活動內容：日本全國壽司郎推出優惠，5款壽司 120円起，最低單貫 86円 (約19元)

日本壽司郎 x 森半抹茶甜點

販售時間：即日起開賣

販售品項：抹茶卡達拉娜 270円 (預計65萬份，售完即止)、抹茶糰子盛合 280円、繽紛抹茶聖代 350円

吃完日本壽司郎 日本還有這些平價美食