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信義區週末市集！松菸Pinkoi品品節80攤位逛整天，三明治包 貓咪文具買到剁手。

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2025-04-25 21:40:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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信義區週末市集買起來！設計師平台Pinkoi每次舉辦實體市集活動，都讓文青、小物控們揪團朝聖買爆，這次Pinkoi首次舉辦春日市集「Pinkoi品品節」，即日起至4/27在松菸登場，三天限定集結超過80個台日韓設計品牌，讓粉絲從頭買到尾。此外更呼應春天主題，推出可愛「氣球花」周邊小物免費送，讓粉絲們週末約衝松菸逛市集。
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，集結超過80個台日韓設計品牌，逛市集再送周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，集結超過80個台日韓設計品牌，逛市集再送周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，以花為主題打造沉浸式打卡裝置 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，以花為主題打造沉浸式打卡裝置 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​



Pinkoi品品節以「花」為主題，打造沉浸式打卡裝置，同時也聯名Kingjun、微醺斑比等五位插畫家推出設計師氣球花束，搭配玫瑰、小狗、鬱金香等造型氣球，只要現場加入Pinkoi會員就能免費領取，每日限量300份，送完為止。Pinkoi會員還能免費領取限定聯名燙布貼，超萌插畫家周邊直接Get。在活動現場，Pinkoi限定開賣超可愛「插花小卡」，一張明信片、加上自己選擇2支花朵插卡，母親節卡片提前入手。
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，只要現場加入Pinkoi會員就能免費領取氣球花 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，只要現場加入Pinkoi會員就能免費領取氣球花 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​
▲信義區週末市集Pinkoi品品節插花小卡，一張明信片、加上自己選擇2支花朵插卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​
▲信義區週末市集Pinkoi品品節插花小卡，一張明信片、加上自己選擇2支花朵插卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​

本次Pinkoi品品節共有超過80個台日韓設計品牌，讓粉絲整個週末逛起來，其中推薦來自日本的「pupupu」三明治造型收納包超吸睛，想找設計感穿搭可以鎖定香港品牌「Syzygy」，帶來服飾周邊與風格選品，滿足粉絲們的日常穿搭。
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，pupupu三明治造型收納包 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，pupupu三明治造型收納包 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，香港品牌Syzygy設計帽子與包包、與pupupu三明治造型收納包 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，香港品牌Syzygy設計帽子與包包、與pupupu三明治造型收納包 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​

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來自韓國的「Chanibear」則有超療癒的動物造型舒壓玩偶、御守造型吊飾，走療癒系路線。領一間「mangdollable shop」主打各種色彩繽紛的毛絨鑰匙圈，還有食物造型毛線鑰匙圈，萌翻少女。日系粉絲別錯過「忠犬哈吉商店」的秋田犬主題小物，以及「河童堂」的貓咪與青蛙插畫周邊，文具小物通通可愛到不行。
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，韓國Chanibear玩偶與日本忠犬哈吉商店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，韓國Chanibear玩偶與日本忠犬哈吉商店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，韓國mangdollable shop食物造型毛線鑰匙圈 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，韓國mangdollable shop食物造型毛線鑰匙圈 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​


此外，逛Pinkoi 品品節也別忘了領取限定優惠。現場使用 Pinkoi Pay 付款還有專屬優惠，包括消費即贈寶拉珍選體驗禮、滿額集點抽獎，以及新朋友單筆消費滿NT$700現折NT$60等多重好康。粉絲也可以在Pinkoi網站先下單，在市集現場取貨，新客首購滿NT$500可享最高NT$100運費折抵，使用APP全站消費滿NT$1,800再折NT$100，怎麼買都划算。
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，河童堂貓咪與青蛙文具小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，河童堂貓咪與青蛙文具小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，韓國mangdollable shop御守造型吊飾 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​
▲信義區週末市集Pinkoi品品節，韓國mangdollable shop御守造型吊飾 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​



 

Pinkoi品品節

活動時間：2025/4/25-4/27，每日11點至19點。
活動地點：松山文創園區文創大街
 

不只信義區松菸市集Pinkoi品品節 必買周邊還有更多

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