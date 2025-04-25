7-11攜手超人氣在地角色「貓貓蟲咖波」推出全新集點活動，自5月1日起限時開跑，超過60款限定周邊橫跨居家、外出、餐桌、3C四大系列，與多個品牌聯名打造可愛又實用的設計。特別的是，活動同步推出「限量扣扣仔組合包」於門市直接現貨加購不用等，咖波粉絲可趁機收藏一波。
▲7-11攜手超人氣在地角色「貓貓蟲咖波」推出全新集點活動超過60款咖波周邊 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理
▲7-11咖波聯名新品，超過60款居家、外出、餐桌、3C四大系列周邊小物 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理
這次7-11聯名咖波，集結咖波與狗狗兩大角色，化身甜甜圈、可麗露、珍珠奶茶等療癒造型，聯手NIKKO、OUTDOOR、infoThink等人氣品牌打造四大系列限定商品。其中最吸睛的莫過於話題韓風「鞋扣」靈感誕生的「咖波扣扣仔」，每包內含鞋帶扣、吊飾或集線器等配件，還會隨機附贈兩入扣扣仔，共16種造型隨機出貨，從甜食系列到角色變裝款都超欠蒐集。在5/1當天0點起搶先推出加購活動，在門市消費、繳費或寄取件，加價89元即可搶先擁有一包。
▲7-11咖波聯名新品咖波扣扣仔，每包內含鞋帶扣、吊飾或集線器等配件，還會隨機附贈兩入扣扣仔，共16種造型隨機出貨 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理
▲7-11咖波聯名新品咖波扣扣仔，在5/1當天0點起搶先推出加購活動 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理
此外，本次7-11咖波聯名集點，更推出多款周邊商品，橫跨日常生活與實用配件，居家控可以入手超萌「摺疊收納櫃」有咖波、狗狗兩款造型，同時也有軟萌的抱枕毯、香氛蠟燭等可愛家飾，搭配床包、涼被等寢具。同時廚房小物也有公仔陶瓷收納罐、造型陶瓷烤盤等餐具器皿，增添療癒插畫風格。
▲7-11咖波聯名新品橫跨日常生活與實用配件，超萌抱枕毯、床包、涼被等寢具 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理
▲7-11咖波聯名新品系列，公仔陶瓷收納罐、造型陶瓷烤盤等餐具器皿 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理
本次7-11與咖波更針對外出族推出萌系用品，可以搭配雙面漁夫帽、旅行袋、OUTDOOR聯名包款、甚至甜蜜約定推出的咖波金飾系列，一次滿足通勤、旅行、收藏等各種需求。粉絲要裝飾辦公桌也要先入手咖波聯名3C小物如磁吸充電盤、無線鍵盤、快充延長線等，不只療癒也超實用。
▲7-11咖波聯名新品，外出族推出萌系用品咖波收納包配件 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理
▲7-11咖波聯名新品，咖波收納包、收納櫃超實用 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理
7-11全店精品「貓貓蟲咖波 百變甜心」集點活動
1、門市現貨當筆加價購
活動日期：2025年5月1日(四) 00:00起至2025年6月10日(日)24：00止。
活動辦法：消費/繳費/EC寄取件，會員當筆加價購。
活動周邊：
咖波扣扣仔組合包：89元
（內含隨機配件一入跟隨機扣扣仔兩入）
2、快閃購
活動日期：2025年5月1日(四) 15:00起至2025年5月11日(日)24：00止。
活動辦法：消費不限金額報手機直接買。
3、集點加價購
活動時間：2025年 5月12日(一) 15:00起至2025年6月10日(二)24：00止。
活動辦法OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。
7-11全店精品「貓貓蟲咖波 百變甜心」集點推薦周邊
咖波304不鏽鋼餐具(共2款)：加價購每款249元
咖波公仔陶瓷收納罐(共2款)：加價購每款499元
咖波造型陶瓷烤盤2入(共2種組合，隨機)：加價購每款599元
咖波316不鏽鋼胖胖壺(共2款)：加價購每款699元
咖波造型布偶抱枕毯組：加價購每款599元
咖波夾心餅乾坐墊：加價購每款499元
咖波吃飽飽絨毛造型掛飾(共2款)：加價購每款249元
咖波甜點造型零錢包(共2款)：加價購每款299元
咖波洞洞收納包：加價購每款249元
咖波造型香氛公仔蠟燭(共2款)：加價購每款399元
咖波旋轉藍牙音箱：加價購每款699元
咖波摺疊收納櫃(共2款)：加價購每款699元
咖波雙材質涼被：加價購每款899元
咖波床包三件組：加價購每款699元
咖波雙面漁夫帽(共2款)：加價購每款399元
咖波Traveler's Choice前開式20吋行李箱：加價購每款1799元
咖波海灘鞋(共2款)：加價購每款399元
咖波洞洞鞋(共2款)：加價購每款399元
OUTDOOR咖波後背包(共3款)：加價購每款899元
OUTDOOR咖波牛角包(共2款)：加價購每款599元
OUTDOOR咖波摺疊旅行袋(共2款)：加價購每款999元
OUTDOOR咖波雙層零錢包(共3款)：加價購每款299元
OUTDOOR咖波馬卡龍零錢包(共2款)：加價購每款299元
OUTDOOR咖波可麗露零錢包：加價購每款299元