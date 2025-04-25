7-11攜手超人氣在地角色「貓貓蟲咖波」推出全新集點活動，自5月1日起限時開跑，超過60款限定周邊橫跨居家、外出、餐桌、3C四大系列，與多個品牌聯名打造可愛又實用的設計。特別的是，活動同步推出「限量扣扣仔組合包」於門市直接現貨加購不用等，咖波粉絲可趁機收藏一波。



▲7-11攜手超人氣在地角色「貓貓蟲咖波」推出全新集點活動超過60款咖波周邊 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



▲7-11咖波聯名新品，超過60款居家、外出、餐桌、3C四大系列周邊小物 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

7-11全店精品「貓貓蟲咖波 百變甜心」集點活動

這次7-11聯名咖波，集結咖波與狗狗兩大角色，化身甜甜圈、可麗露、珍珠奶茶等療癒造型，聯手NIKKO、OUTDOOR、infoThink等人氣品牌打造四大系列限定商品。其中最吸睛的莫過於話題韓風「鞋扣」靈感誕生的「咖波扣扣仔」，每包內含鞋帶扣、吊飾或集線器等配件，還會隨機附贈兩入扣扣仔，共16種造型隨機出貨，從甜食系列到角色變裝款都超欠蒐集。在5/1當天0點起搶先推出加購活動，在門市消費、繳費或寄取件，加價89元即可搶先擁有一包。▲7-11咖波聯名新品咖波扣扣仔，每包內含鞋帶扣、吊飾或集線器等配件，還會隨機附贈兩入扣扣仔，共16種造型隨機出貨 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲7-11咖波聯名新品咖波扣扣仔，在5/1當天0點起搶先推出加購活動 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​此外，本次7-11咖波聯名集點，更推出多款周邊商品，橫跨日常生活與實用配件，居家控可以入手超萌「摺疊收納櫃」有咖波、狗狗兩款造型，同時也有軟萌的抱枕毯、香氛蠟燭等可愛家飾，搭配床包、涼被等寢具。同時廚房小物也有公仔陶瓷收納罐、造型陶瓷烤盤等餐具器皿，增添療癒插畫風格。▲7-11咖波聯名新品橫跨日常生活與實用配件，超萌抱枕毯、床包、涼被等寢具 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲7-11咖波聯名新品系列，公仔陶瓷收納罐、造型陶瓷烤盤等餐具器皿 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​本次7-11與咖波更針對外出族推出萌系用品，可以搭配雙面漁夫帽、旅行袋、OUTDOOR聯名包款、甚至甜蜜約定推出的咖波金飾系列，一次滿足通勤、旅行、收藏等各種需求。粉絲要裝飾辦公桌也要先入手咖波聯名3C小物如磁吸充電盤、無線鍵盤、快充延長線等，不只療癒也超實用。▲7-11咖波聯名新品，外出族推出萌系用品咖波收納包配件 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​▲7-11咖波聯名新品，咖波收納包、收納櫃超實用 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

1、門市現貨當筆加價購

活動日期：2025年5月1日(四) 00:00起至2025年6月10日(日)24：00止。

活動辦法：消費/繳費/EC寄取件，會員當筆加價購。

活動周邊：

咖波扣扣仔組合包：89元

（內含隨機配件一入跟隨機扣扣仔兩入）



2、快閃購

活動日期：2025年5月1日(四) 15:00起至2025年5月11日(日)24：00止。

活動辦法：消費不限金額報手機直接買。



3、集點加價購

活動時間：2025年 5月12日(一) 15:00起至2025年6月10日(二)24：00止。

活動辦法OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。





7-11全店精品「貓貓蟲咖波 百變甜心」集點推薦周邊

咖波304不鏽鋼餐具(共2款)：加價購每款249元

咖波公仔陶瓷收納罐(共2款)：加價購每款499元

咖波造型陶瓷烤盤2入(共2種組合，隨機)：加價購每款599元

咖波316不鏽鋼胖胖壺(共2款)：加價購每款699元

咖波造型布偶抱枕毯組：加價購每款599元

咖波夾心餅乾坐墊：加價購每款499元

咖波吃飽飽絨毛造型掛飾(共2款)：加價購每款249元

咖波甜點造型零錢包(共2款)：加價購每款299元

咖波洞洞收納包：加價購每款249元

咖波造型香氛公仔蠟燭(共2款)：加價購每款399元

咖波旋轉藍牙音箱：加價購每款699元

咖波摺疊收納櫃(共2款)：加價購每款699元

咖波雙材質涼被：加價購每款899元

咖波床包三件組：加價購每款699元

咖波雙面漁夫帽(共2款)：加價購每款399元

咖波Traveler's Choice前開式20吋行李箱：加價購每款1799元

咖波海灘鞋(共2款)：加價購每款399元

咖波洞洞鞋(共2款)：加價購每款399元

OUTDOOR咖波後背包(共3款)：加價購每款899元

OUTDOOR咖波牛角包(共2款)：加價購每款599元

OUTDOOR咖波摺疊旅行袋(共2款)：加價購每款999元

OUTDOOR咖波雙層零錢包(共3款)：加價購每款299元

OUTDOOR咖波馬卡龍零錢包(共2款)：加價購每款299元

OUTDOOR咖波可麗露零錢包：加價購每款299元









除了7-11聯名咖波集點小物 超可愛聯名你也要跟上