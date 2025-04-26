全球粉絲引頸期盼的《航海王大航海時代亞洲巡迴展》正式宣布暑假登陸台灣，唯一展出地點選在屏菸1936文化基地，為南台灣帶來一場震撼人心的冒險盛宴。屏東航海王展覽不僅重現經典場景，更透過超高互動沉浸體驗，讓參觀者能夠近距離感受航海王世界的熱血與感動。展覽預售票自4月25日起開賣，粉絲們可透過ibon、KKday、Klook等平台輕鬆購票，搶先一步展開屬於自己的航海冒險。



▲航海王大航海時代巡迴展屏東唯一開展！預售票價格與購票資訊一覽 / 屏東縣政府文化處提供、WalkerLand窩客島整理



自1997年連載至今，「航海王ONE PIECE」以橫跨25年的精彩故事線吸引無數粉絲，動畫累積超過1100話成為全球現象級作品。這次航海王大航海時代亞洲巡迴展由國際團隊INCUBASE Studio設計，並與FM Creative共同執行，打破傳統展示形式，以高度擬真打造航海王屏菸1936文化基地的展覽空間。無論是資深粉絲或是新世代觀眾，都能透過這場展覽體驗不同層次的情感共鳴。



屏東縣政府文化處指出，航海王大航海時代亞洲巡迴展將於6月21日至10月19日在屏菸10號倉庫展出，劃分為16大展區，完整呈現從最初篇章到最新蛋頭島章節的壯闊冒險。展覽場景重現包括「空島沉浸體驗」、「火拳艾斯海底監獄」、「百獸怪童和之國激戰」以及全新的「蛋頭島」故事，粉絲將能感受每一個轉折與高潮，實地走進自己熟悉的航海世界。



▲航海王大航海時代亞洲巡迴展將於6月21日至10月19日在屏菸10號倉庫展出，劃分為16大展區 / 屏東縣政府文化處提供、WalkerLand窩客島整理

為了強化沉浸感，航海王大航海時代亞洲巡迴展特別製作多座大型雕塑，其中最受矚目的是以12位航海王角色合力展開的巨型對戰場景，每一個表情、動作與細節都細膩刻畫，搭配氣勢磅礡的背景音樂與精緻光影效果，讓參觀者如同置身故事之中。此外，展覽特別結合AR手機互動技術，設置專屬關卡，參觀者可在現場挑戰任務，累積懸賞分數，親自感受偉大航道上的刺激與冒險。▲為了強化沉浸感，航海王大航海時代亞洲巡迴展特別製作多座大型雕塑，其中最受矚目的是以12位航海王角色 / 屏東縣政府文化處提供、WalkerLand窩客島整理航海王預售票資訊同步公布，單人票為270元，四人同行票優惠價1000元，適合朋友或家庭一起共襄盛舉。購票可透過ibon、KKday、Klook等官方合作平台進行，並建議粉絲隨時關注屏東縣政府文化處粉絲專頁，以掌握最新活動訊息與限定好康。這個夏天，想要沉浸在最熱血的冒險之中，就絕不能錯過屏東航海王展覽帶來的感動與精彩。▲航海王預售票資訊同步公布，單人票為270元，四人同行票優惠價1000元 / 屏東縣政府文化處提供、WalkerLand窩客島整理

航海王《大航海時代！亞洲巡迴展》

展覽期間：2025年6月21日至10月19日

展覽地點：屏菸1936文化基地10號倉庫

預售票價：單人票270元、四人同行票1000元

預售通路：ibon、KKday、Klook

展覽特色：

完整重現航海王經典篇章與場景

超高互動性沉浸體驗

巨型雕塑展出

AR手機互動關卡挑戰

除了航海王展覽外，還有許多精彩活動值得關注