新北美術館這週末於鶯歌正式登場，結合建築光雕、市集展演以及煙火秀，為鶯歌注入全新熱潮。從白天逛市集、欣賞免費表演，到夜晚抬頭望見繽紛煙火，整個藝術園區化身週末最熱打卡點。除了美術館本身精彩，鶯歌周邊也藏有不少值得順遊的景點，包括能俯瞰美景的步道、橘色炮仗花海、藝文風滿溢的陶瓷園區、老街親子DIY，以及融合宗教與彩繪牆的廟宇景點。規劃一日小旅行，來場藝術與自然共舞的鶯歌漫遊正是時候。



▲新北美術館開館！連2天300秒煙火點亮鶯歌 / 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北美術館開館建築光雕秀 / 新北市文化局 提供、WalkerLand窩客島整理

鶯歌景點5選：新北鶯歌石步道

部落客 是艾思，不是火拳。 說：

雖然涼亭的造型走的是《易經》的八卦中國風，但木頭漆上的顏色很Tiffany藍，再透過涼亭看亭外的綠植、落下的樹藤、樹鬚們更是有令人想停留欣賞像畫一般的清新森林感。



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新北鶯歌石步道

地址：新北市鶯歌區

完整介紹由部落客「是艾思，不是火拳。」於窩客島分享：比鶯歌石更吸引人的Tiffany藍涼亭及270°觀景平台︱新北鶯歌石步道



▲新北鶯歌石步道 / 是艾思，不是火拳。 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北鶯歌石步道上有木頭漆上的顏色很Tiffany藍的涼亭 / 是艾思，不是火拳。 提供、WalkerLand窩客島整理



鶯歌景點5選：鶯歌永吉公園

部落客 饅頭弟 說：

鶯歌區永吉公園有一片炮仗花海，以其絢麗景象聞名遐邇，一般在二月中旬開始，當你踏入公園，便會被一片明亮的橘色所吸引，這些花朵如同綻放的鞭炮或是燃放的煙火，象徵著生活紅紅火火。



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鶯歌永吉公園

地址：新北市鶯歌區鶯桃路294號

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：鶯歌永吉公園炮仗花與櫻花相得益彰，3D立體彩繪點綴賞花之旅



▲鶯歌永吉公園可以賞花、看彩繪 / 饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理



▲鶯歌永吉公園每年２～３月有炮仗花步道 / 饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理

鶯歌景點5選：陶瓷藝術園區

部落客 Shirley Huang 說：

來到鶯歌陶瓷博物館才知原來有分館內館外，我們要參觀的是戶外區，內園區免費，有許多藝術作品。



陶瓷藝術園區

地址：新北市鶯歌區文化路200號

完整介紹由部落客「Shirley Huang」於窩客島分享：新北鶯歌 ‧ 陶瓷藝術園區~許願糖果牆、遠得要命藝術廁所



▲陶瓷藝術園區戶外園區免費參觀 / 饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理



▲陶瓷藝術園區戶外園區有許多藝術裝置藝術等你來打卡/ 饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理

鶯歌景點5選：鶯歌老街

部落客 靜怡＆大顆呆 說：

老街裡有好幾家手拉胚DIY，帶小朋友來玩過的「古早窯」，加上燒製成品共是250元，價格不貴，是很不錯的親子旅遊行程，捏陶後逛完老街，一行人再到「燧人炊事」聊天享用下午茶，真是太完美的一天！



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鶯歌老街

地址：新北市鶯歌區尖山埔路

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：鶯歌老街一日遊 ▶ 古早窯手拉胚DIY、燧人炊事 ▶ 逛老街、捏陶體驗、下午茶 親子輕旅行!



▲鶯歌老街手拉胚DIY/ 靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



▲鶯歌老街一日遊推薦 / 靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

鶯歌景點5選：鶯歌碧龍宮

部落客 饅頭弟 說：

鶯歌碧龍宮佔地非常的非常大，也沒有在很深山裡，搭公車就可以到達，真的是很便捷。拜完拜，別急著走喔！！其實廟的四周也是隱藏著秘密，因為也是有3D彩繪牆可以拍照。



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鶯歌碧龍宮

地址：新北市鶯歌區碧龍巷33號中正一路

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：



▲鶯歌碧龍宮搭公車就能輕鬆到 / 饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



▲鶯歌碧龍宮有許多彩繪裝置藝術 / 饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

玩鶯歌當然少不了鶯歌美食推薦！