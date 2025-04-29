歷經五年改建，板橋人期待已久的黃石市場終於全新回歸了！這座擁有超過一甲子歷史的老市場，現在以嶄新面貌在北門街重新登場，從捷運府中站步行僅需三分鐘即可抵達。全新的板橋黃石市場不只保留老攤位的人情味，更引進新品牌展現市場新風貌，目前共有15家熟食與12家鮮食攤位，打造融合傳統與現代的新型態市場。4月25日起展開試營運，現場還能限時領取專屬折價券，號召板橋人補貨生鮮、大啖小吃。



▲板橋黃石市場全新回歸！必吃美食攤位一次看，27攤板橋人逛起來 /新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理



▲板橋黃石市場歷經五年改裝回歸 /新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理

板橋黃石市場

重新開幕的板橋黃石市場，顛覆過往傳統市場給人的吵雜與雜亂印象，整體空間以光影玻璃窗設計搭配時髦復古的攤位招牌，營造出乾淨、明亮又寬敞的逛市氛圍，還設有專屬停車空間，讓大家輕鬆到訪此處。市場規劃為地下三層、地上九層的複合式大樓，其中1至2樓為零售市場，目前率先開放1樓27個攤位試營運，無論是購買日常食材還是探索在地老味道，黃石市場都為板橋注入全新活力。▲板橋黃石市場顛覆過往傳統市場印象，以光影玻璃窗設計搭配時髦復古的攤位招牌為設計 /新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理▲座位區也變得文青、明亮 /新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理在攤位內容方面，鮮食區集結了人氣強檔，像是主打台灣現宰牛肉的「鳳權號牛肉店」、生魚片控必訪的「阿明海鮮」，還有基隆直送的「基隆阿嬤海產」等。熟食區同樣精彩，「悄蘊」主打冰心綠豆糕與雪凝紅豆糕，還有韓式飯捲、海南雞飯、特色甜點與咖啡攤位進駐，不管是想大啖鹹食或甜食，都能在這裡一次滿足。▲板橋黃石市場試營運目前開放一樓攤位 /新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理▲悄蘊為傳統糕餅，主打必吃冰心綠豆糕與雪凝紅豆糕 /悄蘊 提供、WalkerLand窩客島整理至4月29日前，黃石市場祭出試營運限定活動，只要到現場掃描QRCode，就能免費領取「黃石專屬折價券」，數量有限，領完為止。領到的折價券需於5月11日前使用完畢，無論是採買生鮮食材，或是探索新進美食，都能享有超值優惠。板橋人千萬別錯過這波全新回歸的黃石市場魅力，趁著試營運期間來一趟，體驗全新的市場氛圍與熟悉的人情味。▲黃石市場祭出試營運限定活動，4/29前只要到現場掃描QRCode，就能免費領取「黃石專屬折價券」 /新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理▲黃石市場1至2樓為零售市場，目前率先開放1樓27個攤位試營運 /新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理

地址：板橋區北門街11號

大眾運輸：捷運府中站1號出口步行3分鐘

試營運優惠：4/25(五)~4/29(二)限時活動，現場掃描QRCode領限量「黃石專屬折價券」(限於114/5/11前使用完畢)。



板橋黃石市場攤位資訊

海鮮

基隆阿嬤海產（26）、阿明海鮮（29）、日昇生魚片（31）



肉舖

昭民肉舖（6）、一成肉舖（36）、深登號肉店（13）、鳳權號牛肉店（28）



蔬菜

埔里正宗香菇（8）、手工蔬抓餅（25）、秀秀菜攤（11）、阿瑪菜攤（27）



熟食

嶽老濟（1）、多氧層（2）、品香點心（5）、魚老闆韓式飯捲（6）、儷克café（7）、虛海南雞飯（15）、虛海炸物（16）、虛海南鹽雞飯（17）、浩客炸物（18）



水果

金豬貝果（19）、My幾圓（21）（22）、怡緻糕點（23）、黑美人（30）、木木琉素（32）



板橋黃石市場周邊美食加碼吃！