不能吃的火雞肉飯！PON PON DIY絨毛玩偶手作店開幕，手作便當玩偶親子景點。

親子必衝手作玩偶！全新「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」正式進駐嘉義KHTOY絨毛玩偶旗艦館，讓大小朋友不只可以逛爆、買爆，還有以自己親手做玩偶，主打嘉義「火雞肉飯」主題玩偶，自己搭配煮菜、配菜，打造只能玩不能吃的「火雞肉飯」，不論大人小孩都能玩。





PON PON DIY絨毛玩偶手作店 戶動手做玩偶

KHTOY這次特別打造互動性十足的「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」提供玩偶DIY手作體驗。粉絲可自由選擇角色，親自操作充棉、縫合、裝飾等步驟，打造嘉義主題「火雞肉飯」玩偶搭配「小黃瓜、醃蘿蔔」等配菜組合，讓人一邊創作、一邊感受滿滿台味氛圍，完成後還能拿到「絨毛玩偶製作認證卡」作為紀念。





PON PON玩偶還原雞肉飯內用外帶儀式感

同時，店內設有「內用自助餐DIY體驗區」與「外帶點餐區」，將火雞肉飯主題玩到極致。粉絲可親手打造專屬的玩偶便當，擺上雞腿、花椰菜、香菇等布偶配菜。外帶窗台則完整還原劃單、結帳、叫號取餐流程，彷彿走進小吃店現場，讓粉絲們把限量盒裝「火雞肉飯」伴手禮帶回家。



PON PON DIY絨毛玩偶手作店 開幕優惠先衝

PON PON DIY絨毛玩偶手作店將於2025/10/23-2025/10/28試營運，10/30正式開幕，試營運期間，凡打卡上傳並追蹤KHTOY粉專，即享旗艦館內75折優惠，每日前50組入場者還可獲得配菜「荷包蛋」乙個。門票399元可雙人入場並全額折抵，5歲以下孩童免費，超適合爸媽帶小孩玩起來。





巨大扭蛋機必玩 DINOTAENG新展區必買

此外，PON PON DIY絨毛玩偶手作店以「火雞肉飯」為靈感打造的巨大扭蛋機，粉絲有機會抽到20吋雞肉飯行李箱、玩偶毯、摺疊購物車等限量周邊。活動期間打卡還可再抽好禮。此外，在店內也設置了全新的韓國人氣IP「DINOTAENG」展區，也推出短尾矮袋鼠主題商品，購買並轉發貼文即可獲得造型氣球乙顆。





PON PON DIY絨毛玩偶手作店營業資訊

地點：KHTOY 絨毛玩偶旗艦館（嘉義縣民雄鄉工業一路 6-6 號）

門票：NT$399（可於手作店內全額折抵）

試營運：10/23（四）－10/28（二）

正式營運：10/30（四）



