萬聖節搞鬼美食16間！小熊軟糖披薩 香菜奶蓋飲料 鬼故事配早午餐，萬聖節買一送一必看。

萬聖節搞鬼必吃限定美食16間！配合「西洋鬼節」萬聖節，各間手搖杯、餐廳紛紛推出獵奇美食吸引眼球，不論是「暗黑系早午餐」、或是讓人害怕的「香菜手搖杯」讓粉絲們既恐怖又想朝聖。此外還有萬聖節限定「飲料買一送一」優惠，讓人想大喊不給優惠就搗蛋。





大茗萬聖節限定：芫荽酪梨奶蓋

芫荽酪梨奶蓋，全新香菜奶蓋手搖杯！看準萬聖節「搞怪」話題，手搖杯大茗本位製茶堂特別推出全新「芫荽酪梨奶蓋」，在10/31萬聖節起快閃開賣。這次大茗結合芫荽、酪梨，打造萬聖節限定「綠色魔法」，飲料控、香菜控這次一定要喝起來。

大茗萬聖節活動資訊

供應期間：2025/10/31-11/2

風味選擇：芫荽酪梨奶蓋綠茶、芫荽酪梨奶蓋蕎麥、芫荽酪梨奶蓋烏龍

全文介紹：香菜奶蓋我會怕！大茗芫荽酪梨奶蓋萬聖節開賣，香菜奶蓋手搖杯喝起來。



發發萬聖節限定：嗨啾聯名飲料

發發這次萬聖節攜手森永HI-CHEW打造萬聖節限定聯名飲品，以「嗨啾葡萄軟糖」與「嗨啾酸酸青蘋果軟糖」為靈感推出四款果香飲品，包括「嗨啾葡萄鮮Q優格、嗨啾葡萄凍凍紅萱、嗨啾青蘋果鮮Q優格、嗨啾青蘋果凍凍金萱」，結合優格滑順與茶香層次，即日起全台限量開賣。10/23-10/31期間，穿上萬聖裝扮雙人同行購買任兩杯聯名飲品可享88折優惠。同時，發發周邊更推出暗黑系「奇異鳥公仔杯套提袋」與「奇異鳥針織包」，粉絲買起來。

發發萬聖節活動資訊

嗨啾葡萄鮮Q優格：M$99

嗨啾葡萄凍凍紅萱：L$69

嗨啾青蘋果鮮Q優格：M$99

嗨啾青蘋果凍凍金萱：L$69

黑色奇異鳥公仔杯套提袋：$388

黑色奇異鳥針織包：$188



UG萬聖節限定：買一送一

UG樂己萬聖節推出限定新品「U茉降靈組」，以三窨十五茉純茶為基底打造兩款特調：「招牌315」三窨十五茉純茶+低卡烏龍茶凍，另一杯「三窨十五茉UG奶茶」。同時為了慶祝新門市開幕，10/30-11/1於UG竹北博愛店推出三窨十五茉買一送一、10/31-11/2於UG彰化員林店推出三窨十五茉買一送一。

UG萬聖節活動資訊

U茉降靈組販售至10/31，包含招牌315、三窨十五茉UG奶茶，組合價125元。

10/30-11/1，UG竹北博愛店 三窨十五茉買一送一

10/31-11/2，UG彰化員林店 三窨十五茉買一送一



COZY TEA萬聖節限定：鬼靈精怪飲料買一送一

COZY TEA御私藏迎接萬聖節推出期間限定飲品「鬼靈精怪」，以白、紅、黑三色打造魔幻造型，結合茉薰草莓綠茶、滑嫩仙草凍與濃郁起士奶蓋，最後撒上水果跳跳糖增添驚喜口感。萬聖節期間，COZY TEA推出兩日限定優惠，10/30-10/31購買「鬼靈精怪」飲品即可享買一送一活動，並贈送幽靈南瓜貼紙，增添節慶趣味。

COZY TEA萬聖節活動資訊

10/30-10/31購買「鬼靈精怪」飲品即可享買一送一。



7-11萬聖節限定：仙草凍思樂冰

針對萬聖節，7-11思樂冰推出全新配料選擇，粉絲只要購全品項思樂冰任一杯加10元，即可加料一份「仙草凍」，推薦必喝搞怪風味的「仙草凍可樂思樂冰」，萬聖節超應景。即日起還有「幽靈杯撕撕樂」活動，撕開杯身貼紙，有機會獲得兩杯1元、甚至一年份免費喝等好禮。在10/24-10/26、以及10/31-11/2期間，思樂冰更推出全品項買一送一優惠，雪淋霜、酷聖霜霜淇淋也有買一送一，吃冰優惠要搶。

7-11萬聖節活動資訊

1、購全品項思樂冰任一杯加10元，可加料一份仙草凍

2、在10月24日至26日、10月31日至11月2日皆推出全品項買一送一優惠。

3、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋於10月31日至11月2日，推出憑icash 2.0、icash Pay享全口味任選買一送一。

全文介紹：7-11買甜點送咖啡！7-11金鐘聯名杯開喝，萬聖節限定「仙草凍可樂思樂冰」買一送一。



亞尼克萬聖節限定：萬聖點心杯甜點

亞尼克迎接2025萬聖節推出多款鬼怪造型甜點，包含「萬聖頑皮黑酷曲」以OREO蛋糕結合北海道奶霜、特調卡士達打造濃厚乳香風味，還有應景造型「偷心可可木乃伊」以巧克力蛋糕，還有強勢回歸的「萬聖點心杯」、幽靈造型「迷你鬼精靈派對」。即日起至10/31購買指定萬聖商品任兩件即贈「萬聖魔幻指尖4入組」，讓人甜點趴吃起來。

亞尼克萬聖節活動資訊

即日起至10/31，購買指定萬聖系列商品（萬聖魔幻指尖、糖霜餅乾、法式蛋白餅）任兩件，即贈「萬聖魔幻指尖4入組」。



頂呱呱萬聖節限定：鬼娃恰吉聯名

萬聖節炸雞控、漢堡控準備開吃！台灣本土速食「頂呱呱」宣布首度舉辦「TKK HORROR FEAST」，攜手經典恐怖角色《鬼娃恰吉》，打造充滿惡趣味的「WANNA PLAY」系列。自10月24日起，全台門市推出「雙醬鱈魚黑堡」與「德式香腸」等限定餐點，並同步開賣恰吉發條玩具盲袋與造型貼紙，讓粉絲不只吃炸雞，還能收藏經典角色周邊，享受視覺與味覺的萬聖節饗宴。

頂呱呱萬聖節活動資訊

活動日期：2025年10月24日～12月31日

活動門市：全台頂呱呱（桃園機場店、松山機場店、桃園星光影城店除外）

全文介紹：鬼娃恰吉入侵頂呱呱！鱈魚黑堡1日快閃免費吃，恰吉發條公仔要搶。



必勝客萬聖節限定：黑咖哩黃金豬排比薩

必勝客萬聖節黑比薩必吃！剛過完中秋節就陸續出現許多聖誕燈飾、聖誕樹、聖誕節活動，讓網友們紛紛笑喊「根本跳過萬聖節」，這次必勝客就特別為萬聖節推出搞怪戲「黑咖哩黃金豬排比薩」以黑色的咖哩比薩搭配黃金炸豬排，即日起限時限量登場，讓粉絲們不要跳過、不要忘記萬聖節一起搞怪搗蛋。

必勝客萬聖節活動資訊

供應期間：即日起至2025/11/03

售價：黑咖哩黃金豬排比薩單點優惠價399元

全文介紹：不准跳過萬聖節！必勝客「黑咖哩黃金豬排比薩」黑色比薩起司控必吃。



達美樂萬聖節限定：搗蛋可可糖山披薩

達美樂今年萬聖節，把超人氣「火山披薩」再玩出新吃法！達美樂這次特別把「可可火山披薩」變身成繽紛的「搗蛋可可糖山披薩」結合黑色巧克力火山、搭配台灣舊北蕉，以及最特別的「搗蛋新玩法」，粉絲們可以隨機抽選巧克力豆、小熊軟糖、雷根糖等繽紛糖果，親手裝飾出獨一無二的專屬披薩，大朋友小朋友都能玩。

達美樂萬聖節活動資訊

販售日期：10月16日起

「搗蛋可可糖山披薩」399元。



貳樓萬聖節限定：偷聽史多利配早午餐

貳樓攜手台灣知名鬼怪Podcaster「偷聽史多利」推出萬聖節限定「黑暗餐桌」聯名活動，10/13-10/31期間，凡點選萬聖節限定「黑暗餐桌」餐點或飲品，即可隨餐獲得限量「NFC恐怖鬼故事迷你盲盒」乙個，手機輕觸即可收聽三款隨機恐怖故事。其中，萬聖節限定餐點包含暗黑系「敲破詛咒黑班尼蛋、黑森林蘑菇辣黑麵」以及飲品「幽靈毒酒櫻桃飲」，味蕾與視覺都超衝擊。

貳樓萬聖節活動資訊

10/13-10/31期間，凡點選萬聖節限定「黑暗餐桌」餐點或飲品（敲破詛咒黑班尼蛋、黑森林蘑菇辣黑麵、幽靈毒酒櫻桃飲），就送限量「NFC恐怖鬼故事迷你盲盒」乙個。



王品集團萬聖節限定：萬聖節變裝送炸雞

王品集團旗下2品牌「西堤牛排、品田牧場」在萬聖節同步推出限定餐點。10/31前，萬聖節變裝到「西堤牛排」內用2客套餐就招待「BBQ醬烤起司炸雞」一份。此外在10/17-10/31「品田牧場」推出萬聖節限定「蘋果鬼鬼和霜淇淋」，以蘋果包子搭配軟糖大眼扮成可愛鬼鬼，內用消費任一套餐，可享加價59元優惠。

王品集團萬聖節活動資訊

10/31前，身著趣味變裝到「西堤牛排」內用2客套餐，招待「BBQ醬烤起司炸雞」一份。

10/31前，於「品田牧場」消費任一套餐，加價59元就能擁有萬聖節限定「蘋果鬼鬼和霜淇淋」。



緯豆集團萬聖節限定：3品牌主題美食

緯豆集團三品牌攜手打造10到萬聖節限定美食，10/16-10/31全台門市快閃登場。其中「點點心」推出萌鬼造型港點「萌鬼蝙蝠蛋塔、蜘蛛菠蘿包、黑俠豬仔包、靈南瓜球」打卡超可愛。「忠青商行」推出暗黑台味創意料理，「搞蝦鬼棺材板、黑皮椒麻鮮蝦水餃」視覺超震撼。「炒湘湘」則以女巫食譜為靈感，推出「萬聖爆炒鮮牛肉、鮮紅洛神女巫茶、牛二哥奶皇包、湘辣辣木桶豆花」，辛香與魔幻甜味交織。

緯豆集團萬聖節活動資訊

活動期間：10/16-10/31限定

活動品項：

點點心：萌鬼蝙蝠蛋塔、蜘蛛菠蘿包、黑俠豬仔包、靈南瓜球

忠青商行：搞蝦鬼棺材板、黑皮椒麻鮮蝦水餃

炒湘湘：萬聖爆炒鮮牛肉、鮮紅洛神女巫茶、牛二哥奶皇包、湘辣辣木桶豆花



逸林牛肉麵萬聖節限定：開膛破肚牛雜麵

被許多美食愛好者譽為「被飯店耽誤的牛肉麵店」的台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧，為了回饋廣大消費者的長期支持，宣布將從10月13日開始直到12月21日為止，推出連續長達70天的超值優惠活動，店內最受歡迎的招牌「逸林牛肉麵」無論內用或外帶，都能享有買一送一的難得機會，邀請所有牛肉麵愛好者把握這次難得的機會前來品嚐。

逸林牛肉麵萬聖節活動資訊

活動期間：10月13日至12月21日

活動內容：經典原味逸林牛肉麵內用、外帶全面買一送一（贈送者須收取原價之一成服務費，不可與其他優惠併用）

全文介紹：中山區牛肉麵霸主之爭「逸林牛肉麵」買一送一迎戰萬聖節限定「開膛破肚牛雜麵」挑戰饕客味蕾極限。

