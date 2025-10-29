> 美食 > 香菜奶蓋我會怕！大茗芫荽酪梨奶蓋萬聖節開賣，香菜奶蓋手搖杯喝起來。

香菜奶蓋我會怕！大茗芫荽酪梨奶蓋萬聖節開賣，香菜奶蓋手搖杯喝起來。

芫荽酪梨奶蓋，全新香菜奶蓋手搖杯！看準萬聖節「搞怪」話題，手搖杯大茗本位製茶堂特別推出全新「芫荽酪梨奶蓋」，在10/31萬聖節起快閃開賣。這次大茗結合芫荽、酪梨，打造萬聖節限定「綠色魔法」，飲料控、香菜控這次一定要喝起來。
芫荽酪梨奶蓋 大茗萬聖節新品登場

大茗經典招牌之一「酪梨奶蓋」，是許多粉絲們每次必喝的特色飲品。這次大茗把酪梨奶蓋延伸，推出萬聖節限定版「芫荽酪梨奶蓋系列」，在原有的奶香、酪梨香氣之外，增添香菜的「暗夜的驚喜」風味，讓奶蓋手搖杯更添層次，新品消息一出也讓反香菜粉絲崩潰，掀起一波話題。
大茗芫荽酪梨奶蓋 3種茶底不同享受

這次「芫荽酪梨奶蓋系列」推出3款茶底搭配，「芫荽酪梨奶蓋綠茶」主打雅的茶香，「芫荽酪梨奶蓋蕎麥」焙香蕎麥茶打造溫潤香氣，另一款「芫荽酪梨奶蓋烏龍」則是韻味醇厚的炭焙茶香，這次三款香菜奶蓋系列在10/31-11/02期間限定登場，粉絲先衝全台大茗買起來。
大茗 芫荽酪梨奶蓋系列

供應期間：2025/10/31-11/2
風味選擇：芫荽酪梨奶蓋綠茶、芫荽酪梨奶蓋蕎麥、芫荽酪梨奶蓋烏龍
 

飲料話題必喝推薦

