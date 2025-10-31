日本全家便利商店新品甜點大集合，法式冰沙、冰品系列最新情報，超商甜點控必追。 

日本超商超好逛，全家便利商店這一季推出特別厲害甜點，除了經典原創口味外，冰沙飲品是這次的焦點，甜點控吃起來吧！

每次到日本旅遊一定少不了超商美食了！這次精選日本全家便利商店厲害甜點，讓你口袋名單再增幾筆！從品牌原創甜點、冰沙飲品系列「Frappe」，到與知名品牌的聯名商品和冰淇淋通通都有，每一款都展現了便利商店甜點的高品質水準。這次特別整理了近期最值得關注的推薦甜點，讓喜愛便利商店美食的你不錯過任何新品資訊。

全家限定新品，螞蟻人快筆記

01 哈根達斯「地瓜奶油餅乾（おさつバター＆クッキー）」

全家獨家販售的哈根達斯秋季限定迷你杯「地瓜奶油餅乾」，結合了濃郁深厚的風味與酥脆的口感。地瓜奶油冰淇淋中混入了蜜地瓜醬，創造出層次豐富的濃郁滋味，再加上餅乾顆粒帶來的酥脆質地，每一口都是味覺和口感的雙重享受。





02 佐久間水果糖冰棒（サクマドロップスアイスバー）

歷久不衰的經典糖果「佐久間水果糖」首次與全家便利商店合作推出冰品。混合水果口味的冰棒外層，裹上混入碎佐久間水果糖的白巧克力塗層，咬下去時能同時感受到冰涼滑順和糖果脆片的雙重口感，喚起滿滿的童年回憶。



03 星降之夜牛奶布丁（星降る夜のミルクプリン）

這款以星空為靈感設計的「星降之夜牛奶布丁」，視覺效果令人驚艷。頂層鋪上美麗的藍色汽水風味果凍，與下層的牛奶布丁形成鮮明對比，呈現出夢幻的雙層結構。不僅外觀迷人，兩種不同質地和風味的交織更帶來豐富的味覺體驗。





04 鳳梨柳橙冰沙（パインオレンジフラッペ）

全家人氣冰沙系列「Frappe」推出熱帶風味新品，結合鳳梨和柳橙的清爽組合。特別加入大塊切塊的鳳梨果肉醬，頂部還點綴著晚崙西亞橙果肉，果肉含量豐富讓每一口都能品嚐到真實的水果風味。



05 Pastel布丁馬德蓮（パステルのプリンマドレーヌ）

知名甜點店Pastel的招牌商品「布丁」化身為烘焙點心登場。這款「Pastel布丁馬德蓮」將布丁風味融入濕潤綿密的馬德蓮蛋糕體中，還加入了酥脆的焦糖碎片增添口感層次。酥脆與綿密的完美結合，讓人一吃就停不下來。





無論是想要嘗鮮的冒險派，還是偏愛經典口味的保守派，都能在全家便利商店找到符合自己口味的甜點選擇。下次經過全家時，不妨留意一下冷藏櫃和冷凍櫃，說不定就能發現讓你心動的新品美味。





日本便利商店美食大集合

推薦閱讀：時尚品牌進軍日本超商！MERCER bisＸLAWSON首度聯名，4款限定商品全國LAWSON開賣。

推薦閱讀：日本全家地瓜挖寶活動開跑，挖掘發現迷你烤地瓜、地瓜奶油奶昔等18款地瓜甜點。

推薦閱讀：日本超商必買！東京伴手禮 Guilty's Cookies 超商就有，浮誇軟餅乾、牽絲超過癮。

推薦閱讀：酷洛米進軍7-11、全家！日本超商必買2025，16款甜點、販售時間一次看。