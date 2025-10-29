時尚品牌進軍日本超商！MERCER bisＸLAWSON首度聯名，4款限定商品全國LAWSON開賣。 

焦糖控又要淪陷了，MERCER bis第一次和LAWSON聯名，推出四款焦糖系列甜點和飲品，甜滋滋的風味超迷人。

引領東京食尚風潮的MERCER OFFICE旗下生焦糖戚風蛋糕專門店「MERCER bis」，首次與LAWSON便利商店攜手推出聯名商品。這個以紐約為首的海外美食文化和生活風格為靈感的品牌，成功在東京打造出全新的飲食場，即日起全國LAWSON門市將開賣4款焦糖風味的甜點和飲品，讓大家能輕鬆品嚐到MERCER bis的招牌美味。





MERCER bis自2021年在澀谷東急Food Show開幕以來，就以獨特的「個人專屬整顆蛋糕」概念擄獲人心。過去只能在特殊場合才能獨享的整顆蛋糕，在這裡變成了日常就能品嚐的幸福。使用米粉和蛋白製作的戚風蛋糕擁有「蓬鬆Q彈」的獨特口感，不僅味道出色，上相的外觀更是社群媒體上的熱門話題。



聯名商品陣容不容錯過

生焦糖銅鑼燒麻糬（UC×MERCER bis 生キャラメルどらもっち）

店內最大特色就屬獨家自製生焦糖醬。這款醬料由專業甜點師精心調製，掌握完美的焦化程度，創造出恰到好處的微苦風味，成為所有商品的靈魂所在。這次與LAWSON的合作，正是要將這份獨特的焦糖魅力帶給更廣大的消費者。

使用北海道產鮮奶油調製的牛奶奶油，搭配濃郁微苦的焦糖醬，包裹在Q彈的麻糬餅皮中。濃郁的奶油與微苦的焦糖醬形成完美對比，每一口都能充分感受到層次豐富的風味。麻糬皮的彈牙口感更為整體增添了獨特魅力。





生焦糖餅乾泡芙（UC×MERCER bis 生キャラメルクッキーシュー）

酥脆的餅乾泡芙外皮包裹著使用北海道產鮮奶油製作的牛奶奶油和生焦糖醬。泡芙表面覆蓋著焦糖糖衣，增添了微苦的焦糖風味。一口咬下，酥脆外皮與綿密內餡的對比口感，讓人一吃就停不下來。



生焦糖瑞士捲（UC×MERCER bis 生キャラメルロールケーキ）

將北海道產鮮奶油與焦糖調和成的焦糖奶油，搭配濃郁微苦的焦糖醬，用帶有焦糖香氣的蓬鬆海綿蛋糕捲起。輕柔的蛋糕體包裹著濃郁的焦糖奶油，每一口都是焦糖愛好者的天堂。





微苦生焦糖歐蕾（MERCER bis ほろにが生キャラメルオレ）

這款飲品精心調配了微苦生焦糖醬與牛奶的柔順比例，創造出甜度適中但風味濃郁的焦糖歐蕾。不會過於甜膩，卻能充分感受到焦糖的醇厚口感，是完美的下午茶飲品選擇。



MERCER bis店舖資訊

這次MERCER bis與LAWSON的聯名合作，成功將專門店等級的生焦糖風味帶入便利商店通路，讓旅人能以更親民的價格及更便利的方式，品嚐到這份來自東京人氣甜點店的精緻美味。無論是午後的甜點時光，還是想要犒賞自己的小確幸時刻，這4款商品都能為日常生活增添一份甜蜜幸福。

・渋谷店：渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ 1F

・新宿店：新宿区新宿3-38-2 JR新宿駅 B1F 改札内(西改札方面) EATo LUMINE

・二子玉川店(グリーンハウスbyマーサーブランチ内)：世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋 南館7F

官方網站





