樂檸漢堡免費升級！樂檸漢堡薯條加大 飲料加大，職籃新北國王應援必吃。

樂檸漢堡免費升級加大！懂吃的速食控一定都知道，樂檸漢堡一直都有「短褲優惠」，只要穿著短褲到樂檸，就能享有飲料或薯條則一升級。這次樂檸漢堡為了替職籃新北國王隊應援，特別推出「雙升級」優惠活動，球迷平指定畫面就能享有「薯條加大、飲料加大」同步升級，速食控看球賽吃起來。



樂檸漢堡攜手新北國王 打造球迷限定雙升級活動

樂檸漢堡表每一份餐點都堅持選用台灣在地食材，推廣永續健康飲食，這次除了支持台灣在地食材，也與台灣在地球隊合作，正式宣布成為新北國王籃球隊指定贊助夥伴，展開跨界挺運動的全新行銷合作，同時回饋新北國王隊球迷推出「雙升級」限定優惠搶攻話題。



憑Logo畫面 薯條與飲品同步加大

本次「雙升級」活動自即日起至2025/12/31，球迷只要出示TPBL 25-26賽季新北國王主場賽事中，含樂檸漢堡Logo的比賽直播畫面截圖，或是現場觀賽照片，並於Instagram或Facebook動態標記新北國王官方帳號，即可享有「套餐雙升級優惠」，薯條升級為大份、飲品同步升級成大杯$65品項，讓粉絲們吃漢堡、看球賽。





樂檸漢堡攜手新北國王 雙升級優惠

活動期間：即日起至2025年12月31日

活動方式：

1、於TPBL 25-26 賽季新北國王主場賽事中含樂檸漢堡Logo的比賽直播畫面截圖，或現場觀賽、背景露出樂檸漢堡Logo的照片。

2、將畫面發布至Instagram或Facebook動態標記新北國王官方帳號。

3、凡球迷至全台樂檸漢堡門市消費，出示以上社群任務畫面，即可享有「套餐雙升級優惠」薯條升級加大＋飲品升級加大。



