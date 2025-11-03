三角錐攝影展！本事圖書館帶你發現街頭小物，重新看城市美學。

台中展覽推薦！文青一定知道的「本冊圖書館」，現正展出像素藝術創作者兼「三角錐觀察家」KAI的《三角錐不都長一樣有什麼好拍的？》攝影展。

超可愛台中免費展覽就在「本冊圖書館」！離國美館和審計新村不遠的「本事圖書館」，在一棟被植物包圍的老宅內經營書店、展覽空間、及咖啡館，主要提供獨立出版書籍特色、選物、自製周邊商品等。近期「本冊圖書館」正舉辦《三角錐不都長一樣有什麼好拍的？》攝影展，歡迎大家來參觀。





三角錐主題攝影展在「本冊圖書館」展出

「本冊圖書館」現正展出像素藝術創作者兼「三角錐觀察家」KAI的攝影展《三角錐不都長一樣有什麼好拍的？》。自2020年起，KAI開始在巷弄間拍攝三角錐，並經營Instagram帳號「三角錐生態觀察日誌 trafficpylons_world」，至今已累積超過一千個三角錐的影像紀錄。



重新發現街頭日常，姿態萬千的三角錐

展覽名稱《三角錐不都長一樣有什麼好拍的？》源自一位民眾在街頭看到KAI拍攝三角錐時所提出的疑問，也成為觀眾與創作者互動的起點。展覽透過各式影像呈現三角錐在城市中不同的姿態與樣貌，也邀請觀眾重新發現容易被忽略的街頭細節；現場亦提供KAI親簽三角錐商品，供粉絲收藏留念。



在「本冊圖書館」書香中察覺城市趣味

「本冊圖書館」除了提供安靜閱讀空間、咖啡飲品等，也持續推出創意展覽，吸引不同興趣的旅人到訪。2025年11月30日前來，還能欣賞《三角錐不都長一樣有什麼好拍的？》攝影展；歡迎大家走進「本冊圖書館」，一邊翻閱書籍，一邊重新發現日常生活中容易被忽略的城市細節與趣味美學。





「本冊圖書館」資訊

營業時間：週三～週日13:00～18:00

地址：台中市西區中美街135號

電話：0982 723 359

《三角錐不都長一樣有什麼好拍的？》攝影展

展覽日期：2025/10/25～2025/11/30

