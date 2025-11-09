北海鱈魚香絲5款新口味！青花椒 明太子更涮嘴，全聯 好市多零食必買。

提到能讓人一邊追劇一邊涮嘴的經典零食，北海鱈魚香絲絕對是許多人記憶裡的味道。睽違半世紀終於推出全新北海鱈魚香絲口味，這次一次帶來「青花椒」、「墨西哥」、「紐奧良」、「明太子」與「芝麻」五款異國口味，從麻香、辛辣到焙香一應俱全。熟悉的鹹香裡藏著驚喜，也讓老味道多了新潮靈魂。





北海鱈魚香絲異國風味開吃！一次推5款新口味

北海鱈魚香絲這次新口味更加涮嘴，首推好市多限定的「青花椒」，帶有椒麻香清新爽口；而家樂福則是能買到「墨西哥、明太子」，前者辣得過癮像在開趴，後者明太子鹹香濃郁；全聯限定「紐奧良、芝麻風味輕巧包」紐奧良帶甜帶辣越嚼越香，芝麻溫潤收尾。從亞洲到美洲，一包鱈魚香絲就能走遍世界，每一絲都像飛機上的小冒險，讓人一吃就上癮。





北海鱈魚香絲限量周邊掀潮風

不只吃得到世界味，還能把「潮味」穿上身。北海同步推出限量「北海老帽」、「北海娃包」與「北海提袋」三款周邊，全系列只送不賣。只要到官方粉絲團留言、分享貼文，就有機會免費入手。吃零嘴變成穿搭的一部分，讓鱈魚香絲迷們從零食控變身潮人。



北海鱈魚香絲新口味限定通路開賣

全新五款北海鱈魚香絲將在各大通路正式登場。Costco獨家推出「青花椒風味」分享包，家樂福限定「墨西哥」與「明太子」輕巧包，全聯則主打「紐奧良」與「芝麻」輕巧包。一次解鎖五大異國口味，無論宵夜、追劇還是健身補給，都能找到專屬你的那包。







口味：青花椒、墨西哥、紐奧良、明太子、芝麻

優惠活動：至北海官方IG或FB留言分享貼文，有機會獲限量周邊。



北海鱈魚香絲 販售通路

Costco限定：青花椒風味分享包。

家樂福限定：墨西哥、明太子風味輕巧包。

全聯限定：紐奧良、芝麻風味輕巧包。



北海鱈魚香絲 新口味特色亮點

1、青花椒風味｜椒麻清香爽口不嗆喉

以青花椒特有的麻香打造層次感，入口先是微麻、接著淡淡辛香在舌尖散開，清爽不刺激，適合喜歡微辣感的椒控。



2、墨西哥風味｜濃烈辛香宛如開趴

融合異國辣椒與香料氣息，第一口就帶勁十足，辣得過癮又帶一點煙燻香氣，像是在嘴裡開了一場墨西哥派對。



3、紐奧良風味｜鹹甜交織越嚼越香

靈感來自美式烤雞調味，鹹中帶甜、香氣濃郁，是最能代表美式熱情的經典口味，追劇、配啤酒都超對味。



4、明太子風味｜濃郁海味鹹香誘人

選用日系明太子風味調製，鹹香中帶有一絲滑潤口感，咀嚼時能感受到深海鮮味在口中蔓延，鹹香控必收。



5、芝麻風味｜焙香迷人香氣滿分

採用焙烤芝麻與香油比例調和，香氣自然濃郁，每一口都散發出暖暖堅果香，吃起來溫潤順口、不膩嘴。







