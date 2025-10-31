全家起司蛋糕霜淇淋10元升級！100款全家巧克力第2件0元，開心果也有。

天氣一轉涼，就讓人想來點暖心又濃郁的甜點！全家這次太懂大家的心了，看準秋冬的甜點熱潮，直接派出「起司」和「巧克力」這兩大人氣風味，打造了超級療癒的「Fami!ce × minimore起司季」和「巧遇可可盛宴」雙主題新品，從招牌的Fami!ce霜淇淋到各種烘焙甜點、現烤點心、甚至還有超多款進口話題巧克力，整個甜點世界都搬進來了，甜點控準備好迎接這場冬季的濃郁饗宴了。





全家起司蛋糕霜淇淋曝光！褲褲兔限定包裝超萌

身為全台超高人氣的全家霜淇淋，這次與minimore甜點攜手，推出了全新的「起司蛋糕霜淇淋」，新口味使用了紐西蘭起司粉製作，一口咬下，濃郁的乳酪香氣和奶香立刻在嘴裡散開，口感綿密滑順，還帶著微酸微甜的滋味，就像在吃一塊冰冰涼涼的冰心起司蛋糕一樣，是起司控今年冬天不能錯過的超商美食新選擇。這次更特別攜手超人氣褲褲兔打造限定包裝，讓霜淇淋紙杯和餅乾紙套都充滿了療癒氛圍。





加10元升級！15公分「起司巧克湯匙餅乾」鹹甜滋味神搭

除了主角起司霜淇淋之外，這次還出現了一個超可愛又超有梗的神級配角，那就是「minimore起司巧克湯匙餅乾」，足足有15公分大的餅乾，是以帕瑪森起司烘烤而成的香脆餅乾，湯匙面上還裹了一層濃郁巧克力，鹹鹹甜甜的滋味吃起來層次超豐富，讓人一口接一口停不下來。它還和超療癒的褲褲兔聯名，打造限定的造型包裝，吸睛度滿分，現在只要銅板價$10就能加購一支，絕對是提升霜淇淋美味的必備創意吃法。



全家「巧克力抽抽樂」登場！近百款零食最低0元帶回家

如果你是標準的巧克力控，那千萬別錯過全家同步推出的「巧遇可可盛宴」，這次活動集結了近百款的巧克力新品和創意零食，種類超級豐富，無論你是喜歡歐風的夾心巧克力，還是想嚐嚐結合台灣在地食材的獨特零食，都能在這裡找到心頭好，從早餐的醇可可生土司到午茶的巧克力甜甜圈，讓你的冬日生活都能被可可香氣徹底療癒，更重要的是，指定商品還能參加抽抽樂活動，最低可享第2件$0的超殺優惠，真的太划算。





杜拜開心果夾心來了！網推爆款「小熊軟糖巧克力」台灣也吃得到

在這次的巧克力大軍中，最引人注目的就是各種話題夯品，例如最近風靡國外的「杜拜瘋開心果夾心牛奶巧克力」，將土耳其的開心果和香脆的卡達耶夫餅絲融入香濃巧克力中，口感和風味都極具特色，絕對是IG美食的最新熱點，此外還有療癒可愛的「小熊造型軟糖夾餡牛奶巧克力」，以及風味新奇的「奇異果片夾餡牛奶巧克力」，喜歡嚐鮮的零食控一定會被這些進口巧克力燒到，趕快去挖掘你的冬季限定甜蜜滋味。



全家起司蛋糕霜淇淋

售價：$49

限時優惠：11/5～11/7，APP 隨買跨店取 5 支 $188。



全家烘焙新品

全家minimore 起司巧克湯匙餅乾$22

加購優惠：11/5～12/4，搭購霜淇淋任一口味，加購價 $10。



匠土司 醇可可生土司 $35

優惠：搭配指定飲品享 $49 餐促組合。



SOHOT 炎選 巧克力甜甜圈 $39

優惠：搭配指定飲品享 $59 餐促組合。



全家巧克力新品與特色零食

優惠：以下所有指定巧克力商品，於 11/25 前購買任 2 件，可參加「巧克力抽抽樂」活動，最低抽中第 2 件 0元優惠。

品項：

Elit 杜拜瘋開心果夾心牛奶巧克力 $89

Elit 杜拜瘋開心果夾心牛奶巧克力棒 $99

Space Walkers 小熊造型軟糖夾餡牛奶巧克力 $109

Patiswiss 奇異果片夾餡牛奶巧克力 $199

Wedel 蛋酒風味夾心巧克力棒 $55

TOREN 開心果醬焦糖威化巧克力 $35

乖乖玉米脆條–屏東檸檬巧克力（全通路獨家） $39

金牛角噴霧醇黑可可 $55

Tohato 東鳩 可可焦糖風味玉米點心（全通路獨家） $59







